Психолог объяснила, почему в детстве мамы чаще помогают девочкам, а во взрослом возрасте − сыновьям

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1764645666"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1767034756"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=v1KCCKYImrnjGXxq8T8JSva+PEyzVMXf+wM4yTqREDMlYL0+bRGlwe2Z3/99S9nsmVd0b1SpEJU4o1GUDhpgVMCKPw8ubRJQJleLFF4VfZOrhg5qJSv5tYlYW15z3Dhj"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=v1KCCKYImrnjGXxq8T8JSva+PEyzVMXf+wM4yTqREDMlYL0+bRGlwe2Z3/99S9nsmVd0b1SpEJU4o1GUDhpgVMCKPw8ubRJQJleLFF4VfZOrhg5qJSv5tYlYW15z3Dhj"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "4a90a92d660b89c17e8948651104cede.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdvg15y"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdvg15y"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-12-02 08:21:06"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-12-29 23:59:16"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1764645710"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1767034793"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=ZBPTQ3di/hr+Ro5pZDEuAp4H1WEzjeLxh6YdLo/K8cZb1x971mZz7zW41aP6/RS98rnl3DdeQFp2oq3rFpHsCRbUcGu/XgT8tzC5Tnlu9/DDsGReUpf6F9VHFWGBBmZK"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=ZBPTQ3di/hr+Ro5pZDEuAp4H1WEzjeLxh6YdLo/K8cZb1x971mZz7zW41aP6/RS98rnl3DdeQFp2oq3rFpHsCRbUcGu/XgT8tzC5Tnlu9/DDsGReUpf6F9VHFWGBBmZK"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "45482224fbbf9c29ed4a982390a61134.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdvg15y"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdvg15y"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-12-02 08:21:50"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-12-29 23:59:53"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1764645666"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1767034756"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=v1KCCKYImrnjGXxq8T8JSva+PEyzVMXf+wM4yTqREDMlYL0+bRGlwe2Z3/99S9nsmVd0b1SpEJU4o1GUDhpgVMCKPw8ubRJQJleLFF4VfZOrhg5qJSv5tYlYW15z3Dhj"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=v1KCCKYImrnjGXxq8T8JSva+PEyzVMXf+wM4yTqREDMlYL0+bRGlwe2Z3/99S9nsmVd0b1SpEJU4o1GUDhpgVMCKPw8ubRJQJleLFF4VfZOrhg5qJSv5tYlYW15z3Dhj"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "4a90a92d660b89c17e8948651104cede.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdvg15y"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdvg15y"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-12-02 08:21:06"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-12-29 23:59:16"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1764645710"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1767034793"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=ZBPTQ3di/hr+Ro5pZDEuAp4H1WEzjeLxh6YdLo/K8cZb1x971mZz7zW41aP6/RS98rnl3DdeQFp2oq3rFpHsCRbUcGu/XgT8tzC5Tnlu9/DDsGReUpf6F9VHFWGBBmZK"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=ZBPTQ3di/hr+Ro5pZDEuAp4H1WEzjeLxh6YdLo/K8cZb1x971mZz7zW41aP6/RS98rnl3DdeQFp2oq3rFpHsCRbUcGu/XgT8tzC5Tnlu9/DDsGReUpf6F9VHFWGBBmZK"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "45482224fbbf9c29ed4a982390a61134.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdvg15y"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdvg15y"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-12-02 08:21:50"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-12-29 23:59:53"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdvg15y реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdvg15y реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  77,9556   EUR  90,5903  

Новости

Больше новостей
Оливье будете делать на Новый год?
Комментировать
0
В конфликте с квартирой Вы на стороне:
Комментировать
0
Надо ли запрещать детям одевать костюмы иностранных героев на утренники?
Комментировать
0
Россия и Саудовская Аравия отменили все виды виз. Поедете в Саудовскую Аравию?
Комментировать
0
Ваше отношение к праворульным автомобилям?
Комментировать
0
В вашей семье посылают ли родители своим взрослым детям деньги в качестве родительской помощи:
Комментировать
0
Если вы сталкивались с Сургутским судом, охарактеризуйте впечатление:
Комментировать
0
Вы читаете бумажные книги?
Комментировать
0
Больше опросов

«Сын становится объектом для практических инвестиций. Поддержка приобретает материальный характер − помощь в построении карьеры, приобретении активов, обеспечении статуса»

Психолог объяснила, почему в детстве мамы чаще помогают девочкам, а во взрослом возрасте − сыновьям

«Сын становится объектом для практических инвестиций. Поддержка приобретает материальный характер − помощь в построении карьеры, приобретении активов, обеспечении статуса»
Фото спикера

Любопытный парадокс выявили аналитики: в детстве матери чаще финансово поддерживают дочерей, а во взрослой жизни − сыновей. Причем заметно: взрослым мужчинам мамы в сумме отправляют на 22% больше, а средний перевод оказывается выше, чем у дочерей. Что это − проявление особой любви, чувство ответственности или невозможность «отпустить»? Разбираемся вместе с психологом Дианой Филатовой.

− Почему матери взрослым сыновьям помогают деньгами охотнее и больше, чем дочерям − в чем психологическая причина? Это про любовь, чувство ответственности или, например, страх отпустить?

− Это явление действительно часто коренится в глубоких психологических механизмах, а не в простом предпочтении или большей любви. Одной из ключевых причин может быть то, что для матери успех и статус взрослого сына нередко воспринимаются как нарциссическое продолжение ее собственной самоценности. Его достижения бессознательно расцениваются как ее личные, что стимулирует финансовые вложения как вклад в собственное отражение.

Кроме того, материальная поддержка часто становится инструментом укрепления особой связи в диаде «мать − сын». Это может компенсировать недостаток эмоциональной близости в других отношениях, например, в партнерских. Через помощь деньгами мать не только проявляет заботу, но и символически поддерживает постоянный, значимый союз.

Также важно учитывать аспект незавершенной психологической сепарации. Согласно психоаналитическому взгляду, изначальная Эдипова привязанность мальчика к матери в норме со временем трансформируется. Если этого в полной мере не происходит, симбиотическая связь сохраняется и во взрослом возрасте. Финансовая опека в этом случае становится прямым свидетельством того, что мать внутренне не может до конца «отпустить» сына, удерживая его в своей сфере влияния. Таким образом, причины обычно глубже поверхностного чувства ответственности и связаны с бессознательными потребностями, страхами и компенсаторными моделями поведения.

− Можно ли сказать, что сыновей часто «дооберегают», а дочерей − быстрее отпускают во взрослую жизнь?

− Да, такое наблюдение часто верно, и это связано с разным типом психологической динамики в отношениях. Мать, как правило, легче идентифицирует себя с дочерью, проецируя на нее собственный жизненный опыт. Отсюда возникает установка: «Я справлялась с трудностями, значит, и ты сможешь».

Это ведет к более раннему ожиданию самостоятельности и эмоциональной готовности «отпустить» ее во взрослую жизнь. Кроме того, социальные стереотипы, согласно которым девочки взрослеют и становятся ответственными раньше, особенно в контексте создания собственной семьи, подсознательно подкрепляют эту модель. В случае с сыновьями материнская роль часто дольше сохраняет черты прямой опеки и защиты, что может приводить к феномену «дооберегания».

− Почему в детстве больше вкладываются в дочерей, а во взрослой жизни − в сыновей? Связано ли это с разными ожиданиями от мальчиков и девочек в культуре?

− Такая модель действительно существует и во многом отражает глубинные культурные и психологические установки. В детстве дочь часто становится для матери объектом эмоциональной проекции − в нее вкладывают то, чего, возможно, недополучила сама мать, проигрывая с ней идеальные отношения «мать − дочь». Это вложение носит характер передачи опыта, эмоциональной близости и идентификации.

Однако во взрослой жизни фокус часто смещается. Дочь, с которой изначально было больше идентификации, начинает восприниматься как более самостоятельная и равная, особенно если она создает свою семью. Поддержка ей трансформируется в «нравственный кредит» − советы, моральную опору, обмен житейским опытом.

В то же время сын, чье взросление в рамках традиционной культуры часто ассоциируется с финансовыми и статусными достижениями, становится объектом для практических инвестиций. Поддержка ему приобретает материальный характер − это прямая помощь в построении карьеры, приобретении активов, обеспечении статуса. Таким образом, это отражает разные бессознательные ожидания: от дочери − продолжения эмоциональной и семейной линии, от сына − социального успеха, который косвенно становится и успехом матери.

− Почему связь между матерью и взрослым сыном часто бывает болезненно прочной?

− Такая болезненная прочность связи часто возникает из-за специфической эмоциональной динамики. Сын может неосознанно замещать фигуру партнера или компенсировать его отсутствие, становясь для матери главным источником эмоциональной близости. В этом случае отношения выстраиваются по модели «эмоционального супружества», где нарушены здоровые границы.

К этому добавляется экзистенциальный аспект: если сын долгое время был центральным смыслом жизни матери, ее идентичность оказывается полностью сфокусированной на материнской роли. «Отпустить» его − значит столкнуться с болезненной пустотой и потерей собственной значимости. Это создает мощный подсознательный страх, заставляющий мать удерживать связь любой ценой.

− Где проходит тонкая грань между заботой и разрушительной опекой? Всегда ли помощь вредна? В каких случаях − это нормально?

− Грань между заботой и разрушительной опекой действительно тонка, и она проходит не через сам факт помощи, а через ее качество и контекст. Помощь, безусловно, может быть ценной и необходимой, особенно когда она оказывается по запросу и отвечает реальной потребности, а не навязанному видению матери.

Здоровая поддержка становится нормой, когда она не лишает взрослого ребенка ответственности за его жизнь, не создает хронической зависимости и не ставит помощь условием для любви или одобрения. Ключевой маркер − уважение к личным границам, автономии и праву сына или дочери строить свою, возможно, неидеальную с точки зрения родителя, жизнь.

Разрушительная же опека начинается там, где помощь превращается в инструмент контроля. Это происходит, когда мать своим вмешательством фактически говорит: «Я лучше знаю, как тебе жить», снимая с ребенка право на ошибку и собственный опыт. Такой формат поддержки вредит, потому что подрывает веру взрослого человека в свои силы, закрепляет инфантильную позицию и нарушает естественный порядок сепарации, сохраняя болезненную взаимозависимость.

− Связь «мама − взрослый сын» в России традиционно считается более крепкой, чем «мама − взрослая дочь»? Откуда появляется феномен «сыночка-присыночка»? Это про мать, про сына или про семейную систему в целом?

− Начнем с того, что многих культурах, включая российскую, традиционно выше радость от рождения мальчика. Сын часто воспринимается как наследник, продолжатель фамилии и потенциальная опора. Однако именно в отечественном контексте избыточная привязанность сына к матери получила особое название и резко негативную окраску. Термин «маменькин сынок» означает не просто близость, а инфантильность, эгоцентризм и неспособность мужчины к самостоятельной жизни − качество, которое общество открыто осуждает.

При этом важно понимать, что сам феномен формируется всей семейной системой, а не является «виной» одного из участников. С одной стороны, мать может неосознанно препятствовать сепарации, видя в сыне смысл жизни или замену партнеру. С другой − сын, воспитанный в условиях гиперопеки, усваивает модель, где его потребности постоянно предугадываются и удовлетворяются, что тормозит развитие личной ответственности.

Интересно, что подобная зависимость дочери от родителей, даже в форме теплых отношений «папиной дочки», не вызывает такого же единодушного порицания. Это отражает двойной стандарт: от мужчины традиционно ждут независимости и ведущей роли, поэтому его эмоциональная «привязанность к юбке» осуждается, в то время как аналогичное поведение женщины часто воспринимается как милая или естественная семейная близость.

− Как это влияет на отношения взрослого сына с партнершей − будущей или настоящей? А как на саму маму?

− Гиперопека матери и не пройденная сепарация создают дисфункциональную модель отношений, которая негативно влияет на всех участников треугольника «мать − сын − партнерша».

Для сына это часто выливается в сложности с самооценкой, инфантильность и неспособность брать на себя ответственность в паре. Он оказывается в хроническом конфликте лояльностей, разрываясь между желанием угодить матери и потребностями своих отношений. Его роль «сыночки» прямо противоречит роли самостоятельного партнера.

Для его партнерши такие отношения становятся источником постоянного стресса. Она чувствует себя вечной «третьей лишней» в этом союзе, ее границы и авторитет в паре не признаются. Это ведет к ссорам, чувству одиночества в отношениях и часто становится скрытой или явной причиной разрыва.

Для самой матери эта стратегия, хотя и дает иллюзию контроля и значимости, в долгосрочной перспективе оказывается проигрышной. Она не только лишает сына шанса на счастливую самостоятельную жизнь, но и усугубляет ее собственное эмоциональное одиночество, поскольку вместо здоровой привязанности выстраивает зависимость, которая обречена на кризис.

− Как мамам выстроить здоровые границы со взрослыми детьми, чтобы помощь не превращалась в зависимость? И как сыну правильно реагировать, если мама пытается чрезмерно контролировать его жизнь − под предлогом помощи?

