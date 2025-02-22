Ученые доказали, что отказ от смартфона омолаживает мозг

Международная группа исследователей из США и Канады выяснила, что даже временный отказ от смартфона положительно влияет на психическое здоровье, повышает уровень счастья и улучшает концентрацию. Результаты исследования, опубликованные в журнале PNAS Nexus, показали, что ограничение интернет-серфинга может омолодить мозг на 10 лет.
В исследовании участвовали 467 добровольцев, которые на две недели отключали интернет на своих смартфонах с помощью специального приложения. Эксперимент продлился месяц: одна группа отказывалась от интернета в первые две недели, другая – во вторые.
Несмотря на сложность задания (без доступа в сеть более 10 дней выдержали только 119 человек), результаты оказались впечатляющими:
- Время использования смартфонов сократилось почти вдвое – с 314 до 161 минуты в день.
- Способность к концентрации значительно улучшилась, что эквивалентно омоложению мозга на 10 лет.
- Симптомы депрессии снизились сильнее, чем при приеме антидепрессантов.
Ученые объясняют положительный эффект несколькими факторами:
- Больше времени в реальном мире и живого общения.
- Снижение потребления цифрового контента и отказ от постоянного потока информации.
- Улучшение качества сна и восстановление чувства самоконтроля.