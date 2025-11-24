Заместитель председателя Молодежной палаты при Думе Сургута и директор театра «Перпендикуляр» о возможном будущем «Авроры»

Уже завтра Молодежная палата при Думе Сургута представит на депутатских слушаниях свою концепцию развития территории бывшего кинотеатра «Аврора». С какими идеями выходят инициаторы проекта и какие перспективы видят для этого объекта, рассказали заместитель председателя Молодежной палаты Денис Негру и директор театра «Перпендикуляр» Андрей Кулешов.

− Рассказывайте: на каком этапе сейчас находитесь и что уже придумано?

Денис Негру.: Собственно, находимся на финишной прямой. Осталась, получается, неделя, даже чуть меньше, и готовимся уже к докладу, который будет 25 ноября. Будем выступать перед депутатами, ну и всеми приглашенными, кто придет на встречу. Что касается наполнения, сейчас мы разрабатываем концепцию, точнее, она у нас уже практически готова. Мы, скажем так, делаем обертку: концепцию, плюс мы также будем предлагать варианты финансирования − какие мы видим пути выделения средств различных уровней: федеральный, региональный бюджет, местный бюджет и так далее, частные инвестиции. На самом деле вариантов масса, просто их нужно хорошо проанализировать и понять, какие из них доступны конкретно для этого проекта. Мы все анализируем, будем предлагать какие-то наши варианты, и, естественно, мы изучаем общественное мнение и набираем себе партнеров, которые готовы идти с нами по проекту. Собственно, Андрей − это один из наших основных партнеров, который готов также принимать участие в проекте, делать что-то в этой «Авроре», то есть в будущем молодежно-креативном центре.

− Вы говорите о вариантах, но тем не менее я думаю, что есть все равно какое-то ядро, на которое вы опираетесь. В каком направлении вы движетесь в плане концепции?

Д.Н.: Давайте, наверное, про ядро − финансирование? Да, наверное, вы это имеете в виду. На текущий момент у нас есть одно очень хорошее предложение, я считаю. Это грант «Росмолодежи», федеральный, который называется «Регион для молодых». По этому гранту возможно выделение средств на проект до 250 миллионов, и чаще всего эти средства направляются на ревитализацию зданий, помещений − на какой-то ремонт и так далее, чтобы преобразить место и создать там молодежный центр. То есть это как раз наша история. Это большая сумма, которая может составить большую часть необходимой суммы на восстановление здания. Мы уже проработали этот вопрос с округом, то есть с департаментом молодежной политики. Нас там полностью поддерживают и говорят, что это нужный проект, и в целом можно попробовать пойти по этому пути.

− То есть мы говорим все-таки о молодежном центре? Давайте более подробно, какие направления в этом молодежном центре вы предполагаете − это хореография, выставки, какие-то, возможно, студии, звукозаписи, например. И в целом расскажите, какую роль играет театр «Перпендикуляр»?

Д.Н.: Да, с радостью. Что касается концепции, мы все-таки хотим, чтобы это был не в чистом виде молодежный центр. Мы видим потребность в развитии креативных индустрий в нашем регионе, и поэтому хотели бы, чтобы это был именно молодежно-креативный кластер. Креатив − это всегда хорошо, это всегда что-то интересное, творческое и − немаловажно − это приносит деньги. То есть креативная индустрия, мы сейчас понимаем, − это в какой-то мере бизнес…

Андрей Кулешов: Сто процентов.

Д.Н.: А значит, если там будут деньги, значит, место будет развиваться, оно будет жить дальше, расти и приумножаться. Собственно, вы правильно сказали: мы видим там какие-то творческие направления. Там уже есть партнеры, которые хотят открыть и студию звукозаписи, и школу музыки, и танцевальные студии, и даже IT-школу для детей. Мы видим это именно местом, где молодежь сможет не только хорошо проводить время, но и чему-то учиться, образовываться. Вот я бы хотел, чтобы Андрей рассказал больше про театр «Перпендикуляр». Мы любим этот театр, мы знаем, что он интересный, смелый, молодежный. И мы считаем, что он может стать реальным ядром этого места, потому что все знают, что в кинотеатре «Аврора» есть сцена. И так как, на наш взгляд, потребности в кинотеатре уже как таковом нет − у нас достаточно много кинотеатров, есть онлайн-кинотеатры, − мы бы хотели сделать там многофункциональное пространство, где в том числе могут выступать творческие коллективы. Ну, расскажи, наверное, доходчиво.

