Тюменец Прохор Кох стал лучшим на конкурсе в Москве

Воспитанник Школы искусств Тюменского государственного института культуры Прохор Кох завоевал первое место на IV Международном конкурсе юных вокалистов «Мелодия моей России». Конкурс прошел в московском Доме Рахманинова и объединил музыкальные таланты из регионов России, а также из Белоруссии и Азербайджана. В этом году масштабный культурно-патриотический проект посвятили Году единства народов России, объявленному президентом в 2026-м .

Обязательным условием для всех участников стало исполнение песен о России и военно-патриотических композиций, а также мелодий, характерных для своих регионов. Конкурс проходил в два этапа: сначала отборочный тур по видеозаписям, а затем очные прослушивания в столице. Финальным аккордом проекта стал гала-концерт в Доме Рахманинова, где вместе с победителями на сцену вышли солисты московских музыкальных театров.

Готовил тюменского победителя заслуженный деятель культуры, профессор, директор колледжа искусств Наталья Семешко. Оценивали выступления члены жюри во главе с заслуженной артисткой России Валентиной Щербининой. В состав также вошли итальянский баритон Мауро Тромбетта и ведущие солисты российских театров.