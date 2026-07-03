Директор СМДТ – о трех годах без своей сцены, поиске главного режиссера и спектаклях, которых не хватает Сургуту

Как играется без родных стен третий сезон, кто из актеров неожиданно выстрелил в главной роли и каких спектаклей не хватает театру – в интервью СИА-ПРЕСС рассказала директор Сургутской муздрамы Светлана Астраханцева.

Визитных карточек в достатке

– Светлана Васильевна, завершился 26-й театральный сезон. Какие события выделите?

– Назову гастроли в Челябинск в рамках спецпрограммы Большого детского фестиваля. Спектакль «Сахарный ребенок» мы дважды показали на сцене драматического театра имени Наума Орлова. Эйфорию от успеха ощутили и актеры, и режиссер спектакля Иван Миневцев (приглашенный постановщик СМДТ, главный режиссер Челябинского молодежного театра – прим.ред.). Во-вторых – и это тоже с Ваней связано – работа над премьерой «Калины красной». Наблюдая, как Иван работает с актерами, как возникает эмоциональная творческая связь, как труппа расцветает, несмотря на усталость, накопленную к концу сезона, я могу сказать, что это – наш режиссер.

Огромной важности событие для нас – визит высокой делегации во главе с губернатором Югры Русланом Кухаруком. Проинспектировали работы на площадке капремонта, услышали наши проблемы. Такая включенность главы региона в происходящее – оберег для театра, работающего третий год без своей сцены.

– Последние две премьеры отсылают к советской эпохе – «Молодость» и «Калина красная». Есть ли в этом закономерность?

– Случайность, которая, возможно, не случайна... В воздухе витает тоска по тому времени, когда люди были более открытыми в своих проявлениях. Для героев наших спектаклей важна однозначность ответа – что правильно, а что нет. В «Молодости» едут покорять Север, раньше думая о Родине, а потом о себе. А в «Калине красной» наблюдаем такую борьбу добра и зла внутри человека, что сравнимо с героями Достоевского. В периоды испытаний ты как будто ищешь опоры на такие сильные личности.

– Появился ли спектакль, который можно назвать визитной карточкой Сургутского театра?

– Мне кажется, так можно сказать про любой спектакль в определенный период. Одно время таким был «ОНЕГИН». Уверена, поставь его в афишу – он и сейчас будет востребован. Затем, наверное, «Сахарный ребенок». Именно с ним мы прозвучали на федеральном уровне. Для меня важно, что он нацелен на подростков и показывает материнскую любовь и мудрость как спасение в тяжелое время. Спектакль стал откровением для юношеской аудитории.

А «Чайка» – чем не визитная карточка? Кстати, премьера минувшего сезона. Не каждый театр может позволить себе ставить Чехова, это вызов и испытание. Теперь список родных и любимых спектаклей пополнился «Калиной красной».

– Что вас больше всего зацепило в этой премьере?

– Наш репертуар украсил мощный спектакль. С декорациями взрослого, состоявшегося театра. С интересными актерскими работами. С глубоким режиссерским, художественным решением. Что для меня в нем откликается? Все-таки история Любы Байкаловой. А за ней – большее. Без конца повторяющаяся история наших русских женщин, многих Люб Байкаловых, которые несут на своих плечах крест одиночества и в то же время всеобъемлющей любви. Особое звучание приобретает спектакль сейчас, когда едва ли не каждую неделю Сургут награждает своих героев посмертно. В финале появляется птица Алконост. Ее скорбный лик невыразимо напоминает образ Христа – для меня это момент, где сердце сжимается и комок в горле.

Главные режиссеры – в дефиците

– Все чаще актеры СМДТ ставят спектакли малых форм, читки. Насколько это оправданные заявки?

– Благодаря нашему завлиту Марьяне Мархининой актеры познакомились с образцами качественной современной драматургии, создали читки. Мы поощряем такое рвение. За продукт нам не стыдно. Некоторые работы представляют собой эскизы полновесных спектаклей. Язык не повернется назвать читкой спектакли «Старик и море» Виталия Шемякова, «Оскар и Розовая Дама» Анны Махриной, «Крыжовник» Антона Талаева. Мы будем продолжать эту работу. Она позволяет установить тесный контакт с юным зрителем, открыться для разговора по душам.

– Всегда интересно, кого из людей театра отметите в этом сезоне?

–В этот раз я назову Ляйсан Давлетову, юрисконсульта, и Марину Репик, начальника отдела продаж, которые помогли театру (и, кстати, другим учреждениям культуры города) сделать большой шаг в развитии программы «Пушкинская карта» в Сургуте. Они содействовали регистрации общеобразовательных учреждений Сургута на платформе «PRO.Культура.РФ». У нас много спектаклей малых форм проходит в стенах школ. Теперь учащиеся могут посещать их по «Пушке».

