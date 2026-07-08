В Центре охраны материнства и детства Сургута подвели счастливые итоги полугодия

За шесть месяцев 2026 года в Сургуте родились 3 407 малышей: 1 737 мальчиков и 1 670 девочек. Еще 40 семей стали родителями двойняшек. Об этом рассказала президент Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.

Самым «урожайным» месяцем с начала года стал июнь. За первый месяц лета в Центре появились на свет 641 ребенок – 324 мальчика и 317 девочек. В семи семьях родились двойни.

Отдельно в Центре отметили, что благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям в июне родились 15 долгожданных малышей.

Среди июньских рекордсменов – мальчик, который появился на свет 3 июня с весом 5 450 граммов и ростом 55 сантиметров.

Самым насыщенным днем месяца стало 19 июня. В этот день в Центре родились сразу 29 детей – 13 мальчиков и 16 девочек.