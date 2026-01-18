Скорая помощь в России должна приезжать за 20 минут

Правительство России оставило без изменений норматив времени прибытия бригад скорой медицинской помощи к пациенту – он по-прежнему составляет 20 минут с момента вызова. Это следует из программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи на 2026-2028 годы, утвержденной кабмином, сообщает ТАСС.

«Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова», – указано в документе. Формулировка полностью совпадает с программой на 2025 год – норматив не пересматривался.

При этом в программе сохраняется возможность корректировки этого показателя на региональном уровне. Территориальные программы могут учитывать климатические и географические условия, транспортную доступность и плотность населения.

Программа госгарантий была утверждена правительством в конце 2025 года. В документе отдельно отмечается приоритет профилактики заболеваний, а также оказания медицинской помощи ветеранам боевых действий.

Напоминаем, что в России в этом году появится новая медицинская должность – врач по медицине здорового долголетия.