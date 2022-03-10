Великобритания ввела новые санкции против российских богачей

Миллиардеры Роман Абрамович и Олег Дерипаска попали под новые персональные санкции Великобритании, принятые в ответ на военную спецоперацию России в Украине. Об этом сообщается на сайте правительства страны, пишет Forbes. Активы миллиардеров в Британии будут заморожены, транзакции с гражданами страны и зарегистрированными там организациями запрещены, въезд в страну также запрещен.

Кроме того, ограничения введены в отношении глав крупнейших госкомпаний. В список попали главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин, гендиректор «Газпрома» Алексей Миллер, президент «Транснефти» Николай Токарев и председатель совета директоров банка «Россия» Дмитрий Лебедев. На руководителей госкомпаний распространяется заморозка активов и запрет на въезд.

По оценке британского правительства, суммарное состояние семи попавших под санкции россиян составляет примерно 15 млрд фунтов стерлингов (порядка 19,8 млрд долларов). В список долларовых миллиардеров по версии Forbes из этих семи входят только Абрамович (его состояние оценивается в 12,3 млрд долларов) и Дерипаска (2,5 млрд долларов), отмечает издание.