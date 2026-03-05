16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcRLPey реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcRLPey реклама на siapress.ru
​Юный тюменский вокалист победил на международном конкурсе в Москве

Тюменец Прохор Кох стал лучшим на конкурсе в Москве

​Юный тюменский вокалист победил на международном конкурсе в Москве
Фонд содействия сохранению наследия Сергея Рахманинова

Воспитанник Школы искусств Тюменского государственного института культуры Прохор Кох завоевал первое место на IV Международном конкурсе юных вокалистов «Мелодия моей России». Конкурс прошел в московском Доме Рахманинова и объединил музыкальные таланты из регионов России, а также из Белоруссии и Азербайджана. В этом году масштабный культурно-патриотический проект посвятили Году единства народов России, объявленному президентом в 2026-м .

Обязательным условием для всех участников стало исполнение песен о России и военно-патриотических композиций, а также мелодий, характерных для своих регионов. Конкурс проходил в два этапа: сначала отборочный тур по видеозаписям, а затем очные прослушивания в столице. Финальным аккордом проекта стал гала-концерт в Доме Рахманинова, где вместе с победителями на сцену вышли солисты московских музыкальных театров.

Готовил тюменского победителя заслуженный деятель культуры, профессор, директор колледжа искусств Наталья Семешко. Оценивали выступления члены жюри во главе с заслуженной артисткой России Валентиной Щербининой. В состав также вошли итальянский баритон Мауро Тромбетта и ведущие солисты российских театров.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 22:11, просмотров: 101, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	NULL

МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjf2Z8Q9 реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjf2Z8Q9 реклама на siapress.ru 
Яндекс.Метрика