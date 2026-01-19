В России за неполные три недели 2026 года заблокировали миллионы карт

За первые недели 2026 года банки временно заблокировали примерно 2-3 млн карт и счетов физических лиц — такую оценку приводит «Информзащита» на фоне роста жалоб клиентов на финансовых форумах, пишет «КоммерсантЪ».

Как отмечается, пользователи нередко не понимают причин ограничений, а при попытке получить разъяснения банки, по их словам, переадресовывают их в Банк России. При этом под блокировки стали попадать не только переводы, но и отдельные операции при покупках на маркетплейсах — например, при многократном пополнении счета и оплате нескольких заказов подряд.

Тенденцию связывают с применением норм 161-ФЗ и расширением с 1 января перечня признаков подозрительных операций. В ЦБ статистику по числу блокировок в рамках 161-ФЗ по запросу СМИ не раскрывали.