Интервью с соучредителем движения «Дай Лапу» о новых правилах выгула собаки важности культуры общения с животными

В Госдуме обсуждают новые правила выгула собак, которые могут существенно ограничить владельцев крупных пород. Документ уже принят в первом чтении, а сейчас к нему готовят поправки. О том, как инициативы могут повлиять на работу приютов и волонтеров в Сургуте, корреспонденту siapress.ru рассказала соучредитель движения помощи бездомным животным «Дай Лапу» Александра Нуриева.

‒ Как у вас сейчас организован выгул собак? Кто этим занимается: волонтеры, сотрудники, посетители?

‒ В нашем центре помощи бездомным животным «Переправа» каждую субботу и воскресенье проходят «Добрые прогулки». Организуют их волонтеры: встречают гостей, выдают собак, следят за порядком в центре и после прогулок возвращают животных в вольеры.

‒ Есть ли ограничения по породам или размеру собак, которых допускают к выгулу?

‒ Жестких ограничений у нас нет. Но, естественно, мы не дадим хрупкой девушке выгуливать большую активную собаку, с которой она не справится. Чаще всего крупными и энергичными животными занимаются постоянные волонтеры или мужчины, у которых достаточно сил и опыта.

В центре также есть собаки, которых выгуливают только волонтеры ‒ например, пугливых или недавно поступивших на «Переправу». Обычно такие животные гуляют после того, как разойдутся все гости. Бывает и так, что животное не ладит с мужчинами ‒ такие собаки тоже гуляют только с волонтерами после ухода гостей.

‒ Обучаете ли вы новичков, как правильно себя вести с животными во время прогулки?

‒ Да, обязательно. У нас перед каждой прогулкой проводится инструктаж. Мы объясняем, как вести себя с собакой, что можно и чего нельзя делать. Дети, например, гуляют исключительно в сопровождении взрослых.

‒ Как вы относитесь к новым предложениям ограничить выгул собак по породам и росту?

‒ Мне кажется, здесь, как и во многих других законах, запретительные меры не очень эффективны. Гораздо важнее развивать культуру и осознанность как нынешних, так и будущих владельцев. На практике нередко именно маленькие собаки оказываются невоспитанными и агрессивными, нападают на других животных и людей.

По моему мнению, безопасность зависит не от породы, а от ответственности хозяина. Поэтому акцент нужно делать не на запретах, а на просвещении, создании инфраструктуры ‒ площадок для выгула, маршрутов, мест для дрессировки, а также поддержке сообществ собачников.

‒ Как, на ваш взгляд, законопроект повлияет на обычных владельцев и на приюты?

‒ Я думаю, что на ответственных владельцев это никак не повлияет. В приютах тоже вряд ли что-то изменится, потому что дети у нас всегда гуляют с животными только в сопровождении взрослых.

Если честно, я вообще надеюсь, что эта инициатива не будет поддержана, это излишнее регулирование. Кроме того, у нас часто принимают законы, механизм исполнения которых не продуман.

‒ Есть ли среди ваших подопечных крупные породы ‒ алабаи, овчарки, хаски? Станет ли для них сложнее находить новых хозяев, если закон примут?

‒ Да, у нас есть собаки крупных пород или похожие на них по типу ‒ овчарки, лайки, хаски. Большинство наших животных весят более 25 килограммов. То есть это особи, скажем так, выше среднего.

Интересно то, что существует стереотип, якобы большой собаке будет тесно в квартире, и из-за этого пристроить таких подопечных бывает сложно. Но, как показывает практика, те, кто решается взят крупную собаку, делают это осознанно. Плюс ко всему при передаче животного новому владельцу, мы проводим анкетирование, собеседование с куратором, есть также испытательный срок.

Процент пристроенных собак у нас небольшой, но и возвратов почти нет ‒ собаки попадают в надежные руки. Люди очень ответственные, адекватные. Хотелось бы, чтобы таких было еще больше.

‒ Случалось ли у вас, чтобы собаки крупных пород проявляли агрессию? Или это скорее вопрос воспитания?

‒ Агрессия может проявляться, но она связана не с породой, а с прошлым опытом животного. Например, иногда собака боится мужчин, может на них полаять, или других собак, если в прошлом у нее был негативный опыт.

У нас в центре есть две «проблемные» мелкие собачки ‒ у них тяжелый характер и психологические травмы. Вот им как раз сложнее найти дом, чем крупным.

‒ Кто чаще берет собак на прогулку ‒ подростки, взрослые, семьи с детьми?

‒ У нас разновозрастные гости, в основном, конечно, это взрослые. Также часто приезжают семьи с детьми, или даже школьные классы, группы из детских садов. Радует, что среди посетителей много осознанных людей, которые понимают, зачем они приходят, и хотят помочь.

‒ Как вы контролируете безопасность во время прогулок?

‒ Все собаки гуляют только на поводках. Намордники мы не используем, так как предварительно проводим инструктаж с гостями. Волонтеры следят, чтобы собаки не подходили слишком близко друг к другу, разводят потоки и предотвращают возможные конфликты.

В нашем центре собак много, поэтому временами случаются стычки между ними. Но серьезных случаев не было. Волонтеры всегда рядом, быстро реагируют.

‒ Как вы думаете, поможет ли закон реально повысить безопасность или создаст новые сложности?

‒ Как я уже говорила, без просветительской работы и повышения культуры поведения один закон ничего не изменит. Поэтому, на мой взгляд, он создаст дополнительные сложности, чем принесет пользу. Очень надеюсь, что эта инициатива не будет поддержана.