Тюменцам напомнили, куда можно направить средства регионального маткапитала

В Тюменской области подвели промежуточные итоги предоставления регионального материнского капитала семьям, в которых родился или был усыновлен третий и последующий ребенок. Выплату в размере 100 тысяч рублей в 2025 году получили более 7,5 тысячи семей, сообщили в департаменте социального развития Тюменской области.

Право на получение средств имеют семьи при условии регистрации рождения ребенка в органах ЗАГС Тюменской области и постоянного проживания заявителя на территории региона. Обратиться с заявлением можно до исполнения ребенку трех лет.

Региональный маткапитал можно направить на несколько целей: газификацию жилого помещения; получение платных медицинских услуг для детей; приобретение, строительство или ремонт жилья; платное образование ребенка; приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов; ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей.

Выплата предоставляется в рамках национального проекта «Семья».

Всего в Тюменской области проживает более 270 тысяч семей с детьми, из них около 40 тысяч – многодетные. Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор неоднократно подчеркивал, что обеспечить им условия для комфортной жизни – одна из основных задач региональных властей.