Сургутский предприниматель придумал сладкое лакомство с мясом оленя

В Сургуте придумали необычный гастрономический продукт ‒ шоколад с вяленой олениной. Идея сначала казалась экспериментом для узкого круга, но быстро превратилась в реальный проект, который уже продается на ярмарках и онлайн-площадках, а плитки разлетаются за считаные часы. Как родилась эта необычная комбинация? Чем оленина лучше других ингредиентов? Куда планируют выйти с новой продукцией? Об этом и не только корреспонденту siapress.ru рассказал владелец торговой марки «Дикие угодья» Ренат Талипов.

‒ Как появилась идея добавить мясо северного оленя в шоколад?

‒ Мы работаем с продуктами с 2016 года. У нас всегда есть желание удивлять людей как в регионе, так и по всей России. Мы постоянно в поиске продуктов, которые могут стать гастрономической визитной карточкой Югры.

С 2016 года мы сотрудничаем с сургутской шоколадной фабрикой. За это время у нас было много совместных проектов. Так как «Дикие угодья» ‒ это сибирская кухня, в нашем ассортименте есть и товары фабрики. В какой-то момент мы решили поэкспериментировать и совместить полезный сургутский темный шоколад и вяленую оленину. Сначала сделали пробники для себя ‒ попробовали вместе со Светланой, руководителем фабрики. Нам понравилось. Быстро разработали дизайн, упаковали плитки и раздали нашим партнерам в Сургуте и в России ‒ шеф-поварам и друзьям. Получили от них обратную связь.

Все сказали, что это необычно и вкусно, продукт стоит запускать. Мы оперативно начали производство и продажи через Ozon. Там же получили первый отзыв: «Ребята, классно у вас получилось. Этот продукт может стать гастрономической визитной карточкой региона». Позже мы презентовали шоколад на выставке «Товары земли Югорской». Отзывы тоже были отличные: сначала людей удивляло само сочетание, а потом ‒ насколько оно вкусное и гармоничное.

‒ Почему именно оленина ‒ в чем ее особенность для такого продукта?

‒ Оленину мы выбрали потому, что шоколад, который используется в основе, максимально полезный: без сахара, только органические ингредиенты ‒ какао-масло, какао-бобы. К нему вяленая оленина подошла идеально. Это полезный, гипоаллергенный, дикий продукт. В итоге получилось удачное сочетание.

Например, медвежатина ‒ гораздо более сложный продукт. Там есть риск ботулизма, работать с ним опаснее. Хотя мы и с медвежатиной тоже работаем, у нас широкий ассортимент.

‒ С какими сложностями столкнулись при разработке рецептуры?

‒ Сложностей в разработке не было никаких. У нас большой опыт и в производстве, и в продвижении продуктов. Мы подошли к этому проекту уже с багажом знаний. Все получилось очень быстро. От идеи до первого концепта шоколадки прошло примерно пять часов.

‒ Как потребители реагируют на шоколад с мясной начинкой?

‒ На ярмарке «Товары земли Югорской» весь шоколад раскупили уже в первый день к четырем часам вечера. Это было около 90 плиток. Я сразу позвонил на фабрику и сказал: завтра нам нечего будет показывать, нечего будет продавать и презентовать. Нужно срочно сделать еще 100 плиток.

Мы оперативно связались с типографией «Фокус» в Сургуте, с которой давно сотрудничаем, и они быстро отпечатали этикетки. На фабрике работали до двух часов ночи, чтобы к следующему дню продукция снова была на ярмарке.

Во второй день к концу работы осталась всего одна плитка, и мы подарили ее популярному блогеру.

‒ Насколько востребована ваша продукция, и среди кого: туристы, горожане?

‒ Ассортимент под маркой «Дикие угодья» востребован и среди местных жителей, и среди туристов. Особенно это популярно как гастрономический сувенир: для командировочных, гостей города, людей, которые уезжают в отпуск. Наши продукты часто берут с собой в поездки ‒ в Дубай, Германию, Тайланд, Бали, Ниццу, Китай, Грузию, Армению, Казахстан.

Мы привыкли к большому интересу. Были случаи, когда запускали новые продукты ‒ рыбные, например, ‒ и у нас у склада выстраивалась очередь. Телефон разрывался от звонков. Сейчас внимание к шоколаду с олениной еще больше, особенно после ярмарки. СМИ подхватили тему, и это дало хороший инфоповод для всей отрасли сибирской кухни и дикоросов.

‒ В каких магазинах сегодня можно найти ваш шоколад?

‒ Сейчас шоколад можно купить в фирменном магазине шоколадной фабрики на Университетской, 7. Также заказать онлайн на сайте «Дикие угодья». В ближайший дни шоколад появится в Ханты-Мансийске, Нижневартовске. Сегодня партия улетела в Москву. Там наши ключевые партнеры ‒ сеть «Азбука Севера», которая уже четыре года является амбассадором сургутских Югорских производителей в столице. Завтра шоколад появится в их магазинах. Также он будет продаваться в Доме российской кухни на ВДНХ. Готовятся поставки в Тюмень и на Дальний Восток.

‒ Планируете ли расширять линейку вкусов или выпускать новые необычные продукты?

‒ Да, у нас много идей. Следующий проект ‒ шоколад с черной икрой. В ассортименте уже есть шоколад с княженикой ‒ это редкая ягода, которой в сезон собирают всего около 500 кг на всю Россию. Для нас максимум пока был 50 кг в сезон, но это уже хороший результат.

‒ Сколько стоит производство одной плитки и оправдывает ли цена затраты?

‒ Мы планируем выпустить десять тысяч плиток за три месяца. Это постоянная работа. Мы зарабатываем, но главное ‒ это любовь к продукту. Каждый проект, будь то шоколадная фабрика или наши линейки, основан на запросе потребителей на местное и дикое. Мы развиваемся и стараемся соответствовать ожиданиям.

‒ Планируете ли выход на федеральный или международный рынок?

‒ Как я говорил ранее, на федеральный рынок мы уже выходим. А вот международный ‒ вопрос сложный. Например, Китай: это не быстрый процесс, там нужно пройти большой путь от договоренностей до поставок. В Дубае, к примеру, местному населению сибирская кухня не так интересна, хотя делегациям это любопытно. Если будет запрос ‒ конечно, почему нет.