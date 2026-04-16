Объекты ЖКХ и энергетики в пойме Туры защищены – рисков подтопления нет

В Тюменской области проводят плановые выезды в населенные пункты, которые могут попасть в зону подтопления. Особое внимание – гидротехническим сооружениям и уровню воды в реках.

Так, в Нижнетавдинском округе за состоянием насыпей следят и местные жители. Резкого подъема воды здесь ожидают в мае. В Тобольском округе обстановка также стабильная. Специалисты регулярно проверяют уровень воды, готовность плавсредств и план эвакуации.

В Тюмени осмотрели объекты жизнеобеспечения, расположенные в пойменной части реки Туры. Станция первого подъема Метелевских водоочистных сооружений защищена валом высотой более 11,5 метров – рисков подтопления нет. Трансформаторные подстанции и питающие центры в районах Метелево, Березняки и Казарово размещены на высоких отметках или ограждены насыпью.

«Мы знаем каждый объект, который на сегодня может быть подвержен затоплению. Предприняты необходимые меры для того, чтобы минимизировать последствия. В круглосуточном режиме работает региональный штаб по обеспечению безопасности электроснабжения», – подчеркнул директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев.

Специалисты ежедневно мониторят уровень и динамику подъема воды в реках региона. На особом контроле – юго-восточная часть области, где в прошлые годы фиксировали рекордный уровень паводка. На текущий момент ситуация контролируемая, рисков возникновения нештатных ситуаций нет.