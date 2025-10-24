ЦБ установил новую ключевую ставку в России на 16,5%

Совет директоров Банка России 24 октября снизил ключевую ставку на 50 б.п. — до 16,5% годовых, пишут «Ведомости». Это уже четвёртое подряд снижение после периода, когда с октября 2024 по июнь 2025 года ставка держалась на уровне 21%. Регулятор заявляет о сохранении жёсткости денежно-кредитной политики, необходимой для возвращения инфляции к цели. В базовом сценарии предполагается средняя ключевая ставка 13-15% в 2026 году и продолжительный период жёсткой политики; дальнейшие решения будут зависеть от устойчивости снижения инфляции и динамики ожиданий.

По прогнозу ЦБ, годовая инфляция снизится до 4-5% в 2026 году, устойчивая — достигнет 4% во втором полугодии 2026-го, в 2027 году и далее инфляция будет у цели. В конце 2025 — начале 2026 года давление на цены может временно усилиться из-за подстройки цен и реакции ожиданий на предстоящее повышение НДС, после исчерпания этих факторов дезинфляция продолжится.

С прошлого заседания по ставке рубль укрепился на 5% — до 81,27 за доллар (с 85,66), с начала года — примерно на 20%.