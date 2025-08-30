На TNF обсудят технологический суверенитет в промышленности

Третий день Тюменского нефтегазового форума (TNF), который состоится 17 сентября, будет посвящен стратегическим вопросам развития промышленности. Главным событием станет пленарная сессия «Технологическое лидерство: объединяя усилия» с участием министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

В рамках форума планируется обсудить стратегическое направление развития промышленности, сформулированное президентом России Владимиром Путиным, который подчеркнул: «Занимаясь исключительно импортозамещением и обратным инжинирингом мы технологического лидерства не добьемся. Нам нужны собственные разработки и организация производства на собственных платформах».

– Копирование зарубежных технологий в конечном счете ведёт к постоянному отставанию. Новые технологии в стране уже появляются, общие платформы для их апробации созданы. На форуме представят инновационное оборудование, прошедшее процедуру стандартизации и уже используемое на месторождениях. Наш разговор на тему технологического суверенитета будет максимально предметен, – отметил Андрей Пантелеев.

Напомним, что Промышленно-энергетического форум TNF пройдет в Тюмени с 15 по 18 сентября 2025 года.

– Значение форума как главной отраслевой площадки страны растёт год от года. Уверен, и в этот раз участники продемонстрируют интересные технологические решения для развития топливно-энергетического комплекса страны, – подчеркивал ранее губернатор Тюменской области Александр Моор.