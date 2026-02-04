16+
​Артём Кириленко: «Выбирая направление для старта бизнеса, важно ориентироваться на местные особенности и преимущества, которые могут повысить конкурентоспособность»

Заместитель главы Сургута − о том, выгодно ли в 2026 году запускать бизнес и какие направления сегодня считаются наиболее перспективными

​Артём Кириленко: «Выбирая направление для старта бизнеса, важно ориентироваться на местные особенности и преимущества, которые могут повысить конкурентоспособность»
Фото: vk.com/kirilenko_am

На фоне изменений в экономике и налоговом законодательстве у многих возникает вопрос: стоит ли сейчас открывать бизнес и расширять действующие проекты? О том, насколько 2026 год может быть благоприятным для предпринимателей, какие риски стоит учитывать и какую поддержку предлагает город, мы поговорили с заместителем главы Сургута Артёмом Кириленко.

– В прошлом году мы с вами проводили эфир о мерах поддержки предпринимателей. Что изменилось с тех пор? Какие инструменты появились, а от каких решили отказаться?

− Поддержка предпринимателей в Сургуте осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте» (далее – МСП).

Более 2 млрд рублей – в такую сумму оценивается поддержка предпринимателей Сургута в 2025 году с учетом различных направлений, включая, в том числе, льготы по аренде муниципального имущества и налоговые преференции.

Так, Администрацией города предпринимателям из городского бюджета предоставлено более 600 млн рублей в виде субсидий в сфере образования, культуры, спорта, городского хозяйства, более 430 млн рублей на оказание услуг в социальной сфере. В рамках программы по развитию МСП в 2025 году 128 субъектам предпринимательства предоставлена финансовая поддержка на сумму 63,5 млн рублей. 70 субъектам предпринимательства предоставлена имущественная поддержка: сумма средств, которую предприниматели сэкономили благодаря указанной поддержке, составила более 70 млн рублей. Объем закупок, произведенных муниципальными заказчиками у субъектов МСП, осуществляющих деятельность в Сургуте, составил порядка 3,85 млрд рублей.

− Какую роль сегодня играют налоговые льготы и насколько они востребованы бизнесом?

− В 2025 году проведена оценка налоговых преференций по местным налогам, объем которых по итогам 2024 года составил порядка 6,5 млн рублей – это пониженные ставки по земельному налогу для земельных участков, предназначенных для размещения объектов образования, спорта, культуры, производственных и административных зданий, гостиниц, объектов торговли и бытового обслуживания населения.

Также сургутским бизнесменам предоставляют поддержку такие организации как: Фонд поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес», Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса «Югорская региональная гарантийная организация» и другие. По итогам 2025 года указанными организациями выплачено субсидий на сумму почти 55 млн рублей, предоставлены гарантии и поручительства на сумму 1,2 млрд рублей.

На протяжении последних 10 лет в регионе действуют пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения, которые для отдельных категорий предпринимателей на старте могут быть снижены до 0%. За 2024 год объем таких льгот составил более 1 млрд рублей, пониженными ставками по УСН воспользовались более 1,5 тыс. сургутских предпринимателей, ставкой в размере 0% – 38 бизнесменов, сэкономив при этом более 20 млн рублей. Данные за 2025 год будут опубликованы Федеральной налоговой службой летом 2026 года.

− Какая мера поддержки сегодня наиболее востребована у предпринимателей?

− Наиболее востребованной поддержкой является, конечно, финансовая. В 2022 году был внедрен пакетный подход к реализации этого вида поддержки, то есть выделены основные категории предпринимателей, для них сформированы наиболее подходящие и востребованные направления поддержки. Данный подход себя зарекомендовал, реализуется и в настоящее время.

Продолжают действовать субсидии на возмещение затрат на приобретение оборудования, сертификацию продукции, оплату аренды и коммунальных услуг. В 2026 году максимальный размер субсидии планируется увеличить с 700 тыс. рублей до 1 миллиона.

Субсидии на финансовое обеспечение затрат также будут сохранены, для производственников планируется увеличить сумму субсидии до 3 млн рублей. Успешно введенные в прошлом году субсидии на поддержку проектов в сферах социального предпринимательства и креативных индустрий тоже сохранены, весной запланирован прием заявок.

− Можно ли назвать 2026 год благоприятным для запуска бизнеса в России?

− Безусловно, сложившаяся внешнеэкономическая ситуация, существенные изменения налогового законодательства могут насторожить желающих открыть свое дело, но 2026 год вполне может стать успешным как для открытия нового бизнеса, так и расширения действующего.

