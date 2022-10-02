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Свыше 170 человек погибли на футбольном матче в Индонезии

Более 170 человек погибли в ходе беспорядков на футбольном матче в Индонезии

Свыше 170 человек погибли на футбольном матче в Индонезии
pixabay.com

Свыше 170 человек погибли и порядка 180 получили ранения в ходе беспорядков на футбольном матче в Индонезии, сообщает The Associated Press со ссылкой на местную полицию. Люди погибли в давке, которая началась после того, как полиция применила слезоточивый газ.

Матч проходил на стадионе «Канджурухан» в городе Маланг провинции Восточная Ява. После поражения команды Arema FC в игре с Persebaya Surabaya начались беспорядки. Болельщики вышли на поле, чтобы «найти» игроков и официальных лиц Arema FC, которая проиграла на домашнем стадионе впервые за долгие годы, пишет РБК. Полиция пыталась остановить зрителей, которые начали нападать на офицеров, и применила слезоточивый газ. Началась давка, в которой и погибли люди.

Президент Индонезии Джоко Видодо поручил провести тщательное расследование и пересмотреть меры безопасности на футбольных матчах. До завершения расследования массовой гибели болельщиков все игры в индонезийской высшей лиге будут приостановлены.

Уже известно, что стадион был переполнен - на матч было продано 42 тыс. билетов, тогда как стадион вмещает 38 тыс. человек. ФИФА запросила отчет об инциденте у футбольной ассоциации Индонезии PSSI и направила своих представителей в Маланг для проведения расследования.


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Сегодня в 14:34, просмотров: 337, комментариев: 0
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