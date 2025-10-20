В ИФНС по Сургуту рассказали, как теперь будут взыскивать долги и почему важно оплатить налог до 1 декабря

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1760036425"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1761850772"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=471Ejc/GkF92tcn+kqgk1PpNFYruHdRSGM33Lvm7GIiYeMA5W6P/54LtWAYQssNFCHz0+K6Czw1BLcwX5ACgfCTg7xYbkMvm4pknjxBf7CZ+WlRRqUI1NYyIypvatOv7"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=471Ejc/GkF92tcn+kqgk1PpNFYruHdRSGM33Lvm7GIiYeMA5W6P/54LtWAYQssNFCHz0+K6Czw1BLcwX5ACgfCTg7xYbkMvm4pknjxBf7CZ+WlRRqUI1NYyIypvatOv7"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "bc07d3baa118999a246374cdb914343c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjceszgo"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-10-10 00:00:25"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-10-30 23:59:32"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1760036402"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1761843550"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=ZDiErutcCqJCL4ngecZzXkMSCVAlxrNy9+/ZEezVW1rnaXaVvnWwT3n6JdpjMTP8VFUGqriyWP92fI6irDB7SbijF/QwO5BMxip8240C0gVwjAAySh7TgpQXueljz3fS"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=ZDiErutcCqJCL4ngecZzXkMSCVAlxrNy9+/ZEezVW1rnaXaVvnWwT3n6JdpjMTP8VFUGqriyWP92fI6irDB7SbijF/QwO5BMxip8240C0gVwjAAySh7TgpQXueljz3fS"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "e178a12cade8d32395ede2822747d852.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjceszgo"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-10-10 00:00:02"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-10-30 21:59:10"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1760036425"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1761850772"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=471Ejc/GkF92tcn+kqgk1PpNFYruHdRSGM33Lvm7GIiYeMA5W6P/54LtWAYQssNFCHz0+K6Czw1BLcwX5ACgfCTg7xYbkMvm4pknjxBf7CZ+WlRRqUI1NYyIypvatOv7"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=471Ejc/GkF92tcn+kqgk1PpNFYruHdRSGM33Lvm7GIiYeMA5W6P/54LtWAYQssNFCHz0+K6Czw1BLcwX5ACgfCTg7xYbkMvm4pknjxBf7CZ+WlRRqUI1NYyIypvatOv7"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "bc07d3baa118999a246374cdb914343c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjceszgo"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-10-10 00:00:25"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-10-30 23:59:32"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1760036402"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1761843550"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=ZDiErutcCqJCL4ngecZzXkMSCVAlxrNy9+/ZEezVW1rnaXaVvnWwT3n6JdpjMTP8VFUGqriyWP92fI6irDB7SbijF/QwO5BMxip8240C0gVwjAAySh7TgpQXueljz3fS"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=ZDiErutcCqJCL4ngecZzXkMSCVAlxrNy9+/ZEezVW1rnaXaVvnWwT3n6JdpjMTP8VFUGqriyWP92fI6irDB7SbijF/QwO5BMxip8240C0gVwjAAySh7TgpQXueljz3fS"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "e178a12cade8d32395ede2822747d852.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjceszgo"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-10-10 00:00:02"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-10-30 21:59:10"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  80,9834   EUR  94,5835  

Новости

  • Руслан Кухарук вывез правительство Югры на заседание в Когалым

    Руслан Кухарук вывез правительство Югры на заседание в Когалым

    Сегодня в 17:34
    68 0
  • Легендарная «кубышка» Сургутнефтегаза за год «похудела» почти на триллион, но все равно там очень много денег

    Легендарная «кубышка» Сургутнефтегаза за год «похудела» почти на триллион, но все равно там очень много денег

    Сегодня в 16:54
    128 0
  • У новорожденных Югры в октябре Мухаммад сохранил лидерство среди мальчиков, а Амина потеряла первенство

    У новорожденных Югры в октябре Мухаммад сохранил лидерство среди мальчиков, а Амина потеряла первенство

    Сегодня в 16:25
    162 0 
  • 	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#363 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1760424518"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1761720522"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=5vl31DZsOI5bbpKpCRXcbm8uUD9qezmjRle6m+Z4tJt73lZ3EJc2xNa1RZoL1+f539ibpBWSESVzbPz43S33fNWIWJ5EA2VMyhjxgcHonUNtPLoRlT8Ydh8jVEJnbPuYuk1VAVc4KBgO4wPeZBn0vw=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=5vl31DZsOI5bbpKpCRXcbm8uUD9qezmjRle6m+Z4tJt73lZ3EJc2xNa1RZoL1+f539ibpBWSESVzbPz43S33fNWIWJ5EA2VMyhjxgcHonUNtPLoRlT8Ydh8jVEJnbPuYuk1VAVc4KBgO4wPeZBn0vw=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "161"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "73"
      ["name"]=>
      string(21) "ЛогоГрад (15)"
      ["link"]=>
      string(39) "https://vk.com/centr.cor.rechi.logograd"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "0876a263b41a5a911d14884b7ee9dd7a.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcYVrTH"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(63) "ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-10-14 11:48:38"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-10-29 11:48:42"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "161"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#369 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#367 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#370 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#367 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#371 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#367 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#367 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#363 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1760424518"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1761720522"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=5vl31DZsOI5bbpKpCRXcbm8uUD9qezmjRle6m+Z4tJt73lZ3EJc2xNa1RZoL1+f539ibpBWSESVzbPz43S33fNWIWJ5EA2VMyhjxgcHonUNtPLoRlT8Ydh8jVEJnbPuYuk1VAVc4KBgO4wPeZBn0vw=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=5vl31DZsOI5bbpKpCRXcbm8uUD9qezmjRle6m+Z4tJt73lZ3EJc2xNa1RZoL1+f539ibpBWSESVzbPz43S33fNWIWJ5EA2VMyhjxgcHonUNtPLoRlT8Ydh8jVEJnbPuYuk1VAVc4KBgO4wPeZBn0vw=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "161"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "73"
      ["name"]=>
      string(21) "ЛогоГрад (15)"
      ["link"]=>
      string(39) "https://vk.com/centr.cor.rechi.logograd"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "0876a263b41a5a911d14884b7ee9dd7a.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcYVrTH"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(63) "ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-10-14 11:48:38"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-10-29 11:48:42"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "161"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#369 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#367 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#370 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#367 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#371 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#367 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#367 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#363 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1760424518"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1761720522"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=5vl31DZsOI5bbpKpCRXcbm8uUD9qezmjRle6m+Z4tJt73lZ3EJc2xNa1RZoL1+f539ibpBWSESVzbPz43S33fNWIWJ5EA2VMyhjxgcHonUNtPLoRlT8Ydh8jVEJnbPuYuk1VAVc4KBgO4wPeZBn0vw=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=5vl31DZsOI5bbpKpCRXcbm8uUD9qezmjRle6m+Z4tJt73lZ3EJc2xNa1RZoL1+f539ibpBWSESVzbPz43S33fNWIWJ5EA2VMyhjxgcHonUNtPLoRlT8Ydh8jVEJnbPuYuk1VAVc4KBgO4wPeZBn0vw=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "161"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "73"
      ["name"]=>
      string(21) "ЛогоГрад (15)"
      ["link"]=>
      string(39) "https://vk.com/centr.cor.rechi.logograd"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "0876a263b41a5a911d14884b7ee9dd7a.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcYVrTH"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(63) "ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-10-14 11:48:38"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-10-29 11:48:42"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "161"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#369 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#367 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#370 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#367 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#371 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#367 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#367 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
    ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH реклама на siapress.ru
    ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH реклама на siapress.ru
  • ​Полицейские Югры установили местонахождение 30 без вести пропавших человек

    ​Полицейские Югры установили местонахождение 30 без вести пропавших человек

    Сегодня в 16:21
    155 0
  • Сургутян призвали поддержать городской ТОС №25 на федеральной премии «Признание»

    Сургутян призвали поддержать городской ТОС №25 на федеральной премии «Признание»

    Сегодня в 14:13
    221 0 
  • 	array(0) {
}

    	array(0) {
}

    	NULL
  • Югра стала вторым регионом России по отчислению в федеральный бюджет — за полгода она выдала 2,7 трлн рублей

    Югра стала вторым регионом России по отчислению в федеральный бюджет — за полгода она выдала 2,7 трлн рублей

    Сегодня в 13:58
    266 0
  • Молодых журналистов, блогеров и других специалистов медиасферы из Югры приглашают на большой семинар в Екатеринбурге

    Молодых журналистов, блогеров и других специалистов медиасферы из Югры приглашают на большой семинар в Екатеринбурге

    Сегодня в 13:22
    260 0
  • ​Мокрый снег и до +7 °С: прогноз погоды в Югре на начало недели

    ​Мокрый снег и до +7 °С: прогноз погоды в Югре на начало недели

    Сегодня в 13:17
    235 0
  • ​Большинство югорчан старшего возраста планируют продолжать работать после выхода на пенсию

    ​Большинство югорчан старшего возраста планируют продолжать работать после выхода на пенсию

    Сегодня в 12:53
    250 0
  • Баста собрал полный зал в Сургуте. Второй концерт пройдет сегодня // ВИДЕОФАКТ

    Баста собрал полный зал в Сургуте. Второй концерт пройдет сегодня // ВИДЕОФАКТ

    Сегодня в 11:19
    411 0
  • ​В Мегионе две иномарки не поделили перекресток − пострадали водитель и пассажир

    ​В Мегионе две иномарки не поделили перекресток − пострадали водитель и пассажир

    Сегодня в 10:22
    339 0
  • ​В Нефтеюганске задержали первого замглавы. Его обвиняют в превышении должностных полномочий

    ​В Нефтеюганске задержали первого замглавы. Его обвиняют в превышении должностных полномочий

    Сегодня в 10:10
    361 0
  • ​Более трех тысяч школьников Сургутского района проведут каникулы в лагерях

    ​Более трех тысяч школьников Сургутского района проведут каникулы в лагерях

    19 октября в 15:49
    723 0
Больше новостей
Ваше отношение к аренде жилья:
Комментировать
0
Освобождение бывшего главы Сургута Андрея Филатова из-под домашнего ареста - это:
Комментировать
0
Больше опросов

​«Сургутянам начислено имущественных налогов на сумму 1,3 миллиарда рублей – это налог на имущество физических лиц, транспортный налог и налог на землю»

В ИФНС по Сургуту рассказали, как теперь будут взыскивать долги и почему важно оплатить налог до 1 декабря

​«Сургутянам начислено имущественных налогов на сумму 1,3 миллиарда рублей – это налог на имущество физических лиц, транспортный налог и налог на землю»
Фото: ru.freepik.com

Кампания по уплате имущественных налогов в Сургуте в самом разгаре. Представители ИФНС России по городу Сургуту − заместитель начальника инспекции Елена Трофимова и начальник отдела по работе с налогоплательщиками Надежда Прохорова рассказали, сколько горожане должны заплатить в этом году, кто освобожден от налогов и как не пропустить срок оплаты.

– Расскажите, что в этом году важно знать сургутянам о кампании по уплате имущественных налогов?

Е.Т.: Да, действительно, началась кампания по уплате имущественных налогов. Срок уплаты в этом году – не позднее 1 декабря 2025 года. В целом сургутянам начислено имущественных налогов на сумму 1,3 миллиарда рублей – это налог на имущество физических лиц, транспортный налог и налог на землю.

Что касается уведомлений: все они уже направлены. В этом году сформировано 205 тысяч налоговых уведомлений. Из них 160 тысяч направлены в личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, а оставшиеся 45 тысяч – почтой. То есть всем сургутянам, которые еще не получили налоговое уведомление, нужно либо зайти в личный кабинет, либо обратиться в отделение почтовой связи и получить его, чтобы исполнить обязанность по уплате налогов в установленный срок.

Из 1,36 миллиарда начисленных налогов 626 миллионов составляют транспортный налог, столько же – налог на имущество, и 107 миллионов – налог на землю. Это основные цифры.

Тем налогоплательщикам, у которых есть льготы, стоит проверить в своем уведомлении, применена ли она. Если льгота, по их мнению, не учтена, можно обратиться в операционный зал инспекции или направить письменное обращение. Льготы поступают нам в проактивном порядке, поэтому каждый налогоплательщик может убедиться, что они учтены.

Если сумма налога составляет менее 300 рублей, уведомление не направляется. Поэтому тем, кто его не получил, стоит помнить: либо налог меньше 300 рублей, либо на объект действует 100-процентная льгота.

– Вы немного затронули статистику. Давайте сравним с прошлым годом – что изменилось?

Е.Т.: Да, конечно, сумма налогов у нас увеличилась. В прошлом году имущественных налогов было начислено 1,136 миллиарда рублей, а в этом году сумма выросла примерно на 20% по сравнению с предыдущим периодом. Увеличение произошло по всем видам налогов – на имущество, на землю и на транспорт.

По налогу на имущество рост составил 176 миллионов, по налогу на землю — 25 миллионов, по транспортному – 21 миллион. Основные причины – это, конечно, увеличение количества объектов у граждан, перерасчет кадастровой стоимости, а также переоценка кадастровой стоимости по налогу на имущество и на землю. Кроме того, вырос перечень объектов, включенных в список Департамента финансов – это торгово-офисная недвижимость, которая облагается по ставке 2%.

− А что касается нововведений? Как я понимаю, особо ничего не поменялось, но, возможно, есть нюансы, о которых стоит знать?

Е.Т.: В начислениях по имущественным налогам действительно ничего не изменилось. Второй год подряд мы дополнительно направляем уведомления по налогу на доходы физических лиц. В этом году направлено почти 14 тысяч уведомлений на сумму 3,1 миллиарда рублей – в основном это налог на доходы от вкладов.

Этот налог начисляется второй год. Сведения к нам поступают от всех банков, где у физических лиц открыты счета по вкладам. Налог взимается, если сумма процентов по вкладам превышает 210 тысяч рублей. Это необлагаемая сумма, рассчитанная исходя из максимальной ставки рефинансирования: 1 миллион рублей умножается на 21% (ключевая ставка), и получается необлагаемый минимум. Он вычитается из общей суммы процентов по всем вкладам, и с оставшейся разницы начисляется налог 13% на доходы по вкладам.

− А сколько человек платит налог на доходы от вкладов? Есть статистика по Сургуту?

Е.Т.: Да, конечно. У нас направлено 14 тысяч уведомлений. То есть есть немало сургутян, у которых сумма процентов по вкладам превысила 210 тысяч рублей, и, соответственно, начислен налог на доходы.

− Еще, как я понимаю, с 1 ноября появится новая мера в отношении должников. Что означает «внесудебное взыскание»?

Е.Т.: Да, действительно. Мы, конечно, надеемся, что все сургутяне исполнят свою обязанность вовремя – не позднее 1 декабря. Но с 1 ноября изменился порядок взыскания задолженности.

Раньше мы направляли заявления о вынесении судебных приказов, то есть через мировые суды получали решения и уже затем направляли их на исполнение в службу судебных приставов. Теперь налоговый орган получил право взыскивать налоги, минуя суд.

Процедура выглядит так: после 1 декабря, если налог не будет уплачен, налогоплательщику направляется требование с новым сроком исполнения. Если и после этого срока налог не будет уплачен, в течение шести месяцев налоговая инспекция направит решение о взыскании. Его можно будет обжаловать: подать жалобу или заявление о перерасчете. Мы рассмотрим обращение, и если по результатам будет принято отрицательное решение, налог взыскивается. Если жалоба или заявление не поданы, взыскание проводится после истечения срока, указанного в требовании.

Поэтому, чтобы избежать неприятных последствий, лучше уплатить налоги в установленный срок – не позднее 1 декабря.

− То есть если сургутяне не успеют оплатить до 1 декабря, этот порядок будет применяться и к ним?

Е.Т.: Конечно. Новый порядок уже вступит в силу с ноября 2025 года.

− Хорошо. Расскажите, какие категории граждан могут получить налоговые льготы и каким образом? И какие это льготы?

Е.Т.: Налоговые льготы имеют предпенсионеры, пенсионеры, многодетные семьи, участники специальной военной операции, ветераны боевых действий. Льгот довольно много, и по каждому налогу они разные. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте ФНС в разделе «Справочная информация по льготам» или обратиться в налоговые органы, если вы считаете, что в уведомлении льгота не применена, хотя должна быть.

Немного статистики: у нас много налогоплательщиков, которые уже пользуются льготами. По транспортному налогу льготы имеют 41 тысяча человек, по налогу на имущество – 82 тысячи, по земельному налогу, где действует вычет 6 соток, – 18 тысяч физических лиц. То есть льготы активно применяются, и налоговая их учитывает.

Хочу напомнить, что с 2019 года решением Думы отменена льгота на несовершеннолетних детей. Если ребенок является собственником имущества, с 2019 года ему начисляются налоги. Родителям нужно это помнить и оплачивать налог за своего ребенка.

− Для уточнения: гражданам, у которых есть налоговая льгота, нужно ли им подавать заявление, или это происходит автоматически?

Е.Т.: Пенсионерам и предпенсионерам льготы начисляются автоматически, многодетным – также. Но если по каким-то причинам льгота не учтена, это значит, что в налоговой инспекции нет сведений о праве на льготу.

Что касается участников СВО: если человек мобилизован, льгота применяется автоматически. А если он служит по контракту, лучше сообщить об этом в налоговую и предоставить подтверждающие документы.

− Некоторые граждане переживают, что при начислении налогов могут произойти ошибки. Бывает ли такое и как их исправить?

Надежда Прохорова: Прежде всего налогоплательщику нужно убедиться, действительно ли есть ошибка. Для этого стоит внимательно изучить налоговое уведомление.

Обращаю внимание, что сама налоговая льгота, например, на конкретный объект, может не отображаться в уведомлении. Нужно проверить количество месяцев владения имуществом, а если речь о транспортном средстве – его мощность. Также можно сверить кадастровую стоимость объекта, ведь расчет налога происходит исходя именно из этих параметров.

Если вы убедились, что в уведомлении есть неточности, необходимо обратиться в налоговый орган. Сделать это можно несколькими способами:

– в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика;
– через сервис «Обратиться в ФНС России»;
– лично в инспекцию;
– через МФЦ (в этом году утверждена новая форма заявления о перерасчете налога);
– либо направить письмо по почте в произвольной форме.

Хочу добавить, что с 1 октября по 1 декабря 2025 года инспекция продлила режим работы.

Мы работаем:

– в понедельник и среду с 09:00 до 18:00 без перерыва,
– во вторник и четверг с 09:00 до 20:00,
– в пятницу с 09:00 до 16:45.

Е.Т.: Давайте также напомним, как можно заплатить налоги. Сделать это можно в любом банке, через «Сбербанк Онлайн», в МФЦ, почтовых отделениях, а также через личный кабинет налогоплательщика или на сайте ФНС России.

Н.П.: Я хотела бы добавить и призвать сургутян активнее переходить на электронное взаимодействие. Как сегодня уже отметила Елена Валерьевна, более 70% налогоплательщиков получают уведомления через личный кабинет или портал Госуслуг – при условии, что заранее направили соответствующее согласие. Такая возможность предусмотрена.

Не всегда уведомления, отправленные почтой, доходят вовремя. Письма направляются заказными, поэтому налогоплательщику приходится идти в почтовое отделение, предъявлять документ, удостоверяющий личность, тратить время. А личный кабинет таких трудностей не создает.

Подключиться к нему можно не только через налоговую инспекцию, но и через портал Госуслуг. Если вы уже являетесь пользователем портала и у вас подтверждены учетные данные, достаточно нажать кнопку «Войти при помощи Госуслуг». В течение суток произойдет генерация данных, и вы станете пользователем личного кабинета.

Кроме того, мы сегодня уже упоминали про банковские вклады. Так вот, в течение года налогоплательщик может видеть предварительный расчет налога на доходы физических лиц – по процентам, полученным от вкладов, – и заранее оценить свои возможности, чтобы успеть оплатить налог до 1 декабря.

Поэтому электронные сервисы ФНС действительно помогают налогоплательщикам экономить время и избегать лишних вопросов.

− Ну, все-таки цифровизация упростила жизнь и вам, и нам.

Н.П.: Да, совершенно верно.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:09, просмотров: 115, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Баста собрал полный зал в Сургуте. Второй концерт пройдет сегодня // ВИДЕОФАКТ 411
  2. ​В Нефтеюганске задержали первого замглавы. Его обвиняют в превышении должностных полномочий 361
  3. ​В Мегионе две иномарки не поделили перекресток − пострадали водитель и пассажир 339
  4. Югра стала вторым регионом России по отчислению в федеральный бюджет — за полгода она выдала 2,7 трлн рублей 267
  5. Молодых журналистов, блогеров и других специалистов медиасферы из Югры приглашают на большой семинар в Екатеринбурге 261
  6. ​Большинство югорчан старшего возраста планируют продолжать работать после выхода на пенсию 250
  7. ​Мокрый снег и до +7 °С: прогноз погоды в Югре на начало недели 236
  8. Сургутян призвали поддержать городской ТОС №25 на федеральной премии «Признание» 222
  9. У новорожденных Югры в октябре Мухаммад сохранил лидерство среди мальчиков, а Амина потеряла первенство 164
  10. ​Полицейские Югры установили местонахождение 30 без вести пропавших человек 157
  1. ​Читатель СИА-ПРЕСС снял на видео новый мост через Обь в Сургуте – вскоре он откроется официально 2783
  2. На территории сургутского аэропорта в ноябре изменится порядок движения машин 2468
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 18-19 октября? // АФИША 2434
  4. Второй мост через Обь в районе Сургута «Звезда Оби» был открыт с участием президента 2254
  5. Главный кадровик правительства Югры покинул должность и занял пост в региональном фонде 1924
  6. ​Сбер даёт бизнесу возможность подать заявку на кредит и получить решение до открытия счёта 1879
  7. Механизмы нежности. Андрей Дикоев // ONLINE 1866
  8. Ужесточение правил оказания медпомощи мигрантам — правильное решение, которое разгрузит систему здравоохранения 1723
  9. В ядре центра Сургута построят школу и детский сад 1721
  10. ​Крематорий в Сургуте масштабно отремонтировали впервые за 20 лет. Впереди − благоустройство кладбища, вторая печь и инвентаризация 1713
  1. ​Где концерты, Зин? 9613
  2. Погуляем, поедим 6682
  3. ​В Сургуте начали строить новую дорогу на Тюменском тракте 6016
  4. ​Жителям одного из домов Сургута пришли платежки за полный месяц отопления, хотя тепло дали лишь в конце сентября 5512
  5. ​Сургутяне получат тепло в квартирах с 23 сентября 5155
  6. ​Виталий Милонов: «Майонез ‒ это яд для русской нации» 5146
  7. ​В Сургуте включают отопление: опубликован график подключения с 23 по 25 сентября 4921
  8. ​Доктор, у меня это. Болезнь Паркинсона // ONLINE 4747
  9. ​В Сургуте закрывается «Читай-город» на проспекте Ленина 4579
  10. ​Сургутяне сажают деревья там, где будут жить ‒ в ЖК «Георгиевском» высадили 30 сосен за выходные 4280

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика