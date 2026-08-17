В Югре опровергли слухи о переводе контрактников войск беспилотных систем в штурмовики

В Югре опровергли распространяющиеся в интернете сообщения о том, что контрактников, поступивших на службу в войска беспилотных систем (БПС), переводят в штурмовые подразделения. Таких случаев среди отправившихся из региона военнослужащих не было, сообщает ugra-news.ru со ссылкой на Центр патриотов России.

Набор в войска беспилотных систем начался в четвертом квартале 2025 года. Для военнослужащих действует отдельный контракт, предусматривающий службу именно в этих подразделениях, обязательное обучение и увольнение после окончания срока контракта.

По словам ответственного за набор операторов дронов Михаила Прыпина , из пункта отбора в войска БПС уже отправились несколько сотен человек. «С пункта отбора в войска БПС отправились уже несколько сотен человек. Все они получили должности, связанные с применением и обслуживанием беспилотных систем. Некоторые уже прошли обучение, другие только начинают. После завершения подготовки они приступят к своим обязанностям. Среди них будут операторы, саперы, химики и механики», — рассказал Михаил Прыпин.

В Центре патриотов России в Ханты-Мансийске также сообщили, что отслеживают дальнейшую службу отправившихся из Югры контрактников. Случаев их перевода в другие войска там не зафиксировали. Департамент региональной безопасности Югры сообщил, что среди контрактников, отправившихся из региона в войска БПС, погибших участников СВО нет.

Узнать условия службы в войсках беспилотных систем можно по телефону горячей линии 8 800 301-68-88.