Югорская художница и писательница ‒ о первых стихах, «Ките», и почему творчество ‒ лучший способ общения

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1762110000"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1764529172"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=36XIWmAZoLBgc78SP7CV8/9LV2fHiqZhuys1FstzLL/zhjFB9n+KSI+uOFqDnM4ZOVuI0IkNc0gN1GufoMjWFqSiGKyAvSD98fQ9CuuUDPdlRDkh7f19RGXqNJUHSTBy+3BBpIWKH4npcXdAJ8YEKdCqPrULY37nY5kt+E4IEjs="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=36XIWmAZoLBgc78SP7CV8/9LV2fHiqZhuys1FstzLL/zhjFB9n+KSI+uOFqDnM4ZOVuI0IkNc0gN1GufoMjWFqSiGKyAvSD98fQ9CuuUDPdlRDkh7f19RGXqNJUHSTBy+3BBpIWKH4npcXdAJ8YEKdCqPrULY37nY5kt+E4IEjs="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://www.sibpromstroy.ru/projects/region-surgut"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "bc07d3baa118999a246374cdb914343c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-11-03 00:00:00"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-11-30 23:59:32"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1762110040"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1764529190"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=xXJyUo9gSncxhQc/MZs4TQtsFZOGp5KQYdV/KHalAc/gqztYS2gCYlSRHdJPF3T+8raKBcAXGo8ljx4x2EEbdq4DMRPpC2oje1smegs3OM/k2luIX9nlbet9f9Zflf4/F3zhdgagfEfvp5k81N8XUm8sNcxoQATlMHI4V/WwUwI="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=xXJyUo9gSncxhQc/MZs4TQtsFZOGp5KQYdV/KHalAc/gqztYS2gCYlSRHdJPF3T+8raKBcAXGo8ljx4x2EEbdq4DMRPpC2oje1smegs3OM/k2luIX9nlbet9f9Zflf4/F3zhdgagfEfvp5k81N8XUm8sNcxoQATlMHI4V/WwUwI="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://www.sibpromstroy.ru/projects/region-surgut"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "e178a12cade8d32395ede2822747d852.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-11-03 00:00:40"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-11-30 23:59:50"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1762110000"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1764529172"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=36XIWmAZoLBgc78SP7CV8/9LV2fHiqZhuys1FstzLL/zhjFB9n+KSI+uOFqDnM4ZOVuI0IkNc0gN1GufoMjWFqSiGKyAvSD98fQ9CuuUDPdlRDkh7f19RGXqNJUHSTBy+3BBpIWKH4npcXdAJ8YEKdCqPrULY37nY5kt+E4IEjs="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=36XIWmAZoLBgc78SP7CV8/9LV2fHiqZhuys1FstzLL/zhjFB9n+KSI+uOFqDnM4ZOVuI0IkNc0gN1GufoMjWFqSiGKyAvSD98fQ9CuuUDPdlRDkh7f19RGXqNJUHSTBy+3BBpIWKH4npcXdAJ8YEKdCqPrULY37nY5kt+E4IEjs="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://www.sibpromstroy.ru/projects/region-surgut"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "bc07d3baa118999a246374cdb914343c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-11-03 00:00:00"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-11-30 23:59:32"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1762110040"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1764529190"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=xXJyUo9gSncxhQc/MZs4TQtsFZOGp5KQYdV/KHalAc/gqztYS2gCYlSRHdJPF3T+8raKBcAXGo8ljx4x2EEbdq4DMRPpC2oje1smegs3OM/k2luIX9nlbet9f9Zflf4/F3zhdgagfEfvp5k81N8XUm8sNcxoQATlMHI4V/WwUwI="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=xXJyUo9gSncxhQc/MZs4TQtsFZOGp5KQYdV/KHalAc/gqztYS2gCYlSRHdJPF3T+8raKBcAXGo8ljx4x2EEbdq4DMRPpC2oje1smegs3OM/k2luIX9nlbet9f9Zflf4/F3zhdgagfEfvp5k81N8XUm8sNcxoQATlMHI4V/WwUwI="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://www.sibpromstroy.ru/projects/region-surgut"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "e178a12cade8d32395ede2822747d852.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-11-03 00:00:40"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-11-30 23:59:50"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  78,9615   EUR  90,9698  

Новости

Больше новостей
Вы хотели бы купить новый автомобиль европейского производства (БМВ, Мерседес, Ауди и пр.), если бы цена на него снизилась?
Комментировать
0
Должна ли РПЦ стремиться запрещать квадроберов и другие молодежные субкультуры?

