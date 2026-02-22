В Тюменском округе приведут в порядок 16 километров трасс

В Тюменской области утвердили план дорожных работ на 2026 год в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Ремонт охватит 22 муниципальных округа, обновят более 97 километров региональных трасс и 12,5 километра дорог местного значения.

Больше всего объектов – семь – отремонтируют в Тюменском округе. Как сообщили в управлении автомобильных дорог Тюменской области, там предстоит привести в нормативное состояние свыше 16 километров. В частности, обновят участки трасс Каскара – Торгили – Ключи – Петрунькино (3,3 километра), обход Тюмени (2,3 километра) и Тюмень – Боровский – Богандинский (2 километра).

В Ишимском округе запланирован ремонт объектов протяжённостью около 10 километров. Работы пройдут на трассах Ишим – Маслянский – Сладково, Ишим – Синицына, Гагарино – Клепиково – Орловка.

Работа по обновлению дорожной сети в регионе ведется системно. По итогам 2025 года в Тюменской области отремонтировали около 350 километров трасс, включая 177 участков магистралей, два моста и два путепровода. Нормативное состояние дорог Тюменской агломерации достигло 86% – это выше целевого показателя нацпроекта. В частности, в Тюменском округе за прошлый год привели в порядок 97 объектов в 20 сельских поселениях, включая подъезды к школам и детским садам.