Психолог объяснила, почему в детстве мамы чаще помогают девочкам, а во взрослом возрасте − сыновьям

Любопытный парадокс выявили аналитики: в детстве матери чаще финансово поддерживают дочерей, а во взрослой жизни − сыновей. Причем заметно: взрослым мужчинам мамы в сумме отправляют на 22% больше, а средний перевод оказывается выше, чем у дочерей. Что это − проявление особой любви, чувство ответственности или невозможность «отпустить»? Разбираемся вместе с психологом Дианой Филатовой.

− Почему матери взрослым сыновьям помогают деньгами охотнее и больше, чем дочерям − в чем психологическая причина? Это про любовь, чувство ответственности или, например, страх отпустить?

− Это явление действительно часто коренится в глубоких психологических механизмах, а не в простом предпочтении или большей любви. Одной из ключевых причин может быть то, что для матери успех и статус взрослого сына нередко воспринимаются как нарциссическое продолжение ее собственной самоценности. Его достижения бессознательно расцениваются как ее личные, что стимулирует финансовые вложения как вклад в собственное отражение.

Кроме того, материальная поддержка часто становится инструментом укрепления особой связи в диаде «мать − сын». Это может компенсировать недостаток эмоциональной близости в других отношениях, например, в партнерских. Через помощь деньгами мать не только проявляет заботу, но и символически поддерживает постоянный, значимый союз.

Также важно учитывать аспект незавершенной психологической сепарации. Согласно психоаналитическому взгляду, изначальная Эдипова привязанность мальчика к матери в норме со временем трансформируется. Если этого в полной мере не происходит, симбиотическая связь сохраняется и во взрослом возрасте. Финансовая опека в этом случае становится прямым свидетельством того, что мать внутренне не может до конца «отпустить» сына, удерживая его в своей сфере влияния. Таким образом, причины обычно глубже поверхностного чувства ответственности и связаны с бессознательными потребностями, страхами и компенсаторными моделями поведения.

− Можно ли сказать, что сыновей часто «дооберегают», а дочерей − быстрее отпускают во взрослую жизнь?

− Да, такое наблюдение часто верно, и это связано с разным типом психологической динамики в отношениях. Мать, как правило, легче идентифицирует себя с дочерью, проецируя на нее собственный жизненный опыт. Отсюда возникает установка: «Я справлялась с трудностями, значит, и ты сможешь».

Это ведет к более раннему ожиданию самостоятельности и эмоциональной готовности «отпустить» ее во взрослую жизнь. Кроме того, социальные стереотипы, согласно которым девочки взрослеют и становятся ответственными раньше, особенно в контексте создания собственной семьи, подсознательно подкрепляют эту модель. В случае с сыновьями материнская роль часто дольше сохраняет черты прямой опеки и защиты, что может приводить к феномену «дооберегания».

− Почему в детстве больше вкладываются в дочерей, а во взрослой жизни − в сыновей? Связано ли это с разными ожиданиями от мальчиков и девочек в культуре?

− Такая модель действительно существует и во многом отражает глубинные культурные и психологические установки. В детстве дочь часто становится для матери объектом эмоциональной проекции − в нее вкладывают то, чего, возможно, недополучила сама мать, проигрывая с ней идеальные отношения «мать − дочь». Это вложение носит характер передачи опыта, эмоциональной близости и идентификации.

Однако во взрослой жизни фокус часто смещается. Дочь, с которой изначально было больше идентификации, начинает восприниматься как более самостоятельная и равная, особенно если она создает свою семью. Поддержка ей трансформируется в «нравственный кредит» − советы, моральную опору, обмен житейским опытом.

В то же время сын, чье взросление в рамках традиционной культуры часто ассоциируется с финансовыми и статусными достижениями, становится объектом для практических инвестиций. Поддержка ему приобретает материальный характер − это прямая помощь в построении карьеры, приобретении активов, обеспечении статуса. Таким образом, это отражает разные бессознательные ожидания: от дочери − продолжения эмоциональной и семейной линии, от сына − социального успеха, который косвенно становится и успехом матери.

− Почему связь между матерью и взрослым сыном часто бывает болезненно прочной?

− Такая болезненная прочность связи часто возникает из-за специфической эмоциональной динамики. Сын может неосознанно замещать фигуру партнера или компенсировать его отсутствие, становясь для матери главным источником эмоциональной близости. В этом случае отношения выстраиваются по модели «эмоционального супружества», где нарушены здоровые границы.

К этому добавляется экзистенциальный аспект: если сын долгое время был центральным смыслом жизни матери, ее идентичность оказывается полностью сфокусированной на материнской роли. «Отпустить» его − значит столкнуться с болезненной пустотой и потерей собственной значимости. Это создает мощный подсознательный страх, заставляющий мать удерживать связь любой ценой.

− Где проходит тонкая грань между заботой и разрушительной опекой? Всегда ли помощь вредна? В каких случаях − это нормально?

− Грань между заботой и разрушительной опекой действительно тонка, и она проходит не через сам факт помощи, а через ее качество и контекст. Помощь, безусловно, может быть ценной и необходимой, особенно когда она оказывается по запросу и отвечает реальной потребности, а не навязанному видению матери.

Здоровая поддержка становится нормой, когда она не лишает взрослого ребенка ответственности за его жизнь, не создает хронической зависимости и не ставит помощь условием для любви или одобрения. Ключевой маркер − уважение к личным границам, автономии и праву сына или дочери строить свою, возможно, неидеальную с точки зрения родителя, жизнь.

Разрушительная же опека начинается там, где помощь превращается в инструмент контроля. Это происходит, когда мать своим вмешательством фактически говорит: «Я лучше знаю, как тебе жить», снимая с ребенка право на ошибку и собственный опыт. Такой формат поддержки вредит, потому что подрывает веру взрослого человека в свои силы, закрепляет инфантильную позицию и нарушает естественный порядок сепарации, сохраняя болезненную взаимозависимость.

− Связь «мама − взрослый сын» в России традиционно считается более крепкой, чем «мама − взрослая дочь»? Откуда появляется феномен «сыночка-присыночка»? Это про мать, про сына или про семейную систему в целом?

− Начнем с того, что многих культурах, включая российскую, традиционно выше радость от рождения мальчика. Сын часто воспринимается как наследник, продолжатель фамилии и потенциальная опора. Однако именно в отечественном контексте избыточная привязанность сына к матери получила особое название и резко негативную окраску. Термин «маменькин сынок» означает не просто близость, а инфантильность, эгоцентризм и неспособность мужчины к самостоятельной жизни − качество, которое общество открыто осуждает.

При этом важно понимать, что сам феномен формируется всей семейной системой, а не является «виной» одного из участников. С одной стороны, мать может неосознанно препятствовать сепарации, видя в сыне смысл жизни или замену партнеру. С другой − сын, воспитанный в условиях гиперопеки, усваивает модель, где его потребности постоянно предугадываются и удовлетворяются, что тормозит развитие личной ответственности.

Интересно, что подобная зависимость дочери от родителей, даже в форме теплых отношений «папиной дочки», не вызывает такого же единодушного порицания. Это отражает двойной стандарт: от мужчины традиционно ждут независимости и ведущей роли, поэтому его эмоциональная «привязанность к юбке» осуждается, в то время как аналогичное поведение женщины часто воспринимается как милая или естественная семейная близость.

− Как это влияет на отношения взрослого сына с партнершей − будущей или настоящей? А как на саму маму?

− Гиперопека матери и не пройденная сепарация создают дисфункциональную модель отношений, которая негативно влияет на всех участников треугольника «мать − сын − партнерша».

Для сына это часто выливается в сложности с самооценкой, инфантильность и неспособность брать на себя ответственность в паре. Он оказывается в хроническом конфликте лояльностей, разрываясь между желанием угодить матери и потребностями своих отношений. Его роль «сыночки» прямо противоречит роли самостоятельного партнера.

Для его партнерши такие отношения становятся источником постоянного стресса. Она чувствует себя вечной «третьей лишней» в этом союзе, ее границы и авторитет в паре не признаются. Это ведет к ссорам, чувству одиночества в отношениях и часто становится скрытой или явной причиной разрыва.

Для самой матери эта стратегия, хотя и дает иллюзию контроля и значимости, в долгосрочной перспективе оказывается проигрышной. Она не только лишает сына шанса на счастливую самостоятельную жизнь, но и усугубляет ее собственное эмоциональное одиночество, поскольку вместо здоровой привязанности выстраивает зависимость, которая обречена на кризис.

− Как мамам выстроить здоровые границы со взрослыми детьми, чтобы помощь не превращалась в зависимость? И как сыну правильно реагировать, если мама пытается чрезмерно контролировать его жизнь − под предлогом помощи?

− Выстраивание здоровых границ требует осознанности и усилий с обеих сторон. Вот как это может выглядеть на практике.

Для мамы:

− Сместить фокус на собственную жизнь. Наполнить ее своими интересами, целями и социальными связями. Когда у матери есть собственный насыщенный мир, ее самооценка перестает зависеть только от роли «спасительницы» взрослого ребенка.

− Практиковать «помощь по запросу». Прежде чем предложить поддержку, стоит спросить: «Тебе нужна помощь с этим?» и быть готовой спокойно принять отказ. Это учит уважению к автономии другого человека.

− Видеть в сыне взрослого. Делать сознательную установку на то, что он способен сам принимать решения и нести за них ответственность, даже если они кажутся ошибочными.

Для сына:

− Четко и мягко обозначать границы. Использовать «Я-сообщения» и говорить о своих чувствах, не переходя на обвинения. Например: «Мама, я очень ценю твою заботу. Но когда ты принимаешь за меня решения, я чувствую, будто ты не веришь в мои силы. Давай я сам с этим разберусь».

− Быть последовательным. Важно не только сказать о границе, но и мягко ее удерживать. Если мама продолжает настаивать, можно повторить свою позицию и перевести разговор в другое русло.

− Постепенно переводить отношения в новое русло. Искать новые темы для общения, не связанные с контролем и помощью, вовлекать мать в общие планы (например, семейные праздники), где ее роль − уважаемый родной человек, а не главный управляющий.

Ключевая мысль для обеих сторон: здоровые границы − это не про разрыв и холодность, а про уважение и шанс построить новую, взрослую и комфортную систему отношений, где все участники чувствуют себя ценными и свободными.