16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  77,8332   EUR  90,5366  

Новости

Больше новостей
Обязательное чипирование животных - это:
Комментировать
0
В каких классах, по-вашему, допустимы оценки за поведение?
Комментировать
0
Оценки за поведение в школе — это…
Комментировать
0
Вы бы читали экономический учебник «для не экономистов» (без формул и сложных понятий)?
Комментировать
0
Вы прокрастинируете?
Комментировать
1
Своей песней-пародией «Я – узкий» комик Александр Гудков:
Комментировать
0
Больше опросов

С начала года российские банки заблокировали миллионы карт и счетов — все из-за новых правил против мошенников

В России за неполные три недели 2026 года заблокировали миллионы карт

С начала года российские банки заблокировали миллионы карт и счетов — все из-за новых правил против мошенников
Фото Freepik

За первые недели 2026 года банки временно заблокировали примерно 2-3 млн карт и счетов физических лиц — такую оценку приводит «Информзащита» на фоне роста жалоб клиентов на финансовых форумах, пишет «КоммерсантЪ».

Как отмечается, пользователи нередко не понимают причин ограничений, а при попытке получить разъяснения банки, по их словам, переадресовывают их в Банк России. При этом под блокировки стали попадать не только переводы, но и отдельные операции при покупках на маркетплейсах — например, при многократном пополнении счета и оплате нескольких заказов подряд.

Тенденцию связывают с применением норм 161-ФЗ и расширением с 1 января перечня признаков подозрительных операций. В ЦБ статистику по числу блокировок в рамках 161-ФЗ по запросу СМИ не раскрывали.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:50, просмотров: 143, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Два человека погибли при пожаре на производственной базе в Сургуте. Прокуратура начала проверку 751
  2. ​В Общественной палате предложили ввести «семейную стипендию» для студентов 601
  3. ​Прорубь под вопросом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 598
  4. ​Мошенники стали чаще обманывать россиян под видом совместных поездок 561
  5. ​Минпросвещения вернет оценки за поведение для всех школьников 264
  6. ​Чип, бирка или ошейник: в России готовят обязательный учет домашних животных 244
  7. ​Сургутяне могут набрать святую воду в Крещение в девяти храмах города 210
  8. ​Банк Уралсиб – в Топ-10 рейтинга ипотечных банков за 11 месяцев 200
  9. Актировка: 1-8 класс второй смены 193
  10. ​В Югре сократилось число ДТП по вине пешеходов 184
  1. ​Сильный ветер − повод остаться дома: актировки в Сургуте будут объявлять по новым критериям с 19 января 2930
  2. Депутаты Госдумы горячо поспорили из-за нового «Чебурашки» и бюджетных денег на культуру 2888
  3. Актировка: 1-11 класс второй смены 2479
  4. ​Годовалого ребенка окунули в прорубь в Сургуте. Медики предупредили о рисках и напомнили о правилах безопасного закаливания 2107
  5. В Сургуте горел ресторан «Хурма». Посетителей эвакуировали 2087
  6. ​Установка приложения, денежные переводы и снятие наличных – самые популярные услуги в Сбере у югорчан в праздничные выходные 1961
  7. Умер сургутский ветеран Великой Отечественной войны Иван Шабалин 1867
  8. В Сургуте достроен еще один коммунальный объект, который будет питать будущий НТЦ 1827
  9. На Крещение в Сургуте будут оборудованы шесть точек для купания 1821
  10. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 17-18 января? // АФИША 1798
  1. ​Без души, но в чартах 10828
  2. ​​​После сильных морозов в Сургуте синоптики прогнозируют потепление до -8 градусов 8731
  3. ​Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в Топ-10 эффективных интернет-банков для бизнеса 6774
  4. ​Игроки БК «Уралмаш» провели автограф-сессию в Банке Уралсиб 5883
  5. ​Куда сходить в Сургуте на новогодних праздниках? // АФИША 5840
  6. ​Вся Россия говорит «спасибо»: Drivee вместе с пассажирами поблагодарил таксистов, которые везут Новый год 5815
  7. ​Не голодать, есть орехи и не запивать еду: инструкция по выживанию в Новый год // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5514
  8. ​Новый год ‒ в новой квартире: первый дом ЖК «Набережный» в Сургуте готов к заселению 5478
  9. ​Посадки года. В 2025 году в СИЗО отправлялись люди с больших высот власти и бизнеса 5130
  10. ​Где в Сургуте покататься на коньках и лыжах: опубликована зимняя карта города 5087

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика