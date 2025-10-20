В ИФНС по Сургуту рассказали, как теперь будут взыскивать долги и почему важно оплатить налог до 1 декабря

Кампания по уплате имущественных налогов в Сургуте в самом разгаре. Представители ИФНС России по городу Сургуту − заместитель начальника инспекции Елена Трофимова и начальник отдела по работе с налогоплательщиками Надежда Прохорова рассказали, сколько горожане должны заплатить в этом году, кто освобожден от налогов и как не пропустить срок оплаты.

– Расскажите, что в этом году важно знать сургутянам о кампании по уплате имущественных налогов?

Е.Т.: Да, действительно, началась кампания по уплате имущественных налогов. Срок уплаты в этом году – не позднее 1 декабря 2025 года. В целом сургутянам начислено имущественных налогов на сумму 1,3 миллиарда рублей – это налог на имущество физических лиц, транспортный налог и налог на землю.

Что касается уведомлений: все они уже направлены. В этом году сформировано 205 тысяч налоговых уведомлений. Из них 160 тысяч направлены в личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, а оставшиеся 45 тысяч – почтой. То есть всем сургутянам, которые еще не получили налоговое уведомление, нужно либо зайти в личный кабинет, либо обратиться в отделение почтовой связи и получить его, чтобы исполнить обязанность по уплате налогов в установленный срок.

Из 1,36 миллиарда начисленных налогов 626 миллионов составляют транспортный налог, столько же – налог на имущество, и 107 миллионов – налог на землю. Это основные цифры.

Тем налогоплательщикам, у которых есть льготы, стоит проверить в своем уведомлении, применена ли она. Если льгота, по их мнению, не учтена, можно обратиться в операционный зал инспекции или направить письменное обращение. Льготы поступают нам в проактивном порядке, поэтому каждый налогоплательщик может убедиться, что они учтены.

Если сумма налога составляет менее 300 рублей, уведомление не направляется. Поэтому тем, кто его не получил, стоит помнить: либо налог меньше 300 рублей, либо на объект действует 100-процентная льгота.

– Вы немного затронули статистику. Давайте сравним с прошлым годом – что изменилось?

Е.Т.: Да, конечно, сумма налогов у нас увеличилась. В прошлом году имущественных налогов было начислено 1,136 миллиарда рублей, а в этом году сумма выросла примерно на 20% по сравнению с предыдущим периодом. Увеличение произошло по всем видам налогов – на имущество, на землю и на транспорт.

По налогу на имущество рост составил 176 миллионов, по налогу на землю — 25 миллионов, по транспортному – 21 миллион. Основные причины – это, конечно, увеличение количества объектов у граждан, перерасчет кадастровой стоимости, а также переоценка кадастровой стоимости по налогу на имущество и на землю. Кроме того, вырос перечень объектов, включенных в список Департамента финансов – это торгово-офисная недвижимость, которая облагается по ставке 2%.

− А что касается нововведений? Как я понимаю, особо ничего не поменялось, но, возможно, есть нюансы, о которых стоит знать?

Е.Т.: В начислениях по имущественным налогам действительно ничего не изменилось. Второй год подряд мы дополнительно направляем уведомления по налогу на доходы физических лиц. В этом году направлено почти 14 тысяч уведомлений на сумму 3,1 миллиарда рублей – в основном это налог на доходы от вкладов.

Этот налог начисляется второй год. Сведения к нам поступают от всех банков, где у физических лиц открыты счета по вкладам. Налог взимается, если сумма процентов по вкладам превышает 210 тысяч рублей. Это необлагаемая сумма, рассчитанная исходя из максимальной ставки рефинансирования: 1 миллион рублей умножается на 21% (ключевая ставка), и получается необлагаемый минимум. Он вычитается из общей суммы процентов по всем вкладам, и с оставшейся разницы начисляется налог 13% на доходы по вкладам.

− А сколько человек платит налог на доходы от вкладов? Есть статистика по Сургуту?

Е.Т.: Да, конечно. У нас направлено 14 тысяч уведомлений. То есть есть немало сургутян, у которых сумма процентов по вкладам превысила 210 тысяч рублей, и, соответственно, начислен налог на доходы.

− Еще, как я понимаю, с 1 ноября появится новая мера в отношении должников. Что означает «внесудебное взыскание»?

Е.Т.: Да, действительно. Мы, конечно, надеемся, что все сургутяне исполнят свою обязанность вовремя – не позднее 1 декабря. Но с 1 ноября изменился порядок взыскания задолженности.

Раньше мы направляли заявления о вынесении судебных приказов, то есть через мировые суды получали решения и уже затем направляли их на исполнение в службу судебных приставов. Теперь налоговый орган получил право взыскивать налоги, минуя суд.

Процедура выглядит так: после 1 декабря, если налог не будет уплачен, налогоплательщику направляется требование с новым сроком исполнения. Если и после этого срока налог не будет уплачен, в течение шести месяцев налоговая инспекция направит решение о взыскании. Его можно будет обжаловать: подать жалобу или заявление о перерасчете. Мы рассмотрим обращение, и если по результатам будет принято отрицательное решение, налог взыскивается. Если жалоба или заявление не поданы, взыскание проводится после истечения срока, указанного в требовании.

Поэтому, чтобы избежать неприятных последствий, лучше уплатить налоги в установленный срок – не позднее 1 декабря.

− То есть если сургутяне не успеют оплатить до 1 декабря, этот порядок будет применяться и к ним?

Е.Т.: Конечно. Новый порядок уже вступит в силу с ноября 2025 года.

− Хорошо. Расскажите, какие категории граждан могут получить налоговые льготы и каким образом? И какие это льготы?

Е.Т.: Налоговые льготы имеют предпенсионеры, пенсионеры, многодетные семьи, участники специальной военной операции, ветераны боевых действий. Льгот довольно много, и по каждому налогу они разные. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте ФНС в разделе «Справочная информация по льготам» или обратиться в налоговые органы, если вы считаете, что в уведомлении льгота не применена, хотя должна быть.

Немного статистики: у нас много налогоплательщиков, которые уже пользуются льготами. По транспортному налогу льготы имеют 41 тысяча человек, по налогу на имущество – 82 тысячи, по земельному налогу, где действует вычет 6 соток, – 18 тысяч физических лиц. То есть льготы активно применяются, и налоговая их учитывает.

Хочу напомнить, что с 2019 года решением Думы отменена льгота на несовершеннолетних детей. Если ребенок является собственником имущества, с 2019 года ему начисляются налоги. Родителям нужно это помнить и оплачивать налог за своего ребенка.

− Для уточнения: гражданам, у которых есть налоговая льгота, нужно ли им подавать заявление, или это происходит автоматически?

Е.Т.: Пенсионерам и предпенсионерам льготы начисляются автоматически, многодетным – также. Но если по каким-то причинам льгота не учтена, это значит, что в налоговой инспекции нет сведений о праве на льготу.

Что касается участников СВО: если человек мобилизован, льгота применяется автоматически. А если он служит по контракту, лучше сообщить об этом в налоговую и предоставить подтверждающие документы.

− Некоторые граждане переживают, что при начислении налогов могут произойти ошибки. Бывает ли такое и как их исправить?

Надежда Прохорова: Прежде всего налогоплательщику нужно убедиться, действительно ли есть ошибка. Для этого стоит внимательно изучить налоговое уведомление.

Обращаю внимание, что сама налоговая льгота, например, на конкретный объект, может не отображаться в уведомлении. Нужно проверить количество месяцев владения имуществом, а если речь о транспортном средстве – его мощность. Также можно сверить кадастровую стоимость объекта, ведь расчет налога происходит исходя именно из этих параметров.

Если вы убедились, что в уведомлении есть неточности, необходимо обратиться в налоговый орган. Сделать это можно несколькими способами:

– в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика;

– через сервис «Обратиться в ФНС России»;

– лично в инспекцию;

– через МФЦ (в этом году утверждена новая форма заявления о перерасчете налога);

– либо направить письмо по почте в произвольной форме.

Хочу добавить, что с 1 октября по 1 декабря 2025 года инспекция продлила режим работы.

Мы работаем:

– в понедельник и среду с 09:00 до 18:00 без перерыва,

– во вторник и четверг с 09:00 до 20:00,

– в пятницу с 09:00 до 16:45.

Е.Т.: Давайте также напомним, как можно заплатить налоги. Сделать это можно в любом банке, через «Сбербанк Онлайн», в МФЦ, почтовых отделениях, а также через личный кабинет налогоплательщика или на сайте ФНС России.

Н.П.: Я хотела бы добавить и призвать сургутян активнее переходить на электронное взаимодействие. Как сегодня уже отметила Елена Валерьевна, более 70% налогоплательщиков получают уведомления через личный кабинет или портал Госуслуг – при условии, что заранее направили соответствующее согласие. Такая возможность предусмотрена.

Не всегда уведомления, отправленные почтой, доходят вовремя. Письма направляются заказными, поэтому налогоплательщику приходится идти в почтовое отделение, предъявлять документ, удостоверяющий личность, тратить время. А личный кабинет таких трудностей не создает.

Подключиться к нему можно не только через налоговую инспекцию, но и через портал Госуслуг. Если вы уже являетесь пользователем портала и у вас подтверждены учетные данные, достаточно нажать кнопку «Войти при помощи Госуслуг». В течение суток произойдет генерация данных, и вы станете пользователем личного кабинета.

Кроме того, мы сегодня уже упоминали про банковские вклады. Так вот, в течение года налогоплательщик может видеть предварительный расчет налога на доходы физических лиц – по процентам, полученным от вкладов, – и заранее оценить свои возможности, чтобы успеть оплатить налог до 1 декабря.

Поэтому электронные сервисы ФНС действительно помогают налогоплательщикам экономить время и избегать лишних вопросов.

− Ну, все-таки цифровизация упростила жизнь и вам, и нам.

Н.П.: Да, совершенно верно.