Да 64.5%

Нет 33.3%

Не знаю 2.1%

Всего голосов: 141

Комментировать
0
Больше опросов

​Татьяна Шефер: «Чтобы стать детским писателем, мне пришлось учиться мыслить, как ребенок»

Югорская художница и писательница ‒ о первых стихах, «Ките», и почему творчество ‒ лучший способ общения

​Татьяна Шефер: «Чтобы стать детским писателем, мне пришлось учиться мыслить, как ребенок»
Фото спикера

Литература, живопись и личные истории ‒ все это в творчестве югорской писательницы, художника и поэта Татьяны Шефер. В эфире она рассказала, как работает сразу в трех направлениях: пишет о любви и взрослении, создает десятки иллюстраций с котиками и разрабатывает свои книжные проекты.

‒ С чего начался ваш творческий путь ‒ что было первым: стихи, проза, рисунки?

‒ Свой творческий путь я начала в 2008 году как поэт. Стихи появились для меня неожиданно. Я была молодой, испытывала сильные чувства к человеку и захотела выразить их в поэзии. Первый стих был наивным, но человеку, которому он был адресован, понравились мои слова. С этого и началась моя дорога в поэзию.

В школе я очень любила учить стихи классиков наизусть, и одноклассники даже заслушивались, как я их читаю. Позже я стала писать для детей. Это тоже случилось неожиданно. Старшие коллеги по перу предложили попробовать себя в детской литературе. Я тогда была от этого далека: меня больше волновали темы любви, отношений, семьи, природы. Я не понимала, как вообще говорить с детьми через текст, и это казалось мне сложным.

Как детского писателя я начала ощущать себя примерно с 2020 года. А как художник… это отдельная история. Впервые я серьезно пришла в рисование в Ханты-Мансийске ‒ в Дом-музей имени В.А. Игошева, где занималась около трех лет. Были разные преподаватели, художники ‒ это было очень увлекательно.

Любовь к рисованию вообще идет из детства и со временем переросла в ремесло, которым я занимаюсь сейчас.

‒ Когда вы впервые почувствовали, что творчество ‒ это уже не просто хобби, а часть вашей жизни?

‒ Вообще, творчество идет со мной всю жизнь. Мне не мешало ничего: ни получение высшего образования, ни работа, ни дети, ни семья. Это всегда было частью моей жизни. Когда дети подрастали и появлялось свободное время, я садилась за стол рисовать и писать.

Стихи раньше писались очень просто: я могла писать на ходу, утром, по дороге на работу, иногда даже во сне. Этот процесс не прекращался. Я постоянно находилась внутри текста. Пока шла на работу ‒ рождались строки, на рабочем месте ‒ появлялись новые, а вечером дома могло сложиться целое стихотворение.

С книгами было иначе. Первая моя книга ‒ «Китя». Она потребовала долгой и вдумчивой работы. Мне нужно было продумать сюжет, понять, как выстроить историю так, чтобы она была интересна детям.

«Китя» ‒ это очень личная история, она про мою семью и моего сына. Однажды он на детской площадке нашел котенка в коробке и принес его домой. Сначала я была против ‒ это ответственность, а дети часто действуют на эмоциях. Но отказать было трудно.

Так в нашей семье появилась кошка Китя ‒ реальная героиня книги, имя ей дал сын. Я стала наблюдать за ней: она оказалась очень активной, любознательной. У нее появился «друг» ‒ соседский кот Персик, который в книге стал Паштетом. Они гуляли вместе, играли, хулиганили во дворе. Мы жили на втором этаже в Ханты-Мансийске и постоянно за ними наблюдали ‒ на лавочке, в клумбах, во дворе. Историй было много.

Текст пролежал почти четыре года, пока не превратился в настоящую книгу. И в апреле 2025 года она вышла в свет и получила хорошие отзывы от детей и родителей. Для меня это было очень важно и радостно как для писателя. Появилось желание и уверенность писать дальше новые истории.

‒ Вы пишите о любви, семье и природе. Почему именно эти темы стали для вас центральными?

‒ Любовь сопровождает нас всю жизнь. В моей жизни это любовь к семье, к Родине, к ближним, к детям, к маме. Жизнь пропитана любовью, без нее никак. Плюс пока ты молодой, у тебя играют чувства, влюбленность. Все это дает импульс к словам, идеям, образам. Мысли легко ложатся на бумагу ‒ у меня так было всегда.

Природа тоже занимает особое место. Все мы дети природы. Я люблю свою природу, особенно северную. Я родом из Эвенкии, с севера Красноярского края. Я знаю ее бескрайнюю тайгу, красивые реки, замечательных людях, потому что жила там, родилась.

И, конечно, Ханты-Мансийск, которому я отдала почти 30 лет своей жизни. Видела, как он развивался из поселка в город, как менялись улицы. Сейчас это город трудовой доблести, и я по-настоящему горжусь им. Такое не может не трогать и оставлять тебя равнодушным. Это живет в тебе, и хочется этими мыслями, этой душевностью делиться с окружающими.

Когда ты читаешь стихи со сцены, в маленьком кругу или перед детьми, очень важно видеть отклик. Когда к тебе подходят и говорят: «Это про меня», ‒ значит, получилось достучаться.

А когда дети после чтения книги про кошечку говорят: «А про меня можно написать?» или «А про мою кошку?» ‒ и я отвечаю: «Можно, мой дорогой, можно», ‒ ты понимаешь, что слово способно объединять. И именно в этом его сила.

‒ Почему вы рисуете из животных чаще именно котов? Как так получилось?

‒ Эта история, по сути, началась случайно. Хотя говорят, что случайности не случайны. Обычное увлечение однажды может вырасти во что-то большее ‒ даже в целую серию, достойную выставки.

В 2021 году, возможно, уже в 2022, я рисовала в скетчбуке кота. Я увидела на странице своей подписчицы Марины Аксеновой из Саратова фотографию: кот сидел на балконе, рядом стояла кружка. Мне очень понравился этот кадр, и я его нарисовала. Отправила Марине ‒ и получила в ответ много эмоций, откликов, восторга. Ей работа очень понравилась, и этот заряд передался мне.

Тогда я подумала: почему бы не рисовать котиков и для других? У меня не было цели сделать серию или написать определенное количество работ ‒ мне просто хотелось получать отклик, живую реакцию людей. Я стала просматривать ленты своих коллег: писателей, поэтов, художников. Если видела у них котиков, предлагала нарисовать их или делала это сама, а потом показывала результат.

Отклики почти всегда были добрыми. Это очень вдохновляет ‒ ты словно подзаряжаешься этой энергией и хочешь рисовать снова. Сейчас в моей коллекции уже 65 котиков, и я планирую когда-нибудь сделать персональную выставку.

Мне хочется, чтобы гости города, горожане, любители котов узнавали в этих работах своих питомцев. И это действительно часто происходит: люди подходят и говорят: «Как будто моего нарисовали». И хотя это не их кот, мне очень приятно такое сходство.

Позже захотелось превратить иллюстрации во что-то более прикладное ‒ в открытки. Так они и появились. Сегодня эти открытки успешно продаются на творческих площадках в разных городах России.

‒ Чем отличается работа над детской книгой от взрослой поэзии, прозы?

‒ Для ребенка, когда он берет книгу в руки, в первую очередь важна иллюстрация. Ребенок «читает» глазами ‒ даже если еще не умеет читать, сначала он видит иллюстрацию.

Иллюстрацию для книги «Китя» мне писала художница и поэтесса Оля Батова из поселка Боровский под Тюменью. Именно она создала эту замечательную обложку и все иллюстрации. Я очень рада, что она приняла участие в создании этой книги. Иллюстрации получили много хороших отзывов и очень понравились детям. А дети, которые уже умеют читать, конечно, больше обращают внимание на текст.

Когда я была только поэтом и еще не писала для детей, мне казалось, что это просто невозможно. Мною тогда руководили другие чувства, и я не представляла, как обращаться к детской аудитории. Но со временем, наверное, сам становишься немного ребенком ‒ начинаешь мыслить их логикой, чувствовать их восприятие мира, понимать, что может быть интересно, какая история откликнется. Так я потихоньку перешла к детской литературе.

Это уже, кстати, не первая моя детская книга. В работе сейчас еще две ‒ одну из них я уже сдала редактору на работу. Пока не буду рассказывать, о чем она. Но книги пишутся, и это самое главное.

Для взрослых, мне казалось, проще писать, потому что ты сам взрослый, у тебя есть свой багаж знаний, интерес к жизни. С прозой не так все здорово, конечно. Проза у меня участвует в виде небольших рассказов в разных литературных конкурсах, полноценной книги пока я не создала. Но приоткрою завесу, я работаю над одной взрослой книгой. Ее рабочее название «Таежные заметки» ‒ это о наших вылазках в лес, на природу с моим супругом, потому что мы оба рыбаки и охотники.

В этом году книга точно не выйдет ‒этот процесс небыстрый. Чтобы рукопись превратилась в книгу, она должна пройти не один этап. Первый этап ‒ работа редактора и корректора, возможно, еще верстальщика. В следующем году ‒ не загадываю: как сложится, так сложится.

Еще нужно найти финансирование ‒ это самая большая проблема и задача. Но я над этим работаю. Мы уже разослали письма меценатам. Посмотрим, что из этого получится.

Небольшой спойлер: следующая детская книга будет про мышонка, как он спасал звездочку. Формат у нее будет другим. Издатели говорят, что дети любят большие книги формата А4, а мне хочется сделать формат А5 ‒ квадратную, с большим количеством иллюстраций.

Планируется, что иллюстрации выполнит художник из Владивостока ‒ мы уже ведем переговоры. У него очень интересная техника, и, кстати, он считается одним из сильнейших иллюстраторов в России.

В книге будут и проза, и стихотворные фрагменты ‒ такой гибридный формат. Надеюсь, получится интересная история.

‒ Какую реакцию аудитории вы чаще всего получаете? Были ли какие-то случаи, которые запомнились вам?

‒ Я достаточно часто выступаю перед детьми ‒ это и школы, и библиотеки, и даже летние лагеря. Со взрослой аудиторией чаще всего это арт-пространства, кафе, библиотеки. И отклики очень хорошие. Я, как поэт, иногда стесняюсь, волнуюсь перед выходом, но когда начинаешь читать и видишь горящие глаза в зале, это мгновенно меняет состояние.

Если говорить о взрослых, мне особенно приятно, когда после выступления подходят и говорят: «Вот это произведение вы как будто написали про меня». Я вижу слезы, вижу улыбки ‒ и это невозможно не чувствовать. Это настоящий диалог поэта со слушателем, и такие отклики для меня очень важны. Очень ценно, когда люди пропускают твои тексты через себя, через сердце, через собственную жизнь и возвращают это эмоциями.

С детьми отдельная история. Детей я очень люблю, и у нас с ними полное взаимопонимание. Когда я выступаю, у нас получается настоящее представление. Я стараюсь увлекать ребят, задаю вопросы ‒ у кого какие котики, кто знает мультики, книги или фильмы про котов.

Дети такие искренние, наивные, добрые, озорные. Я узнаю от них столько интересного. Эта публика бесценна, и сам этот опыт ‒ тоже. Я выхожу после встреч заряженная энергией. Я правда обожаю выступать перед детьми ‒ это благодарная аудитория.

И взрослые, и дети ‒ все благодарны по-своему. И мне очень важно, что меня слушают. Если нет слушателя ‒ нет поэта. Если не читают твои книги ‒ нет писателя. Здесь все взаимосвязано.

‒ Насколько мне известно, вы также участвовали в различных художественных выставках. Расскажите поподробнее об этом.

‒ Когда-то я увлеклась котами, но работы у меня были и раньше. Например, моя картина «Угощение Луны» участвовала в выставке в Ханты-Мансийске на базе дома-музея имени В.А. Игошева. Для меня было особенно приятно, что родной город принял эту работу, и ее увидели горожане и гости города.

С некоторыми работами я участвовала в выставках в Иванове ‒ в галерее «676» (сейчас она, кажется, называется иначе). После двух месяцев экспозиции там традиционно проводят аукцион, и две мои работы нашли своих владельцев.

Картина «Фуникулер» уехала в Челябинск, а «Мальва» осталась в Иванове ‒ ее приобрел один из посетителей выставки. Для меня очень важно, когда работы находят свой дом ‒ это особое чувство.

Кроме выставок, о моем творчестве писали в тематических журналах. Например, в журнале «Эскиз» статья обо мне выйдет в январе 2026 года ‒ как о самобытном художнике. Также была публикация в зарубежном арт-журнале международного уровня.

Все новости, публикации и участие в проектах я размещаю на своей творческой странице во «ВКонтакте» ‒ #SHEFER_ART. Там я делюсь информацией о выставках и событиях.

