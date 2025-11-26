Югорская художница и писательница ‒ о первых стихах, «Ките», и почему творчество ‒ лучший способ общения

Литература, живопись и личные истории ‒ все это в творчестве югорской писательницы, художника и поэта Татьяны Шефер. В эфире она рассказала, как работает сразу в трех направлениях: пишет о любви и взрослении, создает десятки иллюстраций с котиками и разрабатывает свои книжные проекты.

‒ С чего начался ваш творческий путь ‒ что было первым: стихи, проза, рисунки?

‒ Свой творческий путь я начала в 2008 году как поэт. Стихи появились для меня неожиданно. Я была молодой, испытывала сильные чувства к человеку и захотела выразить их в поэзии. Первый стих был наивным, но человеку, которому он был адресован, понравились мои слова. С этого и началась моя дорога в поэзию.

В школе я очень любила учить стихи классиков наизусть, и одноклассники даже заслушивались, как я их читаю. Позже я стала писать для детей. Это тоже случилось неожиданно. Старшие коллеги по перу предложили попробовать себя в детской литературе. Я тогда была от этого далека: меня больше волновали темы любви, отношений, семьи, природы. Я не понимала, как вообще говорить с детьми через текст, и это казалось мне сложным.

Как детского писателя я начала ощущать себя примерно с 2020 года. А как художник… это отдельная история. Впервые я серьезно пришла в рисование в Ханты-Мансийске ‒ в Дом-музей имени В.А. Игошева, где занималась около трех лет. Были разные преподаватели, художники ‒ это было очень увлекательно.

Любовь к рисованию вообще идет из детства и со временем переросла в ремесло, которым я занимаюсь сейчас.

‒ Когда вы впервые почувствовали, что творчество ‒ это уже не просто хобби, а часть вашей жизни?

‒ Вообще, творчество идет со мной всю жизнь. Мне не мешало ничего: ни получение высшего образования, ни работа, ни дети, ни семья. Это всегда было частью моей жизни. Когда дети подрастали и появлялось свободное время, я садилась за стол рисовать и писать.

Стихи раньше писались очень просто: я могла писать на ходу, утром, по дороге на работу, иногда даже во сне. Этот процесс не прекращался. Я постоянно находилась внутри текста. Пока шла на работу ‒ рождались строки, на рабочем месте ‒ появлялись новые, а вечером дома могло сложиться целое стихотворение.

С книгами было иначе. Первая моя книга ‒ «Китя». Она потребовала долгой и вдумчивой работы. Мне нужно было продумать сюжет, понять, как выстроить историю так, чтобы она была интересна детям.

«Китя» ‒ это очень личная история, она про мою семью и моего сына. Однажды он на детской площадке нашел котенка в коробке и принес его домой. Сначала я была против ‒ это ответственность, а дети часто действуют на эмоциях. Но отказать было трудно.

Так в нашей семье появилась кошка Китя ‒ реальная героиня книги, имя ей дал сын. Я стала наблюдать за ней: она оказалась очень активной, любознательной. У нее появился «друг» ‒ соседский кот Персик, который в книге стал Паштетом. Они гуляли вместе, играли, хулиганили во дворе. Мы жили на втором этаже в Ханты-Мансийске и постоянно за ними наблюдали ‒ на лавочке, в клумбах, во дворе. Историй было много.

Текст пролежал почти четыре года, пока не превратился в настоящую книгу. И в апреле 2025 года она вышла в свет и получила хорошие отзывы от детей и родителей. Для меня это было очень важно и радостно как для писателя. Появилось желание и уверенность писать дальше новые истории.

‒ Вы пишите о любви, семье и природе. Почему именно эти темы стали для вас центральными?

‒ Любовь сопровождает нас всю жизнь. В моей жизни это любовь к семье, к Родине, к ближним, к детям, к маме. Жизнь пропитана любовью, без нее никак. Плюс пока ты молодой, у тебя играют чувства, влюбленность. Все это дает импульс к словам, идеям, образам. Мысли легко ложатся на бумагу ‒ у меня так было всегда.

Природа тоже занимает особое место. Все мы дети природы. Я люблю свою природу, особенно северную. Я родом из Эвенкии, с севера Красноярского края. Я знаю ее бескрайнюю тайгу, красивые реки, замечательных людях, потому что жила там, родилась.

И, конечно, Ханты-Мансийск, которому я отдала почти 30 лет своей жизни. Видела, как он развивался из поселка в город, как менялись улицы. Сейчас это город трудовой доблести, и я по-настоящему горжусь им. Такое не может не трогать и оставлять тебя равнодушным. Это живет в тебе, и хочется этими мыслями, этой душевностью делиться с окружающими.

Когда ты читаешь стихи со сцены, в маленьком кругу или перед детьми, очень важно видеть отклик. Когда к тебе подходят и говорят: «Это про меня», ‒ значит, получилось достучаться.

А когда дети после чтения книги про кошечку говорят: «А про меня можно написать?» или «А про мою кошку?» ‒ и я отвечаю: «Можно, мой дорогой, можно», ‒ ты понимаешь, что слово способно объединять. И именно в этом его сила.

‒ Почему вы рисуете из животных чаще именно котов? Как так получилось?

‒ Эта история, по сути, началась случайно. Хотя говорят, что случайности не случайны. Обычное увлечение однажды может вырасти во что-то большее ‒ даже в целую серию, достойную выставки.

В 2021 году, возможно, уже в 2022, я рисовала в скетчбуке кота. Я увидела на странице своей подписчицы Марины Аксеновой из Саратова фотографию: кот сидел на балконе, рядом стояла кружка. Мне очень понравился этот кадр, и я его нарисовала. Отправила Марине ‒ и получила в ответ много эмоций, откликов, восторга. Ей работа очень понравилась, и этот заряд передался мне.

Тогда я подумала: почему бы не рисовать котиков и для других? У меня не было цели сделать серию или написать определенное количество работ ‒ мне просто хотелось получать отклик, живую реакцию людей. Я стала просматривать ленты своих коллег: писателей, поэтов, художников. Если видела у них котиков, предлагала нарисовать их или делала это сама, а потом показывала результат.

Отклики почти всегда были добрыми. Это очень вдохновляет ‒ ты словно подзаряжаешься этой энергией и хочешь рисовать снова. Сейчас в моей коллекции уже 65 котиков, и я планирую когда-нибудь сделать персональную выставку.

Мне хочется, чтобы гости города, горожане, любители котов узнавали в этих работах своих питомцев. И это действительно часто происходит: люди подходят и говорят: «Как будто моего нарисовали». И хотя это не их кот, мне очень приятно такое сходство.

Позже захотелось превратить иллюстрации во что-то более прикладное ‒ в открытки. Так они и появились. Сегодня эти открытки успешно продаются на творческих площадках в разных городах России.

‒ Чем отличается работа над детской книгой от взрослой поэзии, прозы?

‒ Для ребенка, когда он берет книгу в руки, в первую очередь важна иллюстрация. Ребенок «читает» глазами ‒ даже если еще не умеет читать, сначала он видит иллюстрацию.

Иллюстрацию для книги «Китя» мне писала художница и поэтесса Оля Батова из поселка Боровский под Тюменью. Именно она создала эту замечательную обложку и все иллюстрации. Я очень рада, что она приняла участие в создании этой книги. Иллюстрации получили много хороших отзывов и очень понравились детям. А дети, которые уже умеют читать, конечно, больше обращают внимание на текст.

Когда я была только поэтом и еще не писала для детей, мне казалось, что это просто невозможно. Мною тогда руководили другие чувства, и я не представляла, как обращаться к детской аудитории. Но со временем, наверное, сам становишься немного ребенком ‒ начинаешь мыслить их логикой, чувствовать их восприятие мира, понимать, что может быть интересно, какая история откликнется. Так я потихоньку перешла к детской литературе.

Это уже, кстати, не первая моя детская книга. В работе сейчас еще две ‒ одну из них я уже сдала редактору на работу. Пока не буду рассказывать, о чем она. Но книги пишутся, и это самое главное.

Для взрослых, мне казалось, проще писать, потому что ты сам взрослый, у тебя есть свой багаж знаний, интерес к жизни. С прозой не так все здорово, конечно. Проза у меня участвует в виде небольших рассказов в разных литературных конкурсах, полноценной книги пока я не создала. Но приоткрою завесу, я работаю над одной взрослой книгой. Ее рабочее название «Таежные заметки» ‒ это о наших вылазках в лес, на природу с моим супругом, потому что мы оба рыбаки и охотники.

В этом году книга точно не выйдет ‒этот процесс небыстрый. Чтобы рукопись превратилась в книгу, она должна пройти не один этап. Первый этап ‒ работа редактора и корректора, возможно, еще верстальщика. В следующем году ‒ не загадываю: как сложится, так сложится.

Еще нужно найти финансирование ‒ это самая большая проблема и задача. Но я над этим работаю. Мы уже разослали письма меценатам. Посмотрим, что из этого получится.

Небольшой спойлер: следующая детская книга будет про мышонка, как он спасал звездочку. Формат у нее будет другим. Издатели говорят, что дети любят большие книги формата А4, а мне хочется сделать формат А5 ‒ квадратную, с большим количеством иллюстраций.

Планируется, что иллюстрации выполнит художник из Владивостока ‒ мы уже ведем переговоры. У него очень интересная техника, и, кстати, он считается одним из сильнейших иллюстраторов в России.

В книге будут и проза, и стихотворные фрагменты ‒ такой гибридный формат. Надеюсь, получится интересная история.

‒ Какую реакцию аудитории вы чаще всего получаете? Были ли какие-то случаи, которые запомнились вам?

‒ Я достаточно часто выступаю перед детьми ‒ это и школы, и библиотеки, и даже летние лагеря. Со взрослой аудиторией чаще всего это арт-пространства, кафе, библиотеки. И отклики очень хорошие. Я, как поэт, иногда стесняюсь, волнуюсь перед выходом, но когда начинаешь читать и видишь горящие глаза в зале, это мгновенно меняет состояние.

Если говорить о взрослых, мне особенно приятно, когда после выступления подходят и говорят: «Вот это произведение вы как будто написали про меня». Я вижу слезы, вижу улыбки ‒ и это невозможно не чувствовать. Это настоящий диалог поэта со слушателем, и такие отклики для меня очень важны. Очень ценно, когда люди пропускают твои тексты через себя, через сердце, через собственную жизнь и возвращают это эмоциями.

С детьми отдельная история. Детей я очень люблю, и у нас с ними полное взаимопонимание. Когда я выступаю, у нас получается настоящее представление. Я стараюсь увлекать ребят, задаю вопросы ‒ у кого какие котики, кто знает мультики, книги или фильмы про котов.

Дети такие искренние, наивные, добрые, озорные. Я узнаю от них столько интересного. Эта публика бесценна, и сам этот опыт ‒ тоже. Я выхожу после встреч заряженная энергией. Я правда обожаю выступать перед детьми ‒ это благодарная аудитория.

И взрослые, и дети ‒ все благодарны по-своему. И мне очень важно, что меня слушают. Если нет слушателя ‒ нет поэта. Если не читают твои книги ‒ нет писателя. Здесь все взаимосвязано.

‒ Насколько мне известно, вы также участвовали в различных художественных выставках. Расскажите поподробнее об этом.

‒ Когда-то я увлеклась котами, но работы у меня были и раньше. Например, моя картина «Угощение Луны» участвовала в выставке в Ханты-Мансийске на базе дома-музея имени В.А. Игошева. Для меня было особенно приятно, что родной город принял эту работу, и ее увидели горожане и гости города.

С некоторыми работами я участвовала в выставках в Иванове ‒ в галерее «676» (сейчас она, кажется, называется иначе). После двух месяцев экспозиции там традиционно проводят аукцион, и две мои работы нашли своих владельцев.

Картина «Фуникулер» уехала в Челябинск, а «Мальва» осталась в Иванове ‒ ее приобрел один из посетителей выставки. Для меня очень важно, когда работы находят свой дом ‒ это особое чувство.

Кроме выставок, о моем творчестве писали в тематических журналах. Например, в журнале «Эскиз» статья обо мне выйдет в январе 2026 года ‒ как о самобытном художнике. Также была публикация в зарубежном арт-журнале международного уровня.

Все новости, публикации и участие в проектах я размещаю на своей творческой странице во «ВКонтакте» ‒ #SHEFER_ART. Там я делюсь информацией о выставках и событиях.

‒ Давайте поговорим с вами о нашем округе: Югра ‒ большая, замечательная. Вы как творческий человек ощущаете какую-то потребность развивать культурную жизнь в округе?

‒ С апреля я живу в поселке Белый Яр. Присматриваюсь к людям, к пространствам, понимаю, чем живет поселок. Я плотно сотрудничаю с заведующей детской библиотеки имени Михалкова. И вы знаете, когда я прихожу на мероприятия в библиотеку, меня радует, насколько здесь много начитанных детей, насколько они интересуются книгами, литературой, словом. Это очень вдохновляет.

Но при этом я заметила, что в поселке не хватает творческих встреч в формате мастер-классов ‒ таких, где можно работать с детьми свободно, легко, без академических рамок. Хочется показывать, что рисование может быть радостью, а не только «уроком». Да, в Белом Яре есть художественная школа, но в выходные детям часто просто некуда пойти. Поэтому я решила создать формат «творческой мастерской». Мы будем рисовать, фантазировать, заниматься не академическим рисунком, а свободным творчеством, где можно переносить свои мысли, образы и впечатления на бумагу и холст.

Хочу, чтобы дети понимали, как работать с красками, что с работами можно участвовать в конкурсах, получать дипломы, пробовать монетизировать творчество ‒ например, превращать рисунки в открытки и иллюстрации.

Важно просто не лениться и делиться этим с теми, кому интересно: с детьми, подростками, взрослыми ‒ работать есть с кем, главное, чтобы было желание.

Я верю, что у меня получится это привить. У меня есть и желание, и ресурсы ‒ поэтому вперед.

