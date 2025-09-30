16+
​Бизнес в два раза активнее стал работать с самозанятыми

Количество расчетов с самозанятыми выросло более чем в два раза

Александр Щербак

За первые восемь месяцев 2025 года малый и средний бизнес более чем вдвое увеличил количество расчетов с самозанятыми. По данным ВТБ, количество переводов выросло в 2,4 раза, а общая сумма платежей превысила 22,6 млрд рублей, что на 20% больше, чем годом ранее.

Лидерами по привлечению самозанятых являются компании из сфер строительства, торговли, транспорта, а также архитектуры и благоустройства.

Эксперты связывают этот рост с простотой налогового режима, удобством цифровых сервисов и растущей потребностью компаний в гибких специалистах. Ожидается, что по итогам года объем расчетов с самозанятыми удвоится.


Сегодня в 15:42, просмотров: 59, комментариев: 0
