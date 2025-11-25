Живописец и график Алла Рой ‒ о выставке «Лабиринт» и развитии художника

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1762110000"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1764529172"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=L3c0N8bZz/+t6WJDKVD/5S7p5X2Xj+y7xGaEmgaagVjGED6vb7VZ2e2PU5ruLFlAQYhHI1mIOoHkU4Pr14qVTprlBb35L6Isja+XzfJNWArpknCzlgjBS2AnCNy49Sq9Dr42TpRZAbHldDybbmYxE4Vsd+2cZMOnH73eX2TkLQ0="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=L3c0N8bZz/+t6WJDKVD/5S7p5X2Xj+y7xGaEmgaagVjGED6vb7VZ2e2PU5ruLFlAQYhHI1mIOoHkU4Pr14qVTprlBb35L6Isja+XzfJNWArpknCzlgjBS2AnCNy49Sq9Dr42TpRZAbHldDybbmYxE4Vsd+2cZMOnH73eX2TkLQ0="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://www.sibpromstroy.ru/projects/region-surgut"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "bc07d3baa118999a246374cdb914343c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-11-03 00:00:00"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-11-30 23:59:32"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1762110040"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1764529190"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=xZDfshZeTk5HSOuoyNtZkSEzqAFV5W21WVMCB4IsG0jiEKD0wcvpn8rhFS9s2co7pSgSzFHmGiTIIEegJbwJhEcJRZfvCujzOsGHgXYqRgQ6XdkUmxvRGZCIxj/ZNJGxOxC+FJRmsh4beHY5qw3Zlj5QGdrW5Dq2puVBJL+2rZ8="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=xZDfshZeTk5HSOuoyNtZkSEzqAFV5W21WVMCB4IsG0jiEKD0wcvpn8rhFS9s2co7pSgSzFHmGiTIIEegJbwJhEcJRZfvCujzOsGHgXYqRgQ6XdkUmxvRGZCIxj/ZNJGxOxC+FJRmsh4beHY5qw3Zlj5QGdrW5Dq2puVBJL+2rZ8="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://www.sibpromstroy.ru/projects/region-surgut"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "e178a12cade8d32395ede2822747d852.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-11-03 00:00:40"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-11-30 23:59:50"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1762110040"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1764529190"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=xZDfshZeTk5HSOuoyNtZkSEzqAFV5W21WVMCB4IsG0jiEKD0wcvpn8rhFS9s2co7pSgSzFHmGiTIIEegJbwJhEcJRZfvCujzOsGHgXYqRgQ6XdkUmxvRGZCIxj/ZNJGxOxC+FJRmsh4beHY5qw3Zlj5QGdrW5Dq2puVBJL+2rZ8="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=xZDfshZeTk5HSOuoyNtZkSEzqAFV5W21WVMCB4IsG0jiEKD0wcvpn8rhFS9s2co7pSgSzFHmGiTIIEegJbwJhEcJRZfvCujzOsGHgXYqRgQ6XdkUmxvRGZCIxj/ZNJGxOxC+FJRmsh4beHY5qw3Zlj5QGdrW5Dq2puVBJL+2rZ8="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://www.sibpromstroy.ru/projects/region-surgut"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "e178a12cade8d32395ede2822747d852.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-11-03 00:00:40"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-11-30 23:59:50"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1762110000"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1764529172"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=L3c0N8bZz/+t6WJDKVD/5S7p5X2Xj+y7xGaEmgaagVjGED6vb7VZ2e2PU5ruLFlAQYhHI1mIOoHkU4Pr14qVTprlBb35L6Isja+XzfJNWArpknCzlgjBS2AnCNy49Sq9Dr42TpRZAbHldDybbmYxE4Vsd+2cZMOnH73eX2TkLQ0="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=L3c0N8bZz/+t6WJDKVD/5S7p5X2Xj+y7xGaEmgaagVjGED6vb7VZ2e2PU5ruLFlAQYhHI1mIOoHkU4Pr14qVTprlBb35L6Isja+XzfJNWArpknCzlgjBS2AnCNy49Sq9Dr42TpRZAbHldDybbmYxE4Vsd+2cZMOnH73eX2TkLQ0="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://www.sibpromstroy.ru/projects/region-surgut"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "bc07d3baa118999a246374cdb914343c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-11-03 00:00:00"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-11-30 23:59:32"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  78,9202   EUR  91,3672  

Новости

Больше новостей
Вы хотели бы купить новый автомобиль европейского производства (БМВ, Мерседес, Ауди и пр.), если бы цена на него снизилась?
Комментировать
0
Должна ли РПЦ стремиться запрещать квадроберов и другие молодежные субкультуры?
Комментировать
0
Больше опросов

​Алла Рой: «Лабиринт ‒ это игра, которую каждый проходит по-своему»

Живописец и график Алла Рой ‒ о выставке «Лабиринт» и развитии художника

​Алла Рой: «Лабиринт ‒ это игра, которую каждый проходит по-своему»
Фото спикера

В галерее «Стерх» в Сургуте открывается выставка «Лабиринт» – масштабный проект художницы Аллы Рой из Ханты-Мансийска. Ее живопись и графика ‒ это размышление о человеке, природе, прошлом и будущем. В эфире мы поговорили с ней о том, как создавался единый визуальный образ выставки, почему художнице важны темы экологии, технологии и памяти, и как зрителю «читать» скрытые послания в ее работах.

‒ Почему именно образ лабиринта стал ключевым для этой выставки, и что он символизирует лично для вас?

‒ Лабиринт ‒ это собирательный образ как всей выставки, так и каждой работы по отдельности, в которую зритель погружается и находит свои смыслы, а если не находит ‒ это тоже неплохо. Всегда нужен разговор между зрителем и художником, как в позитивном, так и более-менее критическом ключе. Это всегда важно для художника.

Для меня лабиринт – это жизненные промежутки, которые мы преодолеваем с разной степенью сложности, такая некая игра.

‒ Какой эмоцией или ощущением, по вашему замыслу, зритель должен выйти из вашего «лабиринта»?

‒ Все зависит от самого зрителя: его опыта, настроения, насмотренности. Посмотрев на одну, вторую, третью работу, зритель может их соединить воедино или воспринимать по отдельности.

Образы в моих работах переходят из одной картины в другую: в большем или меньшем формате, в виде самоотсылок. Иногда это оммажи художникам прошлого ‒ так проявляется насмотренность, через которую художник определяет свои интересы. Даже если он это не осознает, прошлое всё равно влияет.

‒ Как зрители обычно реагируют на многозначность и загадочность ваших образов? Были ли неожиданные трактовки?

‒ Реагируют очень по-разному. Как я уже говорила, это очень хорошо, потому что важен и позитивный, и обоснованно критический комментарий. Как говорится, критикуешь ‒ предлагай. Я не против услышать разные мнения, чтобы в дальнейшем их как-то обдумать, возможно, учесть.

Обычно я где-то в заметках на полях оставляю комментарии зрителей и потом уже думаю: а как домыслить их, переделать, повторив себя, но сделав нечто другое. Невозможно повторить одну и ту же работу через год, месяц или два, потому что ты уже другой ‒ с новыми мыслями, эмоциями и настроением.

Я не слышала о своих работах очень критических высказываний. Но я жду, потому что мне это важно. Многие боятся высказаться напрямую, кроме родителей ‒ они всегда честно говорят: «Нет, что-то не очень, мне не нравится». Я думаю: «Отлично, спасибо!»

‒ В вашем творчестве много размышлений о прошлом, технологиях, экологии. Какая из этих тем сегодня для вас самая острая?

‒ Начну с того, что все зависит от жизненного периода, настроения, обстоятельств. Разные темы могут возникать одновременно: технологии, экологии, детства, юности ‒ они могут быть проанализированы в один и тот же день. Условно, я сажусь работать, у меня есть план, я думаю над конкретной работой, ищу референсы ‒ фотографии, скульптуру, любой спектр каких-то собирательных образов, которые могут мне помочь создать работу на тему, например, детства или экологии. И так продолжается постепенно, от работы к работе.

Я научилась работать так, чтобы не было этого состояния «нет настроения ‒ не буду». Для меня это всегда про дисциплину.

У меня есть основная работа в Центре искусств для одаренных детей Севера, где мы занимаемся со студентами ‒ живописью, рисунком, композицией и так далее. Но в свободное время я обязательно сажусь и прорабатываю весь свой план на день, включая собственные работы.

Также я занимаюсь в проекте «Три кота», который выходит на СТС и на разных платформах. У нас был проект «Зимние Каникулы», сейчас мы сделали «Путешествие во времени» ‒ премьера 11 декабря в кинотеатрах. Это маленькие серии. То есть и эта работа меня тоже дисциплинирует: сегодня у меня есть несколько часов на нее, на холст или на графику ‒ и я должна сконцентрироваться.

‒ В своих работах вы соединяете фантазию, реальность и театральность. В каких ситуациях возникают такие образы ‒ это импульс или долгий поиск?

‒ И долгий поиск в том числе. Чаще бывает так, что ты недоволен своим первым эскизом, будь он сделан в планшете или нарисован на бумаге, и все время приходится искать решения: читать тексты, книги, искать какую-то сопутствующую информацию. Но бывает так, что возникает импульс ‒ он тоже присутствует.

Я собираю очень большую коллекцию фотографий и потом выискиваю в них нужные смыслы. Я не в буквальном смысле срисовываю с фотографии, а беру настроение, напоминание мне о том состоянии, которое я тогда увидела и испытала. Такие «напоминалки» у меня разложены по папкам в телефоне, чтобы можно было в дальнейшем к ним вернуться.

Я всегда беру с собой камеру. У меня есть пленочная камера, я на нее фотографирую ‒ это отдельный, параллельный проект в голове: серия работ, посвященных пейзажу, портрету. Я выщелкиваю пленку и дублирую снимки на телефон, чтобы опять-таки поймать состояние и восстановить в дальнейшем эту ситуацию.

‒ Какая эмоция чаще всего приводит вас к холсту?

‒ Эмоция… сложно сказать. Это скорее необходимость, постоянная необходимость в работе. Может показаться наивно, но я рисую с детства, и у меня бесконечная тяга к этому процессу. У кого-то тяга к музыке, у кого-то тяга – к чему еще, у каждого свое.

Я стараюсь себя дисциплинировать, в дальнейшем работать более осмысленно. Я понимаю, что, если сделать работу «в стол», она потом тоже может найти своего зрителя. Главное – показывать ее на каких-то платформах, публиковать, искать обратную связь.

Обратная связь действительно помогает создать импульс: кто-то может случайно подкинуть идею, даже не подозревая, что она поможет художнику раскрыть замысел или сложить недостающий фрагмент пазла в голове.

‒ Как долго вы работаете над одной работой?

‒ Зависит от материала, от медиума. Допустим, если это холст, примерно метр на метр, то его можно сделать за неделю-две. Здесь многое зависит от площади, которую я закрашиваю.

Если брать технологию линогравюры, которая печатается с линолеума, то там процесс более долгий. Нужно сделать отрисовку, эскизы, цветовые варианты, определить формат работы, намешать краску, подобрать подходящую бумагу для тиража. Линогравюра и вообще тиражные техники требуют отбора бумаги и ее количества, а затем ‒ самой печати.

Печатать можно на пресс-станке ‒ у меня дома такой есть. На нем я делала небольшие форматы, которые представлены на выставке ‒ такие цветные эскизы.

Если говорить о шелкографии, у меня много работ, которые я делала еще в институте. Сейчас я продолжаю заниматься шелкографией, приезжая в Петербург: в галерее Community Print я печатаю свои работы, которые мы потом показываем, реализуем и продаем.

Шелкография предполагает совершенно другой способ тиража: тираж может быть почти бесконечным ‒ все зависит от того, насколько долго выдержит сам материал. Это многослойное изображение, создаваемое трафаретным способом. Для этого нужен специальный станок и засветочная лампа, чтобы просветить изображение на синтетической пленке с помощью эмульсии, которую мы предварительно наносим на пленку.

‒ Как именно ваша работа выстраивается? Вам сначала важно закончить одну картину, и только после этого вы приступите к следующей, или вы можете совмещать?

‒ Если я занимаюсь оригинальной графикой ‒ карандашом, бумагой, холстом, маслом, акрилом, темперой ‒ то могу параллельно работать над несколькими вещами. Если же это печатная техника, то здесь приходится полностью сосредоточиться на процессе, потому что он зависит от высыхания краски. Водные краски быстро сохнут, и за ними нужно постоянно следить.

То же самое и с шелкографией ‒ там ты все время должен быть вовлечен в работу. Больше всего времени занимает подготовка, а сам момент печати, наоборот, очень простой, легкий и быстрый. В целом все зависит от того, с каким медиумом я работаю в данный момент.

‒ А меняется ли зритель? Каким вы видите современного зрителя в Ханты-Мансийске, в Сургуте?

‒ Зрители бывают разными, и интерес к искусству есть у людей любого возраста. Я замечаю, что многие родители стараются приобщать своих детей к искусству, и это очень хорошо. Надеюсь, что таких ответственных родителей будет становиться больше. Неважно, что именно они выбирают ‒ театр, выставки, музыкальные мероприятия ‒ все это одинаково важно, потому что между разными видами искусства всегда есть переклички: с музыкой, театром, историей.

Философия тоже важна, особенно когда я включаю в работу дополнительные смыслы. Каждый зритель считывает их по-своему. Маленькие дети воспринимают скорее эмоционально: нравится или нет, привлекают их цвета или нет. Взрослый зритель, опираясь на свой опыт, может увидеть что-то иное. Это как с кино: сегодня смотрим, что-то упускаем, а через год замечаем детали, которые не увидели раньше. Так же и с живописью, и с театром, и с кино.

Хочу отдельно сказать о зрителе Ханты-Мансийска. Город небольшой, и есть определенный круг людей, которые регулярно посещают выставки. Подключать новую аудиторию сложно ‒ многое зависит от пространства. Художнику важно позиционировать себя в социальных сетях, показывать свою работу, чтобы привлекать зрителей ‒ без этого сейчас никак.

И музеям, и галереям, которые выставляют художников и формируют постоянные экспозиции, нужно активнее работать с медиа и информационными ресурсами. Сегодня в потоке новостей и бесконечного скролла ленты мы моментально забываем увиденное. Визуальных образов так много, что удержать внимание зрителя действительно сложно.

‒ Какой ваш личный «лабиринт», из которого вы выходите снова и снова?

‒ Этот лабиринт до сих пор формируется, и так будет продолжаться, пока мы живем. Да, бывают отвлечения, я называю их хобби, но ничего такого, что могло бы выбить меня из моего пути, не происходило. Пока что я иду по прямой и надеюсь, что так и будет дальше.

Для меня лабиринт ‒ это сама жизнь, из которой я черпаю вдохновение.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 16:41, просмотров: 111, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Будущее отечественной экономики обсудят на крупном международном форуме 515
  2. ​Новый тренд в УрФО: доверять личные финансы нейросети? 469
  3. В Нижневартовск прибыла специальная машина, способная справиться с любям засором в канализации 304
  4. К концу рабочего дня вторника на Сургут обрушится мощный снегопад 297
  5. ​Замминистра культуры РФ назвала Тюменскую область важным партнером в реализации культурной политики 273
  6. ​Два золота за неделю: спортсмен из Сургута Ардашер Муминджанов снова победил на Сурдлимпиаде 263
  7. Прокуратура обвинила бывшего замглавы Нефтеюганска Алексея Бондаренко в мошенничестве и превышении полномочий 258
  8. Школьники Ханты-Мансийска останутся на карантите еще на неделю 246
  9. СурГУ стал кандидатом на включение в федеральную программу, которая даст больше денег и возможностей 242
  10. ​Россияне стали больше читать ‒ интерес к книгам вырос почти до 70% 240
  1. Трассу между Нижневартовском и Радужным расширяют с опережением графика 3387
  2. В Тюменской области собрали лучшие муниципальные практики для развития инвестпотенциала территорий 2051
  3. Молодежь спасает «Аврору» // ONLINE 1921
  4. Почему дело Шипилова цепляет публику 1810
  5. В Сургуте началось проектирование школы для района, где вообще нет социальной инфраструктуры 1749
  6. ​В Сургуте горел ТЦ «Каскад» // ВИДЕОФАКТ 1741
  7. ​Михалков завершил «Большие гастроли» в Тюменской области показом спектакля «12» 1654
  8. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 22-23 ноября? // АФИША 1638
  9. ​В Сургуте откроют мемориальную доску в память об архитекторе Викторе Унжакове 1512
  10. Бывший глава Сургута Александр Сидоров предложил достроить здание морга и разместить там медколледж 1413
  1. ​В ожидании рампы 8521
  2. ​Город без вкуса 6576
  3. Сургутяне жалуются на перебои с мобильным интернетом даже в центральных районах 5876
  4. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-4 ноября? // АФИША 4562
  5. Дорожная кампания Сургута: результаты и перспективы на будущее // ONLINE 4425
  6. ​Вместо художественной галереи Сургут получил это // ФОТОРЕПОРТАЖ 4105
  7. В Сургуте завершается строительство улицы Тюменской 3950
  8. ​Александр Иванов: «Память о репрессированных живет, пока звучат их имена» 3933
  9. ​Банк Уралсиб увеличил доходность по вкладам «Ключевой Плюс» и «Комфорт Плюс» 3754
  10. ​В парке «За Саймой» установили зеркальные столбы ‒ жители недоумевают, зачем 3524

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика