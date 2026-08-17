Югра вошла в топ-5 регионов России по доле работников с зарплатой выше средней

Югра вошла в пятерку регионов России с самой высокой долей работников, чьи зарплаты превышают средний уровень по стране. В автономном округе таких сотрудников насчитывается 50,1%. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости. При этом 11% работников Югры получают зарплату, которая более чем вдвое превышает среднероссийский показатель.

Первое место рейтинга занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где зарплату выше средней по России получают 65,8% работников. Далее расположились Магаданская область с показателем 57,2%, Чукотка — 56,5% и Ненецкий автономный округ — 52,7%. Югра замыкает первую пятерку.

В целом по России зарплату выше средней по стране получают немногим менее трети работников. Только в 19 регионах этот показатель превышает среднероссийское значение, а в 14 субъектах доля таких сотрудников составляет не более 15%.

По данным исследования, средняя зарплата в России по итогам 2025 года превысила 100 тысяч рублей. В 2026 году рост продолжился, показатель достиг 108 тысяч рублей.

При всем этом югорчане активно перерабатывают — более половины жителей Югры не укладывается в график и трудится сверхурочно.