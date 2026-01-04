16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  78,2267   EUR  92,0938  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Юрист рассказал, как новогодние каникулы отразятся на зарплате россиян

Юрист разъяснил порядок выплат зарплаты в январе

​Юрист рассказал, как новогодние каникулы отразятся на зарплате россиян
Фото: ru.freepik.com

Несмотря на продолжительные новогодние каникулы, зарплата большинства россиян в январе не уменьшится. В этом году выходные продлятся с 31 декабря по 11 января, однако для работников с окладом праздничные дни не повлияют на доход, пояснил siapress.ru руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

«Если работнику установлен не оклад, а, например, часовая тарифная ставка или сдельная оплата труда, изменения в заработной плате могут быть. Все будет зависеть от того, сколько часов в общем в месяц отработает работник или какой объем работы выполнит. Но таким работникам по закону работодатель должен выплатить дополнительное вознаграждение, если в период с 1 по 8 января они не будут работать. Размер этого вознаграждения должен быть определен локальным нормативным актом организации. Если же работник будет привлечен в работе в нерабочие праздничные дни, такая работа должна быть оплачена в двойном размере», – пояснил эксперт.

Также юрист обратил внимание на аванс за январь. Первая часть зарплаты может показаться меньше обычной, поскольку в начале месяца мало рабочих дней. Однако во второй половине января выплата будет выше, и в итоге общий доход за месяц останется прежним.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:05, просмотров: 161, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Где в Сургуте покататься на коньках и лыжах: опубликована зимняя карта города 1142
  2. ​Драка посетителей в одном из баров Сургута дошла до прокуратуры 1085
  3. СИА-ПРЕСС 2025. Мем года. А котлы-то генеральские! 502
  4. ​Бастрыкин снова вмешался в историю с дефектным домом в Югре 484
  5. ​В Югре пенсионеру вернули 140 тысяч рублей, украденные телефонными мошенниками 425
  6. ​Детям до 14 лет понадобится загранпаспорт для поездок в пять стран: вступают новые правила 251
  7. ​Гололед, мороз и лед: власти Сургута дали советы по безопасности зимой 226
  8. ​Конь не в пальто, а в попоне // ФОТОРЕПОРТАЖ 226
  9. ​Юрист рассказал, как новогодние каникулы отразятся на зарплате россиян 161
  10. ​​В России появится врач по здоровому долголетию. Новую медицинскую должность Минздрав должен утвердить до 1 апреля 100
  1. ​Куда сходить в Сургуте на новогодних праздниках? // АФИША 2812
  2. В Сургуте из общественно полезного строят только объекты образования и немного спорта. Пусть в 2026 году фокус хоть отчасти сместится на культуру 2245
  3. «По-настоящему культурным город можно считать не тогда, когда проводится много мероприятий, а когда они возникают из низовой инициативы» 2223
  4. ​Добычи не будет − но вопросы остались: почему депутат Думы Сургута Евгений Барсов проголосовал против генплана 2195
  5. ​Уралсиб запустил сервис для работы на автоматизированной упрощенной системе налогообложения 2127
  6. ​Запреты года. В течение всего 2025-го в России что-то замедляли, охлаждали и блокировали 2066
  7. Оператор обращения с ТБО пообещал вывозить мусор из дворов Сургута каждый день в течение праздников 2066
  8. Сургутская прокуратура проверяет факты о замерзающих пассажирах в автобусах и отсутствие электричеств в «Рябинушке» 2016
  9. ​В России с 1 января подорожали автомобили, бензин, алкоголь с сигаретами и многое другое 1982
  10. Библиотека в Сургуте станет точкой развития креативных индустрий благодаря победе в федеральном конкурсе 1971
  1. ​Детям сюда нельзя 11423
  2. Школьников Сургута младших и средних классов оставили на «дистанте» до 15 декабря 6214
  3. ​Без души, но в чартах 5386
  4. ​​​После сильных морозов в Сургуте синоптики прогнозируют потепление до -8 градусов 4905
  5. ​Елизавета Припутень: «Центральная площадь Сургута станет главным ледовым городком ‒ с горками, лабиринтом и скульптурами» 4734
  6. ​Заключение 4672
  7. Хорошая новость для жителей Восточного района Сургута — новая поликлиника становится ближе 4481
  8. ​Не испорти Новый год: как выбрать настоящую красную икру? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 3453
  9. ​В Сургуте готовятся большие изменения в планировке города. Опять малоэтажную застройку меняют на высотки 3296
  10. ​В Сургуте появится новая градостроительная зона «КРТ», в которой на этажность не смогут повлиять ни депутаты, ни жители 3225

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика