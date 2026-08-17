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​«Велодорожка для эквилибристов?»: житель Сургута удивился узкой полосе асфальта у дороги

В Сургуте появилась асфальтированная полоса, назначение которой оказалось неочевидным

​«Велодорожка для эквилибристов?»: житель Сургута удивился узкой полосе асфальта у дороги
Фото: СИА-ПРЕСС

В Сургуте читатель СИА-ПРЕСС обратил внимание на необычную узкую асфальтированную полосу, обустроенную вдоль проезжей части. Судя по фотографиям, она проходит между дорогой и газоном и по ширине заметно уже обычного тротуара.

«Что это: велодорожка для эквилибристов? Тротуар для гномов? Новый вид бордюра?» − с иронией поинтересовался читатель СИА-ПРЕСС Федор Д.

Редакция направила запрос в администрацию Сургута с просьбой объяснить, для чего нужна эта асфальтированная полоса, соответствует ли она действующим нормативам и была ли предусмотрена проектной документацией на ремонт или реконструкцию этого участка дороги.

Ответ будет опубликован после его получения.

Напомним, ранее другой читатель СИА-ПРЕСС обратил внимание на благоустройство возле дома № 1 на улице Ленинградской. На большей части участка грунт будущего газона оказался выше нового тротуара. По словам сургутянина, во время дождей землю может смывать на пешеходную дорожку. В администрации города пояснили, что работы на объекте еще не завершены и приемка пока не проводилась. Подробнее об этой ситуации читайте по ссылке.


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Сегодня в 11:51, просмотров: 161, комментариев: 0
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