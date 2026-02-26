В Тюменской области готовятся к паводку и пожароопасному сезону

В Тюменской области актуализируют список территорий, которым может угрожать "большая вода". Об этом заявил губернатор Александр Моор по итогам заседания коллегии по вопросам национальной безопасности с полпредом президента в УрФО Артемом Жогой и областной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Обновление перечня необходимо, чтобы вновь запустить проактивную систему оказания помощи жителям. Этот тюменский опыт ранее высоко оценил глава МЧС России Александр Куренков – теперь его планируют использовать в других регионах страны.

По предварительным прогнозам, уровень воды в реках Иртыш и Ишим может превысить норму. В связи с этим губернатор поручил главам муниципалитетов повторно проверить состояние гидротехнических сооружений, а также готовность техники и материальных ресурсов.

Параллельно в регионе готовятся к борьбе с лесными и ландшафтными пожарами. Необходимо завершить создание минерализованных полос, проверить спецтехнику, системы оповещения и готовность добровольных пожарных дружин.

«Пока все прогнозы предварительные: многое зависит от погоды. Но тщательная подготовка необходима в любом случае. Только выполнение всех поставленных задач позволит минимизировать ущерб для региональной экономики, а главное – предотвратить гибель людей», – подчеркнул Александр Моор, напомнив жителям о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности.