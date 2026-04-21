Российские туристы смогут оплачивать покупки по QR-коду в Турции, Египте и Вьетнаме

Сервис оплаты товаров по QR-коду будет распространен до конца года в десяти странах. В список в том числе входят Турция, Египет и Вьетнам. Россияне смогут комфортнее чувствовать себя в отпуске, выбирая привычные платежи. Об этом рассказала первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

«Это все страны, которые наши граждане выбирают как любимые для путешествий. И мы хотим сделать там полноценную оплату по QR для любой торговой или сервисной точки», – сообщила Скоробогатова, отметив, что инфраструктурная база, а также развитие филиалов в дружественных странах позволяет совершенствовать платежную систему.

Еще одним перспективным направлением является развитие трансграничных расчетов, считает топ-менеджер.

«Если говорить о юрлицах, это построение трансграничных расчетов как на уровне национальных цифровых валют – есть цифровой рубль, цифровая рупия и цифровой юань, – так и на уровне цифровых финансовых активов и стейблкоинов. Очень многие страны активно развивают эти новые инструменты, и взаиморасчеты в них», — сказала Скоробогатова.