А.К.: Собственно, когда Денис обратился и рассказал всю эту идею, я максимально поддержал инициативу, потому что считаю, что она действительно важна и необходима для города. У нас действительно не так много площадок в принципе в городе − каких-то сценических и в целом тех, которые являются точками притяжения для горожан. Их правда ограниченное количество, и очень давно, будем честны, ничего нового не создавалось. А все-таки у нас самый большой город в регионе, и потребность у жителей очень большая, поэтому, мне кажется, этот проект очень важен.

А со своей стороны, понятное дело, что… ну, вот мы − независимый молодой театр, мы существуем немного больше года, за это время выпустили 5 спектаклей, и у нас их посмотрело почти 6 тысяч человек. Я считаю, что для старта это достаточно внушительная цифра. Плюс ко всему, мы развиваемся в разных направлениях, в том числе мы активно работаем с городом в различных проектах. Вот недавно мы, допустим, получили президентский грант и так далее. То есть мы, как организация, стараемся правда двигаться, развиваться и делать все профессионально, с профессиональной командой.

Я понимаю, что со своей стороны мы можем действительно, кроме просто, скажем так, использования площадки… Мы понимаем, конечно, что будем рады, если будет площадка, где мы сможем достаточно часто играть и показывать спектакли, потому что это будет большой шаг для нашего развития. Но и с точки зрения того ресурса команды − творческого, профессионального − мы можем с разных сторон что-то внести в сам проект. Плюс ко всему, вот Денис говорил про образование, что это тоже хорошо. То есть опять же, на хорошей площадке, где будет материально-техническая база, можно и студию актеров сделать…

Д.Н.: Школу, да?

А.К.: Школу даже, да. Потому что, мне кажется, понятное дело, они у нас в городе точечно есть, но все адаптируются − где-то, как-то, на каких-то приспособленных площадях. А я понимаю, что на самом деле материально-техническая база − это не блажь, это очень важно в ощущении. Потому что я, допустим, представлял: вот будет площадка, где мы сможем достаточно часто играть спектакли, и плюс понимаешь, что, если ты делаешь там школу, где ребята приходят заниматься, они тут же могут общаться с артистами, погружаться и находиться в этой общей атмосфере творчества − это очень здорово.

Д.Н.: Это как вот про создание сообщества.

А.К.: Да, конечно.

Д.Н.: Будет сообщество, а сообщество − это всегда хорошо, потому что оно развивается.

А.К.: Мне кажется, это вообще ключевая история для нашего города. Почему, мне кажется, еще этот проект важен? Потому что у нас в отдельности представителей креативных индустрий, их вроде хватает, и они достаточно известны, и даже и в округе, и много чего добились, но вот так вот, чтобы мы стали каким-то единым сообществом, которое вместе что-то создает, делает, такого пока что нет. Все равно все достаточно разрознены. А мне кажется, такая яркая точка притяжения, она в этом смысле может эту проблему и исправить, и потенциально из этого может что-то большое и хорошее родиться.

− Вообще, как я понимаю, людей-то, заинтересованных в проекте, достаточно много, у вас рабочая группа есть, специалистов вы привлекли. Расскажите более

Д.Н.: Да, на самом деле команда изначально была всего лишь из двух человек − это я и мой коллега по Молодежной палате Дмитрий Малишевский. Но, естественно, мы начали думать о том, что проект очень сложный, и вдвоем его никак не вытянуть, то есть нужна команда. И, конечно, мы начали общаться с теми, кто, как нам показалось, может нам помочь, и нашли себе в команду довольно сильных представителей своих областей, индустрии.

Вот у нас есть, допустим, в команде дизайнер − один из самых, наверное, популярных и сильных в регионе − это Игорь Нестеренко. Он нам делает дизайны, он включается в проект. Также у нас есть архитектор, есть студенты − что немаловажно − три студентки СИЭУиПа. Они включились в проект, они учатся на архитекторов и дизайнеров. И они тоже плотно работают с нами, то есть мы встречаемся периодически, у нас есть какие-то контрольные точки. Есть у нас специалист, который занимается SMM, допустим, видеосъемкой и так далее. Все вместе каждый делает свою часть.

И я думаю, что на текущем этапе… У нас было всего лишь 2 месяца, то есть какую-то концепцию мы сейчас представим. Но я уверен, что когда мы перейдем эту точку, когда нам скажут: «Ребята, смотрите, проект интересный. Давайте с этого момента, пускай здание пока еще постоит, вы занимайтесь проектом. И, допустим, такой-то срок вам дается для того, чтобы все это превратить в какое-то живое место», вот в этот момент, я думаю, команда приумножится многократно. Потому что сейчас мы много получаем сообщений, звонков о том, что многим интересен проект, и многие спрашивают: «А чем мы можем помочь?»

− В воскресенье еще была открытая дискуссия по этому поводу. Какие предложения были выдвинуты горожанами, креативным сообществом? Что показалось наиболее интересным, реалистичным?

Д.Н.: Предложения? На самом деле, больше мы рассказывали о проекте, то есть зрители слушали, выражали поддержку, в основном все поддерживали. Были вопросы в таком плане, допустим: «А вы уверены, что здание можно восстановить?» На что мы отвечали: «Так нет никаких доказательств, что его нельзя восстановить». То есть мы хотим проработать вообще все варианты, пока оно стоит, мы считаем, нужно взять от этого все. Как только здания не станет, мы уже не узнаем, а можно ли было его восстановить. Собственно, поэтому я считаю, что наша работа, она важна. На встрече были представители в том числе и администрации города, которые, к слову, выражают нам поддержку и всячески помогают, то есть предоставляют всевозможную документацию, мы с ними встречаемся, обсуждаем концепцию и варианты финансирования – это больше всех, конечно, интересует. В основном, как я говорил, на встрече была озвучена такая больше поддержка нам.

− Давайте подробнее поговорим про финансирование. Как я понимаю, вы рассчитываете на федеральный грант в большей степени?

− В большей степени, да, но также мы рассматриваем варианты и…

− Окружной бюджет есть вариант привлечь?

Д.Н.: Да, и окружной, естественно, и муниципальный бюджет. Допустим, если говорить о гранте «Регион для молодых», он в целом складывается из трех уровней бюджета, то есть федеральный, региональный и муниципальный. Мы рассматриваем и частные инвестиции, и гранты, и субсидии. У нас есть даже идея краудфандинг использовать, то есть это способ, скажем так, финансирования проекта за счет интересантов, самих пользователей этого проекта в будущем. Вот, собственно, Андрей говорил про то, что они выиграли грант президентский, да? Что мешает потом, когда они, допустим, заедут в «Аврору», так же получать гранты, субсидии и локально, допустим, какие-то задачи и вопросы решать?

А.К.: Сто процентов, как и любой… Знаешь, когда уже, допустим, ядро какое-то сделано, мы же понимаем, например, что даже у нашего города каждый год есть грант по креативным индустриям. Ну, например, там сумма, насколько я помню, максимальная до миллиона рублей. Но тем не менее, ты понимаешь, что, например, можешь его потратить на оборудование, на мебель, на что-то еще.

Д.Н.: Да-да, наполнить просто.

А.К.: То есть уже как бы точечно какие-то решения, которые внутри, пожалуйста, это тоже деньги. И, на самом деле, вот этих источников финансирования, ведь их достаточно много. Нужно просто как бы четко понимать, зачем и куда, и сто процентов деньги на реализацию всегда можно найти, было бы желание.

Д.Н.: Сейчас, конечно же, основная тема – это восстановление здания, чтобы в него можно было заехать и потихоньку начать уже что-то делать. Про это я уже сказал, про большую часть денег, которую мы планируем вот под это дело завести.

− Еще стоял, по-моему, вопрос самоокупаемости. Этот вопрос также проработан?

Д.Н.: Мы еще его, конечно, прорабатываем, потому что сейчас, на данном этапе, очень сложно оценить, какие будут расходы на содержание этого здания. Если вообще посмотреть историю здания, она такая довольно сложная, то есть там был кинотеатр до какого-то года, потом туда заехал театр «Петрушка». Они, кстати говоря, были там, по-моему, около 5 лет, но за это время они не одного спектакля не успели показать.

А.К.: Они ничего там не играли, у них была просто репетиционная точка. Потому что, опять же, там вот были какие-то нюансы по зданию, и ввиду этого, я так понимаю, они не показывали спектакли.

Д.Н.: Да. То есть в 2019 году здание перешло на консервацию — и все как бы, по настоящее время. Мы, по сути, не знаем реальных цифр на содержание здания до сих пор. У нас есть предположительные цифры, конечно же. И, исходя из этого, мы можем какую-то плюс-минус бизнес-стратегию разработать, чтобы привлекать инвесторов − говорить, показывать им: вот, смотрите, есть такие аналитические данные, вот это, допустим, можно реализовать, вот такое… Ну, можно какой-то плюс-минус выхлоп, наверное, посчитать с этого. То есть мы сейчас делаем очень простую бизнес-модель. Естественно, чем дальше, тем больше у нас будет информации, и, естественно, сможем предлагать более реалистичные бизнес-идеи.

А.К.: Ну, мне кажется, опять же, с точки зрения самих резидентов, привлечение потенциальных арендаторов в этот проект будет хорошее, потому что мы все понимаем, что это не какая-то окраина − это центр города, яркая, хорошая точка. И ты просто представляешь: у тебя там школа танцев, студии, еще что-то. Конечно, если там будет классная материально-техническая база, ты захочешь арендовать помещение и работать там, потому что с точки зрения потенциального потребителя это будет намного приятнее и интереснее, чем какое-то подвальное помещение непонятно где. А это все-таки очень важно. Поэтому, мне кажется, в этой реализации люди готовы будут размещаться, заходить туда со своим бизнесом.

− Вы затронули важный вопрос технического состояния здания. Анализ не проводился, получается, в прошлый, в этот месяц? У вас данные какого года?

Д.Н.: У нас есть последние данные, если не ошибаюсь, 2019 года, когда делалось заключение о том, что оно находится в аварийном состоянии. Но это все. То есть, по сути, экспертизы, которая бы подтверждала, что это здание невосстановимо, такой нет на текущий момент. Мы, кстати, на прошлой неделе были в самом здании: заходили внутрь вместе с представителями администрации, посмотрели там все, какие-то фотографии себе сделали. И хочется сказать, что за эти 2 месяца мы слышали многое про то, что здание и уходит в землю, и там затоплено вообще все в подвалах − жуть полная. По факту, когда мы были внутри, мы посмотрели и поняли, что на самом деле не так все страшно. То есть, да, есть проблемы, конечно же, но, допустим, тот же самый подвал − он вообще сухой. Там два пожара было − ну, были пожары. Но мы считаем, что это не то, что нельзя восстановить.

Собственно, нам кажется, что было бы сейчас очень логичным провести эту экспертизу. Это то, что мы будем предлагать на ближайшем заседании. То есть на снос здания, вообще, планировалось выделить 12 миллионов рублей. Я думаю, что нашим основным предложением будет направить эти средства на то, чтобы сделать экспертизу и уже окончательно поставить точку в этом вопросе − можно ли это здание восстановить и сколько это будет примерно стоить.

− Просто зачем я спрашиваю: это место, «Аврора», и соседнее здание, оно уже для подростков любимое, на самом деле, потому что очень часто они туда заходят, гуляют, им в целом там, кажется безопасно. Не знаю, насколько они могли повредить что-то или нет. Важно узнать, какое сейчас состояние у «Авроры».

Д.Н.: Вообще, конечно, да. Ну выглядит немножко страшно, но, на наш взгляд, некритично. То есть не настолько, насколько говорят. Кстати говоря, насчет того, что вы сказали: действительно, молодежь знает это место, несмотря на то что не все, наверное, успели побывать в кинотеатре на кинопоказе.

А.К.: На меня не смотри, я был не один раз. Я не такой молодой.

Д.Н.: Ты-то понятно, да. И очень классно было бы… Ну смотрите, даже вот мы говорим о том, что это популярное место во все годы, и оно таким, возможно, и останется, если там будет центр. Бизнесам что нужно? Им нужна проходимость, чтобы окупать свою деятельность, и чтобы развиваться дальше. И, собственно, у нас одно из предложений также будет… Ну вообще, нам, когда Дума поручала заняться этим вопросом, этим проектом, они сказали, что в идеале было бы рассмотреть комплексное развитие территории. То есть это не только это здание, но и сквер перед зданием, сквер за зданием, есть вот это здание недостроя рядом, есть улица Магистральная, которая когда-то задумывалась как некий Арбат, то есть пешеходная улица.

А.К.: Пешеходная, да.

Д.Н.: Почему бы не рассмотреть это все в комплексе? Плюс там же на Магистральной есть арт-резиденция «Квартира», там есть «Стерх», галерея. То есть если эту территорию, так называемый квартал А, рассмотреть комплексно и развить, это может превратиться в очень классную точку притяжения города. Как, например, Цветной бульвар в Тюмени или − что там еще в Тюмени − улица, которая недавно появилась и прямо наполнена уличными музыкантами, там продаются товары местных производителей.

А.К.: Подожди, это которая центральная вот эта, идет как пешеходная у них, нет?

Д.Н.: Нет, это Цветной бульвар называется, а есть еще у них другая улица, появилась.

А.К.: Которую я еще не видел.

Д.Н.: Ну ладно, забыл, как называется.

А.К.: Этого не хватает, этого нам очень не хватает. Мы же об этом постоянно говорим, что есть у нас улица Ленина, она такая очень вроде как бы центральная, а там у нас просто везде магазины, толком нет никаких деревьев, ничего, ну какая-то не центральная улица. А здесь как будто действительно в этом проекте, вот если бы получилось, это же классная штука – пешеходная улица, что-то еще. Оно может разрастись, и культурных объектов и точек притяжения много.

Д.Н.: Да, и вот человек приезжает в город Сургут первый раз, допустим, то есть сейчас куда он едет? Ну он посмотрит памятник основателям, посмотрит набережную, возможно.

А.К.: «Биг-Бен» покажут, пока едут, еще несколько объектов, скажут, вот «Нефтяник», «Камертон», ну какие-то такие более или менее знаковые места, но их не так много, получается.

Д.Н.: Да, такой какой-то одной точки нет классной, как вот опять же в той же Тюмени. А здесь, смотрите, пришел человек, он там и в галерею заглянул, и в арт-резиденцию, и тут же, допустим, прошелся по скверу, где стоят бутики, допустим, местных производителей, которые все сделаны там в одной стилистике – красиво все, да? Тут же заглянули в «Аврору», посмотрели представление, там же что-то еще приобрели. Ну, в общем, идея такая, очень амбициозная, мы знаем, но считаем, что все в принципе воплотимо, если захотеть и найти возможность.

− Давайте также о рисках поговорим. У «Авроры» длинная история. Вот почему, вам кажется, эта попытка реабилитации «Авроры» может оказаться успешнее предыдущих?

Д.Н.: Честно говоря, мы знаем об одной попытке восстановления «Авроры», скажем так. Были инвесторы, которые просчитывали возможность восстановления здания и его небольшого переустройства, но у них не получилось. Скорее всего, из-за того, что они бизнесмены в первую очередь, то есть их интересуют цифры. Окупаемость просто была не настолько привлекательной, как они рассчитывали. То есть, например, они рассчитывали, что окупят это за 10 лет, а когда посчитали, оказалось, что не за 10, а за 30. Потому что здание же восстановить надо. Вот представим, что здание было бы целое, просто пустое.

