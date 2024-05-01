В Тюменской области в реке Тобол, впадающей в Иртыш, зафиксировали резкое поднятие воды. За сутки уровень поднялся на 37 сантиметров - до 815 сантиметров. Пики паводка на Тоболе ожидаются в промежутке 6-10 мая.

Пойма реки Тобол на территории Упоровского района Тюменской области практически полностью заполнилась водой. В населенных пунктах подтопило 47 приусадебных участков, под водой оказалось около 5 тысяч гектаров пашни, сообщил глава района Леонид Сауков в своем телеграм-канале.

«Уровень воды в реке Тобол продолжает подниматься. … Пойма реки Тобол практически полностью заполнена. … Продолжаем контролировать малые реки вдоль русла реки Тобол. Сотрудники МЧС ведут окарауливание защитной земляной насыпи в Упорово. Охрану подтопляемых территорий обеспечивают усиленные наряды полиции», - написал Сауков.

При этом, по словам губернатора Тюменской области Александра Моора, река Тобол пока «ведет себя спокойно». «Вода прибывает медленно. Это значит, что период паводка будет растянутым», - написал Моор в своем телеграм-канале.

Больше беспокойства, по его данным, вызывает река Ишим, уровень которой, по данным на утро 1 мая, составил 12 метров 28 см. «Это очередной рекорд. В городе Ишим вода прибывает. Паводок подходит к селу Викулово. Здесь начался интенсивный подъем реки Ишим», - уточнил Моор в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийске на реке Иртыш начался ледоход. По данным МЧС по ХМАО, изменение уровня воды в реке ожидается в интервалах характерных сезонных значений. При этом спасатели не исключают возникновения аварийных ситуаций на дамбах при сохранении в ближайшую неделю роста уровня воды. Под удар могут попасть ряд жилых домов в Сибирском, Реполово, Батово и Тюли.