‒ Давайте поговорим с вами о нашем округе: Югра ‒ большая, замечательная. Вы как творческий человек ощущаете какую-то потребность развивать культурную жизнь в округе?

‒ С апреля я живу в поселке Белый Яр. Присматриваюсь к людям, к пространствам, понимаю, чем живет поселок. Я плотно сотрудничаю с заведующей детской библиотеки имени Михалкова. И вы знаете, когда я прихожу на мероприятия в библиотеку, меня радует, насколько здесь много начитанных детей, насколько они интересуются книгами, литературой, словом. Это очень вдохновляет.

Но при этом я заметила, что в поселке не хватает творческих встреч в формате мастер-классов ‒ таких, где можно работать с детьми свободно, легко, без академических рамок. Хочется показывать, что рисование может быть радостью, а не только «уроком». Да, в Белом Яре есть художественная школа, но в выходные детям часто просто некуда пойти. Поэтому я решила создать формат «творческой мастерской». Мы будем рисовать, фантазировать, заниматься не академическим рисунком, а свободным творчеством, где можно переносить свои мысли, образы и впечатления на бумагу и холст.

Хочу, чтобы дети понимали, как работать с красками, что с работами можно участвовать в конкурсах, получать дипломы, пробовать монетизировать творчество ‒ например, превращать рисунки в открытки и иллюстрации.

Важно просто не лениться и делиться этим с теми, кому интересно: с детьми, подростками, взрослыми ‒ работать есть с кем, главное, чтобы было желание.

Я верю, что у меня получится это привить. У меня есть и желание, и ресурсы ‒ поэтому вперед.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы следить за актуальными новостями.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:57, просмотров: 122, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте во второй раз пройдет городской бизнес-форум «РЕФРЕШ» 582
  2. Власти призвали сургутян не выходить на лед — он все еще не настолько прочен 512
  3. ​Югорчане конкурируют с тюменцами по накоплениям 498
  4. ​Алла Рой: «Лабиринт ‒ это игра, которую каждый проходит по-своему» 453
  5. Депутаты Сургута предложили отключать самострои от воды, света и тепла 271
  6. В Югре растет потребность в дворниках. Предлагаемая им зарплата уже превысила 50 тысяч 235
  7. ​В Сургуте после снегопада на улицы вывели более ста единиц спецтехники 235
  8. Югра — лидер России по количеству полетов беспилотников. В основном их используют нефтяники 203
  9. ​В Сургуте подвели итоги проектов, направленных на патриотизм и память о войне 203
  10. ​Один из тысячи 201
  1. Почему дело Шипилова цепляет публику 3305
  2. ​В Сургуте подвели итоги конкурса, посвященного безопасности на производстве 2448
  3. ​«Мы видим потребность в развитии креативных индустрий в нашем регионе. Поэтому хотим, чтобы на месте «Авроры» был именно молодежно-креативный кластер» 2377
  4. ​Сургут утопает в покрышках: горожане завалили почти 20 контейнерных площадок автошинами 2372
  5. В аэропорту Нижневартовска запущен бесплатный интернет по Wi-Fi 2351
  6. Прокуратура Югры предупредила жителей округа о мошенниках, использующих дипфейки 2322
  7. Российское правительство готово снизить требования по локализации такси для частников 2316
  8. В Пыть-Яхе завершили реконструкцию аквацентра «Дельфин», построенного еще в 2002 году 2295
  9. ​В Тюмени прошли Дни казахской культуры 2277
  10. В Тюменской области собрали лучшие муниципальные практики для развития инвестпотенциала территорий 2210
  1. ​В ожидании рампы 8580
  2. ​Город без вкуса 6898
  3. Сургутяне жалуются на перебои с мобильным интернетом даже в центральных районах 5909
  4. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-4 ноября? // АФИША 4594
  5. Дорожная кампания Сургута: результаты и перспективы на будущее // ONLINE 4488
  6. ​Вместо художественной галереи Сургут получил это // ФОТОРЕПОРТАЖ 4145
  7. В Сургуте завершается строительство улицы Тюменской 3996
  8. ​Александр Иванов: «Память о репрессированных живет, пока звучат их имена» 3984
  9. ​Банк Уралсиб увеличил доходность по вкладам «Ключевой Плюс» и «Комфорт Плюс» 3814
  10. ​В парке «За Саймой» установили зеркальные столбы ‒ жители недоумевают, зачем 3560

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика