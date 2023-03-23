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​Градостроительный потенциал Тюменской области обсудили на форуме «Стратегия-2030»

В Тюменской области за 13 лет планируют ввести 23 миллиона «квадратов» жилья

​Градостроительный потенциал Тюменской области обсудили на форуме «Стратегия-2030»
Фото: admtyumen.ru

IV Градостроительный форум-выставка Тюменской области «Стратегия-2030: отвечаем на новые вызовы» проходит 21-23 марта на площадке Выставочного зала. В первый день форума на стратегической сессии эксперты отрасли обсудили реализацию «Стратегии-2030».

Открывший сессию заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов отметил важность тем, поднимаемых на форуме, а также большой градостроительный потенциал региона. Замгубернатора считает, что сейчас нужно задуматься о пространственном развитии территории и архитектурном облике зданий.

Сегодня в регионе работают 111 строительных компаний, которые ведут строительство 322 многоквартирных домов общей площадью жилья 3,87 млн квадратных метров, рассказал начальник главного управления строительства Павел Перевалов. «За 13 лет предусмотрено ввести в регионе почти 23 миллиона квадратных метров жилья. В прошлом году около 10% этого объёма уже введено. С учетом того опыта, который наработан в предыдущие годы, эта задача видится вполне выполнимой», отметил он. Достигнуть показателей помогут новые механизмы, в том числе комплексное развитие территорий.

О планах создания в Тюмени Центра стратегического развития «Сибирь» объявил глава города Руслан Кухарук. Центр займётся разработкой пространственного планирования. «Какой должен быть объект, какой должен быть фасад в исторической части города – это должна сказать команда профессионалов, которые должны выразить не только мнение архитектурного сообщества, представителей бизнеса, но, самое главное, разделить его с людьми, которые будут жить в данной локации», считает глава областного центра.

На стратегической сессии между администрацией г. Тюмени и Тюменским государственным университетом было подписано соглашение о взаимодействии в части создания центра.


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Сегодня в 10:46, просмотров: 139, комментариев: 0
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