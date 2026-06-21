Кинолог – о том, зачем приходят в кинологический клуб, какие ошибки допускают хозяева и можно ли «исправить» агрессивную собаку

21 июня – профессиональный праздник кинологов. Корреспондент СИА-ПРЕСС поговорил с кинологом центра «Югория» Анной Теребениной и узнал, как живет клуб и какие ошибки чаще всего совершают хозяева питомцев. О том, почему кинологи по сути «дрессируют» людей, а не собак, и что ждать от большого чемпионата РКФ в Сургуте – в интервью.

– Ваш клуб – это профессиональное сообщество или скорее дружеский кружок по интересам? Кто к вам приходит и зачем?

– Наш клуб – это профессиональное сообщество, официально зарегистрированная организация. Мы являемся членами Российской кинологической федерации, то есть крупнейшей кинологической федерацией России. К нам приходят владельцы собак по различным вопросам воспитания, дрессировки, груминга. То есть, любые вопросы, связанные с собакой, можно уточнить в нашем клубе.

– Есть такая поговорка: «Нет плохих собак, есть плохие хозяева». Вы согласны? И если да, то выходит, что вы дрессируете не столько собак, сколько людей?

– Да, мы «дрессируем» людей. Вообще кинологи работают в первую очередь с людьми. Я учу владельца, как правильно ему нужно общаться со своей собакой, чтобы собаке было комфортно, чтобы владелец понимал собаку, а собака понимала владельца.

– А с каким запросом не приходят, а должны были бы? Какую проблему владельцы упорно не замечают?

– Тут даже больше речь не о проблеме, а о начале вообще пути с собакой. Я бы рекомендовала всем желающим, кто хочет только приобрести собаку, изначально обратиться в клуб для того, чтобы мы могли посоветовать, какая порода подходит больше. К сожалению, большинство пород на картинках не соответствует тому, что в дальнейшем вас будет ждать дома. Часто бывает, что красивую хаски берут домой, а хаски разносит дом, потому что она не предназначена для лежания на диване, поэтому все проблемы от предназначения собаки. Сначала нужно изучить, для чего собака выводилась, и уже после рассматривать ее как компаньона.

– Назовите топ‑3 фатальных ошибок начинающего собаковода. И, пожалуйста, не про «дал тапок погрызть», а про что‑то действительно опасное.

– Ну, топ‑3 так сразу не назову. Назову основную: выгул без поводка. Опаснее быть ничего не может. Как бы ни была послушна ваша собака и сколько бы вы ни доверяли ей, ситуации бывают разные, поэтому выгул без поводка – самая большая проблема.

– Агрессивные собаки – это генетика или испорченное воспитание? Можно ли «починить» психику взрослого пса?

– Агрессивные собаки – это и генетика, и воспитание. В каждом случае нам нужно разбираться в ситуации отдельно, но «починить» тоже в зависимости от того, что является первопричиной агрессии.

– Бывали ли случаи, когда вы говорили человеку: «Эту собаку не переделать, смиритесь»? Или «Я не берусь, это выше моей компетенции»?

– К сожалению, да, такие случаи бывают. Но они бывают больше по причине не проблем собаки, а проблем владельца. Не каждый владелец умеет слышать и применять то, что говорит кинолог и, к сожалению, опять же повторюсь: я учу не собак, я учу владельцев. Если владелец не хочет слышать и воспринимать информацию, я здесь уже, к сожалению, ничем помочь не смогу.

– В кинологических кругах много скандалов: кто‑то кого‑то «засудил» за неправильный след, кто‑то не дал титул. У вас в клубе такое бывает? Как сохраняете здоровую атмосферу?

– У нас клуб объединен людьми, которые представляют собой сплоченный коллектив, поэтому у нас одна большая команда и внутри нашей команды атмосфера всегда положительная. Мы поддерживаем друг друга, радуемся чужим победам. Всегда все вместе.

– Скажите, когда у вас пройдет ближайшая выставка в вашем клубе?

– У нас запланировано большое мероприятие. 29 августа в Сургуте пройдет первый чемпионат РКФ «Особый статус». Это выставка очень высокого класса, первая в Сургуте и нашему клубу представлена такая возможность быть организаторами этой первой статусной серьезной выставки. Мы очень рады и приглашаем всех желающих! Если ваш питомец имеет документы РКФ, мы приглашаем для участия; если вы только рассматриваете приобретение собаки, может быть выбираете себе породу – приглашаем вас в качестве зрителей посмотреть и определиться. Может быть, вы найдете «того самого»!

– Что бы вы пожелали каждому, кто только собирается завести собаку? Дайте один главный совет.

– Тщательно продумывать породу и читать, для чего порода предназначалась, чтобы в дальнейшем жизнь с питомцем была комфортной и такой, какой ее представляют себе владельцы.