Сургут не прошел конкурс инициативных проектов Югры с проектом освещения бульвара

Сургут не вошел в число победителей регионального конкурса инициативных проектов. Город представил на отбор всего одну инициативу — благоустройство освещения территории бульвара «Четыре сезона» в 39-м микрорайоне, однако проект не прошел конкурс. Об итогах сообщает «Стройкомплекс Югры».

Всего на конкурс поступили 54 проекта от 15 муниципалитетов. После экспертной оценки и открытого голосования победителями признали 23 инициативы из десяти территорий. Больше всего проектов-победителей представил Белоярский район — пять. По три инициативы реализуют в Нягани, Нижневартовском, Советском и Октябрьском районах. Два проекта поддержали в Радужном, по одному — в Югорске, Сургутском, Нефтеюганском и Березовском районах. Отобранные инициативы реализуют в 2027 году.

Наиболее популярным направлением среди всех заявок стало создание мест массового отдыха — ему посвятили 16 проектов. Еще 11 инициатив касались детских игровых площадок, девять — физической культуры и массового спорта.