А.К.: Сделать ремонт.

Д.Н.: Нужно сделать какой-то косметический ремонт, заехать и вести деятельность. Я думаю, там бы просто толпы бизнесменов выстроились.

А.К.: Сразу.

Д.Н.: И основной критерий, почему не получилось, потому что не нашли финансирование именно на восстановление здания. Мы же хотим привлечь средства именно на восстановление в первую очередь. Поэтому я думаю, что у нас это получится. Да, не сразу получится, да, мы не найдем всю сумму за один год, мы не сможем ее найти. Но мы сможем, допустим, по тому же «Региону для молодых» на один год привлечь 100 миллионов, на следующий год − еще 100 миллионов, например. А постепенно еще откроются какие-то пути развития, привлечения средств. То есть маленькими шагами, мы считаем, можно прийти к тому, что здание будет восстановлено, а с наполнением, мне кажется, уже проблем не будет.

А.К.: Мне тоже так кажется. И плюс ко всему, отвечая на ваш вопрос и дополняя Дениса, мне кажется, что сейчас та инициатива, которую ребята предлагают, с социальной точки зрения намного более важна для города. И мне кажется, она сейчас очень хорошо, что тоже немаловажно, укладывается в часть политики государства.

Д.Н.: Несомненно.

А.К.: То есть и по развитию креативных индустрий, и по развитию молодежных пространств, и так далее, и так далее, и это очень важно.

Д.Н.: Даже тот же самый нацпроект «Молодежь и дети» подразумевает создание таких центров вообще, молодежных, в городе.

А.К.: То есть мы просто понимаем, что у этой инициативы очень классное и важное для города и горожан ядро, и вот ввиду этого очень хочется верить в этот проект.

− Если концепция будет принята, то какие следующие шаги будут предприняты? И, может быть, уже есть какие-то сроки, примерные хотя бы, по реализации?

Д.Н.: Я думаю, в первую очередь мы возьмемся, конечно же, за этот крупный грант − «Регион для молодых». Там очень сложная заявка, она действительно не простая, ее надо прорабатывать на муниципальном уровне: вместе с администрацией города, с главой города. Потом она идет далее в регион, в ХМАО, то есть там тоже нужно все проработать, большой пакет документов. Это долгая работа, и главное, что мы готовы за нее взяться. Мы готовы толкать этот локомотив, встречаться с администрацией, готовить документы, обсуждать все. И есть поддержка. Я думаю, что мы начнем с этого. А дальше, думаю, мы продолжим набирать, скажем так, пул интересантов этого проекта, собирать поддержку в разном виде. Также есть, кстати, одна идея насчет того, что сейчас в здание проникают подростки, молодежь, и, конечно, нас это тоже беспокоит. В том числе мы направляли письмо в администрацию с просьбой все-таки рассмотреть возможность как-то дополнительно укрепить доступ в здание.

А.К.: Опасно же как бы.

Д.Н.: Да, то есть нам не все равно. И есть одна идея, как можно этот объект дополнительно обезопасить, пока идет вся эта процедура выделения средств. Классно делают некоторые города: когда уже, допустим, известно, что здание планируется к реконструкции, его, скажем так, накрывают таким «одеялком»…

А.К.: Да.

Д.Н.: Полупрозрачным, на котором изображен фасад этого здания, будущего. Это вообще классная идея, потому что люди видят перспективу, они видят, каким здание станет.

А.К.: Это очень притягивает.

Д.Н.: Да.

А.К.: Правда, вот ты идешь, особенно по большим городам, приезжаешь − не знаю, в Петербурге очень часто такое происходит − и это прямо цепляет взгляд. Очень классно.

Д.Н.: Да. И вот мне кажется, это классная идея, она могла бы подойти сюда: люди начнут и сами верить в проект, и помогать, и поддерживать. И плюс это также ограничивает доступ в здание каким-то, скажем так, дополнительным образом.

− Ну, главное, чтобы это временно было.

Д.Н.: Да, конечно же, временно.

− Тогда, получается, ждем депутатских слушаний. И удачи вам.

Д.Н.: Спасибо большое.