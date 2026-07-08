Губернатор Югры поручил наладить поставки топлива на небольшие АЗС

На нескольких мелких заправках в Югре не хватает бензина и дизельного топлива. При этом на крупных сетях АЗС, которые принадлежат вертикально интегрированным нефтяным компаниям, ситуация спокойная: топливо регулярно привозят, цены остаются прежними. Об этом сообщил губернатор округа Руслан Кухарук на еженедельном заседании правительства Югры.

«Особого внимания заслуживают территории, где функционирует лишь одна заправка – в таких местах даже кратковременный дефицит создает серьезные неудобства для граждан», – сообщил он.

Руслан Кухарук поручил профильным ведомствам, топливным компаниям и главам муниципалитетов наладить поставки так, чтобы топливо распределялось равномерно и без перебоев – особенно на небольших заправках, где сейчас есть нехватка.