Учитывая федеральную повестку импортозамещения, с 2024 года планомерно расширяется перечень мер поддержки промышленных, IT-компаний на всех уровнях. На постоянной основе для популяризации местных промышленников во всех регионах страны организуются бизнес-миссии, в Югре, в целом, и в Сургуте, в частности, проводится большое количество образовательных мероприятий для бизнеса – в 2025 году их было более 500.

− Что город делает для продвижения сургутского бизнеса за пределами Югры?

− Сургут стремительно развивается во всех направлениях, в том числе в сфере промышленности. В этом году мы начали работу по продвижению местных производственных компаний на федеральный и международный рынки – в целях развития и укрепления экономических связей в рамках действующих партнерских соглашений направили информацию о возможности сотрудничества с сургутскими компаниями в 7 регионов страны, а также в город Гомель Республики Беларусь.

Планируется проводить онлайн бизнес-миссии.

В целях продвижения и масштабирования местных товаропроизводителей, ремесленников и креативных предпринимателей продолжим проведение ставших успешными в 2025 году презентационно-закупочных сессий для крупных и средних компаний города. В 2025 году такие мероприятия проведены для АО «Россети Тюмень», ООО «СибпромстройЮгория», ООО «Брусника», ПАО «Юнипро» «Сургутская ГРЭС-2», ООО «Мясокомбинат «Сургутский», ООО «Сургутские городские электрические сети». По результатам проведенных мероприятий заключены 4 договора на поставку сувенирной гастропродукции и IT-решений.

− Насколько востребованы ярмарки и офлайн-форматы для местных предпринимателей?

− В 2025 году на территории города проведено 263 ярмарки, в которых приняли участие более 3000 участников. Ярмарки проходили на площадках торговых центров, Центральной площади города, ИКЦ «Старый Сургут» с участием местных товаропроизводителей, в том числе в сфере пищевой промышленности и агропромышленного комплекса, производства сувенирной продукции, продукции мастеров народных художественных промыслов и ремесел, дизайнеров и модельеров. Также обеспечивается участие местных производителей в ярмарках регионального масштаба.

− Какие направления бизнеса сегодня считаются перспективными для Сургута?

− Стратегией социально-экономического развития города Сургута закреплены основные направления развития Сургута, в числе которых развитие промышленности, технологий, социального предпринимательства и креативных индустрий. Утвержден ряд флагманских проектов, в реализации которых город заинтересован. Например, это и строительство транспортно-логистических комплексов, развитие системы общественных пространств, строительство объектов спорта, культуры и туризма.

Перспективными традиционно являются направления, связанные с технологиями, услугами и товарами, востребованными местным населением. Перенасыщенными рынками считаются розничная торговля и общепит, что существенно повышает уровень конкуренции, однако, не является фактором, препятствующим старту деятельности в этих направлениях. Выбирая направление для старта, важно ориентироваться на местные особенности и преимущества, которые могут повысить конкурентоспособность предприятия.

− Что предпринимателям важно учитывать именно в Югре и в Сургуте?

− Для реализации проектов на территории города сформирована необходимая организационная инфраструктура, нормативная база и система взаимодействия с бизнесом по принципу «одного окна», направленные на создание благоприятных условий для работы с инвесторами, основанные на принципах открытости и прозрачности, готовности оказывать поддержку проектам.

Так, для формирования единого подхода к сопровождению инвестиционных проектов и создания благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности внедрен Муниципальный инвестиционный стандарт, разработан инвестиционный профиль города для формирования у инвесторов объективного представления об инвестиционной привлекательности территории. Инвестиционный профиль для сведения потенциальных инвесторов размещен на Инвестиционном портале города Сургута.

Кроме того, Единым документом территориального планирования и градостроительного зонирования города Сургута предусмотрено создание объектов местного значения в сферах образования, спорта, культуры и искусства, молодежной политики, благоустройства и озеленения городских лесов.

− Какие основные риски для малого бизнеса вы видите в ближайший год?

− Не только начинающим, но и действующим предпринимателям необходимо понимать, что предпринимательская деятельность всегда связана с определенными рисками. Но если предприниматель обеспечивает мониторинг постоянно меняющегося законодательства, просчитывает финансовую модель своего бизнеса, взаимодействует с предпринимательским сообществом и органами власти, в том числе в целях подбора мер поддержки, следит за тенденциями и новыми технологиями в своей отрасли, посещает семинары, курсы и конференции, шансы на успех значительно возрастают.

Напоминаем, в 2025 году в России зарегистрировали 173 тысячи новых юридических лиц – минимум за 14 лет и на 20% меньше, чем годом ранее. При этом число закрытых компаний выросло на 15% и достигло 233 тысяч.

В статье СИА-ПРЕСС разбираемся, какие риски ждут предпринимателей в 2026 году и в каких сферах проще стартовать с нуля.


Сегодня в 14:56
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjemuPNp реклама на siapress.ru 