− Выстраивание здоровых границ требует осознанности и усилий с обеих сторон. Вот как это может выглядеть на практике.

Для мамы:

− Сместить фокус на собственную жизнь. Наполнить ее своими интересами, целями и социальными связями. Когда у матери есть собственный насыщенный мир, ее самооценка перестает зависеть только от роли «спасительницы» взрослого ребенка.

− Практиковать «помощь по запросу». Прежде чем предложить поддержку, стоит спросить: «Тебе нужна помощь с этим?» и быть готовой спокойно принять отказ. Это учит уважению к автономии другого человека.

− Видеть в сыне взрослого. Делать сознательную установку на то, что он способен сам принимать решения и нести за них ответственность, даже если они кажутся ошибочными.

Для сына:

− Четко и мягко обозначать границы. Использовать «Я-сообщения» и говорить о своих чувствах, не переходя на обвинения. Например: «Мама, я очень ценю твою заботу. Но когда ты принимаешь за меня решения, я чувствую, будто ты не веришь в мои силы. Давай я сам с этим разберусь».

− Быть последовательным. Важно не только сказать о границе, но и мягко ее удерживать. Если мама продолжает настаивать, можно повторить свою позицию и перевести разговор в другое русло.

− Постепенно переводить отношения в новое русло. Искать новые темы для общения, не связанные с контролем и помощью, вовлекать мать в общие планы (например, семейные праздники), где ее роль − уважаемый родной человек, а не главный управляющий.

Ключевая мысль для обеих сторон: здоровые границы − это не про разрыв и холодность, а про уважение и шанс построить новую, взрослую и комфортную систему отношений, где все участники чувствуют себя ценными и свободными.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 11:20, просмотров: 81, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​«Отмена» Ларисы Долиной охватила Россию. К кампании присоединился и Сургут 865
  2. В Сургуте утеплили фасад типовой многоэтажки: жильцы смогут экономить на отоплении 812
  3. ​Парламентский рост 738
  4. ​Александр Сидоров: «Если использовать недостроенный морг под медколледж, город сэкономит на сносе, а округ ‒ на строительстве» 724
  5. ​Депутат Думы Алексей Кучин назвал улицы, которые отремонтируют в Сургуте в 2026 году 628
  6. Врачи Нефтеюганска и Сургута совместно спасли человека, находящегося в опаснейшем состоянии 589
  7. ​Второй бизнес-форум «РЕФРЕШ» в Сургуте собрал более 200 участников 586
  8. ​Сургут выиграл Всероссийский конкурс «Города для детей» в номинации «От сердца к сердцу» 581
  9. ​В Сургутском районе открылось этно-кафе в рамках программы «СВОе дело» 570
  10. Сургут украшают к Новому году: готовят ледовые городки и заливают катки 542
  1. Школы Сургута уходят на карантин 3521
  2. ​Ради листа бумаги 2722
  3. ​В 2026 году в Сургуте появится автобус №17 2315
  4. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 29-30 ноября? // АФИША 2002
  5. ​Мошенники в России используют дедлайн по уплате налогов для обмана граждан. В ИФНС Сургута просят никому не передавать коды 1945
  6. ​Зима без ЧП: возможно ли это в Сургуте? // ONLINE 1907
  7. ​Досрочная остановка 1776
  8. ​На Федоровском месторождении в Сургутском районе погиб рабочий – возбуждено уголовное дело 1686
  9. ​​Сургутяне могут лишиться самого большого катка Тюменской области 1665
  10. ​Проект «ДУМАть и решать». Богдан Гужва // ONLINE 1645
  1. ​Город без вкуса 8217
  2. В Югре не будут давать пособия на детей семьям, которые получают много «серых» поступлений на карту 4392
  3. Ее уроки остались с нами навсегда 4100
  4. Трассу между Нижневартовском и Радужным расширяют с опережением графика 3905
  5. ​Берегите себя и свои семьи, и ни в коем случае не экономьте на противопожарных мерах 3797
  6. Пожар в «Прибрежном» мог начаться в помещении бойлерной — МЧС 3767
  7. Почему дело Шипилова цепляет публику 3727
  8. ​«Мы остаемся в тупике»: в Сургуте станция скорой помощи ставит забор, который перекроет доступ к ветеринарным учреждениям на улице Профсоюзов 3647
  9. Школы Сургута уходят на карантин 3521
  10. ​Одна семья – один кредит: Минфин меняет правила льготной ипотеки 3480

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика