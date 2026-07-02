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​В России вырос объем выдачи потребительских кредитов

Россияне стали брать больше наличных в кредит

​В России вырос объем выдачи потребительских кредитов
Александр Щербак

В первом полугодии объем выдачи потребительских кредитов в России превысил 2,4 трлн рублей, из которых 470 млрд – в июне. Это на 68% больше, чем за первую половину прошлого года. Такую оценку дали эксперты ВТБ на основе данных ЦБ РФ и Frank RG.

«Положительная динамика в сегменте кредитов наличными связана с более активным снижением кредитных ставок, чем по другим продуктам. Мы также видим рост интереса к рефинансированию: текущие условия делают перекредитование экономически оправданным для заемщиков. Во втором полугодии этот тренд сохранится», – дал прогноз старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса кредитного учреждения Алексей Охорзин.

В банке ожидают, что по итогам полугодия выдачи превысят 275 млрд рублей, что вдвое выше результата за первую половину прошлого года.


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Сегодня в 21:38, просмотров: 111, комментариев: 0
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