Что касается актеров – имена лучших и так на слуху. Но для меня ценно, что неожиданно для всех выстрелила Алина Жесткова с ролью Нины Заречной в «Чайке». И ярко напомнила о себе сразу в двух премьерах (Аркадина в «Чайке» и Люба Байкалова в «Калине красной») Татьяна Балабанова. Хоть она и опытная актриса, но на первом плане мы ее давно не видели. Важно, что у нас в главных ролях – не одни и те же лица.

– Большая выставка театра в художественном музее открылась в этом сезоне…

– Да, «Пространство театра» – чудесная выставка, располагающая к погружению в историю спектакля, к вдумчивому изучению экспонатов. Над созданием экспозиции серьезно потрудилась главный художник театра Александра Мильч. Театр и музей получили ценный опыт взаимодействия.

– Кого из специалистов не хватает театру сейчас?

– Нет главного режиссера. Это для многих театров региона серьезная проблема. Также ищем педагога по вокалу/артиста-вокалиста в одном лице, парня или девушку. Раньше эту позицию занимала известная всем Алена Поль.

– В городах, где гастролировал театр в этом сезоне, спектакли посещали ваши знакомые. Что они говорили вам?

– В Саранске мюзикл «Пиноккио» смотрела моя однокурсница. По ее словам, ничего подобного в Саранске раньше не видели. Хотя это столица одного из центральных регионов, где работают театры с многолетней историей. Сложный музыкальный спектакль, конечно, впечатляет. В Челябинске, моем родном городе, где я училась – там все были в восторге от «Сахарного ребенка». Можно позавидовать таким открытиям: когда приходишь на незнакомый театр – и влюбляешься в него.

– Кто из партнеров театра особенно помог учреждению в этом сезоне?

–Никогда не отказывал в помощи наш генеральный партнер – ООО «Газпром трансгаз Сургут», за что мы признательны генеральному директору компании Олегу Ваховскому. Еще мы благодарны депутату Думы ХМАО Ирине Урванцевой за поддержку средствами депутатского фонда постановки «Калина красная».

Комедии бы!

– Какие планы на следующий сезон?

– Осенью молодой режиссер Константин Соя поставит спектакль по произведениям Михаила Салтыкова-Щедрина. К весне тандем режиссера Александра Фокеева и балетмейстера Алены Дудниковой презентуют музыкальный спектакль-праздник. Кроме того, в репертуаре появится необычный спектакль на производственную тему, вдохновленный юбилеем компании «Газпром трансгаз Сургут». К Новому году вернется из творческого отпуска музыкальный спектакль «Волшебник Изумрудного города».

В сентябре принимаем на сцене филармонии спектакли нашего партнера по программе «Большие гастроли» – Государственного русского драматического театра Республики Мордовия.

Обязательно в течение года будем гастролировать по родной Югре. Но не только. В сентябре – гастроли в Тобольске, в октябре – в Минске.

– На ваш взгляд, каких спектаклей не хватает Сургутскому театру?

– Думаю, нам надо шагнуть дальше в подростковую тему. В Сургуте мало проектов, которые, как «Сахарный ребенок», зацепят многочисленную подростковую аудиторию. Вернемся к этому, когда зайдем на свою сцену.

Еще нужен баланс в эмоциональном посыле спектаклей. Не хочется беспрестанно держать актеров в сложных формах – это тяжело для них эмоционально и физически, посмотрите хотя бы на их состояние, когда выходят на поклон в «Чайке»… Не хватает искрометной комедии, какой была «Женитьба Фигаро». В таких спектаклях актеры наслаждаются возможностью шутить, хулиганить, раскрываться в комическом формате. Мне кажется, зрители тоже этого ждут.

– В завершении разговора вернемся к прозе жизни. В новостях прозвучало, что из-за скрытых дефектов, которые обнаружили сейчас, проект ремонта театра скорректирован…

– С любым ремонтом так: начнешь, и по ходу вскроются проблемы. В случае с театром это различные коммуникации, инженерные сети, которые безнадежно устарели с 1999 года, когда здание ДК «Магистраль» сдали в эксплуатацию. Замена коммуникаций потребует финансов и времени.

– Когда вы возглавили театр, прозвучало: начался период перезагрузки СМДТ. Сейчас перезагрузка завершена?

– Перезагрузка – это не только обновление репертуара. Для меня она завершится с окончанием капремонта. Уже поменяли механику сцены, впереди переоснащение зрительного зала, звукового оборудования, частично – светового. Мы увидим новое лицо фойе и фасада.

Когда мы зайдем на нашу территорию, напишем новую концепцию развития театра – с учетом новых технических возможностей. Тогда можно начинать новый этап. А пока… Три года без площадки – это другие нарративы, особое мышление. Мы освоились в этих реалиях, выполняем госзадание в полном объеме. Но это не тот рубеж, где нужно выдыхать. Покой нам только снится!