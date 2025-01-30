Депутаты ГД разрабатывают проект по увеличению штрафа за антисанитарию в квартирах

В Госдуме разрабатывают проект, предлагающий ужесточить наказание за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований в жилых и общественных помещениях. Штраф может увеличиться до 500 тысяч рублей, сообщил зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в разговоре с РИА Новости.

«На основании поступающих обращений и в рамках полномочий депутатами Госдумы ФС РФ разрабатывается проект федерального закона «О внесении изменений в КоАП РФ». Законопроектом будет предусматриваться ужесточение ответственности граждан, должностных лиц, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и юридических лиц за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, зданий сооружений и транспорта, а также несоблюдение правил пользования жилыми помещениями, самовольные переустройство и (или) перепланировку помещений в многоквартирном доме в десять раз», ‒ рассказал Колунов.

В настоящее время за подобное нарушение физлица могут получить штраф от 500 до 1 500 рублей. Если законопроект одобрят, то штраф для физлиц составит до 25 тысяч рублей, а для юрлиц ‒ до 500 тысяч рублей.

Между тем, в Сургуте периодически встречается антисанитария в квартирах. Например, местные жители 20 лет боролись с соседкой, которая устроила в своей квартире питомник для собак. Еще один похожий случай произошел в 2022 году. Тогда сургутяне пожаловались на местную жительницу, приютившую у себя в квартире более 20 собак и кошек.