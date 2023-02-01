В Тюменской области планируют восстановить леса на площади 8400 га

В 2022 году в Тюменской области полностью выполнены показатели, установленные региональным проектом «Сохранение лесов». Так, отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений составил 120 процентов.

Лесовосстановительные работы в области выполняются ГБУ ТО «Тюменская авиабаза» и арендаторами лесных участков. В 2022 году такие работы проведены на площади 7088 га, а на 2023 год запланировано увеличить объемы до 8400 га, сообщили в департаменте лесного комплекса региона.

Арсенал Тюменской авиабазы пополнился лесохозяйственной и лесопожарной техникой и оборудованием. Так, в рамках регионального проекта закупили малые лесопатрульные комплексы, грузовые автомобили, гусеничные тракторы, снегоболотоход, ранцевые лесные огнетушители, пожарные ёмкости для воды, лесопосадочную машину, лесные плуги и культиваторы. Все это позволило повысить оперативность тушения лесных пожаров: в сравнении с 2021 годом количество лесных пожаров сократилось в 3,2 раза, а площадь, пройденная огнём, уменьшилась в 12 раз.

В области ежегодно проводятся региональные этапы Международной акции «Сад памяти», а также Всероссийской акции «Сохраним лес». Благодаря акциям высаживают саженцы деревьев, восполняя многие гектары леса. По итогам 2022 года Тюменская область вошла в тройку лидеров по количеству высаженных деревьев в рамках акции «Сохраним лес».

По планам через 8-10 лет выполнение показателей проекта «Сохранение лесов» приведет к увеличению площади лесов и улучшению экологического состояния в регионе.