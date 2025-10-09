Тюменский опыт реабилитации участников СВО представлен Совету Федерации

Тюменская область стала площадкой для выездного заседания Комитета Совета Федерации по социальной политике, посвященного вопросам реабилитации участников специальной военной операции. Губернатор Александр Моор подчеркнул, что эта тема требует постоянного внимания и системной работы.

– С первых дней СВО в Тюменской области начали действовать меры поддержки для военнослужащих и их семей. Сегодня их уже 27 – для участников и ветеранов и 40 – для семей, – напомнил глава региона.

Особое внимание было уделено опыту Тюменской области в создании социальных гостиных – мест, где военнослужащие и их близкие могут получить всестороннюю поддержку и решить различные вопросы. Также был представлен проект «Боевой кадровый резерв», региональный аналог программы «Время героев», который помогает бойцам адаптироваться к гражданской жизни и найти себя в новой сфере деятельности.

В ходе заседания участникам рассказали о работе региональной системы реабилитации, медицинской, социальной и психологической помощи. По словам Александра Моора, обмен опытом получился содержательным и полезным.

Губернатор выразил благодарность председателю Комитета Совета Федерации по социальной политике Елене Перминовой и сенаторам за внимание к Тюменской области.

– Поддержка и реабилитация защитников Отечества – наш общий долг. Продолжаем активную работу в этом направлении, – подчеркнул Александр Моор.