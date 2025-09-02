Заместитель директора по проектированию МКУ «Управление капитального строительства» − о проектах благоустройства в Сургуте и планах на 2026 год

Сургут продолжает меняться: появляются новые общественные пространства, прокладываются дорожки, благоустраиваются парки. Что уже реализовано в этом году и какие территории преобразятся в следующем? На эти и другие вопросы ответил заместитель директора по проектированию МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу.

− С какими задачами по благоустройству Сургут подошел к этому сезону, и что было в приоритете?

− Приоритетным направлением в любом случае является федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как вы, я думаю, помните, в прошлом году мы провели голосование, определили четыре объекта, которые поступили к реализации. И на сегодняшний день мы, собственно, их реализуем.

Это четыре территории: два этапа реализации парка по улице Республики, парк в 20а микрорайоне и экопарк «За Саймой». На текущий момент уже могу сказать, что парк по улице Республики мы завершили, территория уже открыта и, на мой взгляд, радует горожан, потому что уже получаем обратный отклик от людей о том, что получился довольно приятный парк. Он был, в принципе, моим личным фаворитом еще в прошлом году, когда мы его выставляли на голосование. И сейчас, видя, что получилось, − по-моему, здорово.

− А что там конкретно появилось?

− Это территория, на которой есть прогулочная зона, куча разных малых архитектурных форм − такие как тумбы, лавочки, столики, я не знаю, для ланчей либо чтобы играть в шахматы. Кроме того, детская площадка, площадка для выгула животных, памп-трек, просто зоны отдыха. Получилась вот такая вот территория. Небольшой сквер, довольно насыщенный, на котором также есть освещение, установлено видеонаблюдение − 36 видеокамер. Мы надеемся, что горожане, жители нашего города, отнесутся с пониманием, с добротой к этому объекту и постараются сохранить его максимально долгое время именно в том виде, в каком он только что завершил свою реализацию.

− Проект «Формирование комфортной городской среды» продолжится и в следующем году. Что нас ожидает?

− На следующий год мы уже определили четыре объекта − голосование прошло весной этого года. Это две территории, но четыре объекта, поскольку каждый из них − это два этапа реализации. Первый и второй − это экопарк «За Саймой». Там мы планируем реализовать дорожно-тропиночную сеть внутри парка. В этом году мы делаем ее как по программе «Формирование комфортной городской среды», так и за счет местного бюджета. Тоже довольно большое количество дорожек − более 8 тысяч квадратных метров. И в следующем году мы также планируем сделать много-много дорожек.

По сути, это обновление существующих покрытий, потому что во многих местах Саймы существующие дорожки уже сложно назвать дорожками: где-то корни их подняли, где-то ямы, трещины, канавы какие-то. Мы хотим уложить тротуарную плитку − ту самую, которую уже начали использовать на Сайме, − чтобы было единое покрытие, которое приятно глазу и, что немаловажно, удобно в эксплуатации.

Мы уже получили обратную связь от эксплуатирующей компании, которая обслуживает парк, что данное покрытие удобно и долговечно. Поэтому, собственно, мы к этому и идем.

Два других объекта − это набережная правого рукава Саймы: участок от Дворца торжеств до улицы Университетской, со стороны СОКБ. Сейчас это, можно сказать, заброшенная территория − там есть только натоптанная тропа. Мы планируем сделать на этом участке полноценную набережную с берегоукреплением в виде подпорной стенки, с покрытием из тротуарной плитки, освещением, видеонаблюдением, то есть приятную прогулочную зону.

Этот объект тоже состоит из двух этапов, но в следующем году мы планируем выполнить именно участок от Дворца торжеств до улицы Университетской.

− Хотелось бы уточнить по этим двум объектам. Набережная − как-либо менялся проект? Потому что, насколько я помню, были какие-то споры, дискуссии по этому поводу.

− Да нет, в принципе, сам проект не менялся. Вообще, весь проект состоит из четырех больших участков. На следующий год мы планируем реализовать один из них. Этот участок выбран неспроста − он самый удобный для реализации на сегодняшний день. Он не имеет подводных камней: нет проблем с землей, нет сложных сооружений.

На других участках есть определенные сложности − связанные с земельными участками, с существующими, возможно, ветхими строениями. Поэтому и было принято решение реализовывать именно этот отрезок. А дальше уже будем рассматривать остальные территории и понимать, как их реализовывать и в какой очередности.

− Наша любимая Сайма постоянно развивается, мы постоянно ее благоустраиваем. А будут ли там велосипедные зоны, чтобы люди катались, занимались спортом?

− Отдельно велосипедную дорожку на Сайме мы не предусматриваем. В том числе и в этом году, когда мы уже приступили непосредственно к реализации дорожно-тропиночной сети, мы в первую очередь собрали Общественный совет, пригласили общественников и прошли по всей будущей трассе объекта.

После того как мы прошли, было принято решение обходить существующие зеленые насаждения, чтобы минимизировать вырубку − от слова «совсем». То есть задача стоит в том, чтобы сохранить все деревья, особенно ценные породы. Если попадается какое-то мелколесье − не ценные породы деревьев или кустарники − их вырубка возможна. Но ценные деревья мы не трогаем.

Соответственно, чтобы не расширять существующие дорожки до магистральных размеров, было принято решение уложиться в имеющееся пространство и разделить его на две условные зоны, различающиеся по цвету плитки.

Собственно, подразумевается, что серая или бежевая плитка − это для пешеходов, а красная − для каких-то быстрых видов передвижения: самокатов или велосипедов. Как таковой велодорожкой это не является − это скорее разделение потоков на быстрые и медленные.

И в следующих этапах благоустройства Саймы мы также будем в первую очередь стремиться сохранить все деревья, уложиться в существующие коридоры без вырубки, и по возможности разделять потоки на две такие зоны.

− Вы рассказали немного о ключевых проектах, но у нас также есть почти завершенная парковка возле 4-й поликлиники. Что там сейчас происходит? Скоро закончат? Все по плану, все по графику?

− Все по плану, все по графику. И меня самого радует картинка, которую я вижу. Буквально с утра проезжал мимо этого объекта, заглянул, посмотрел − все ли хорошо движется. Начинаем уже снимать ограждения, завершаем укладку асфальтобетонного покрытия. В ближайшее время будем устанавливать опоры освещения и завершать работы в дальней части этой парковки − там идет переустройство сетей газоснабжения. Осталось немного.

Мы, в принципе, планируем технически завершить к концу месяца, ну а какие-то доработки в сентябре уже будут доделаны, и перейдем к документальной приемке объекта. В ближайший месяц мы планируем его открыть. Он, думаю, уже будет радовать горожан − как жителей близлежащих домов, так и посетителей поликлиники.

В который раз обращаю внимание: это открытое пространство, никаких шлагбаумов не предусмотрено. Это просто парковка. То есть, если ты живешь рядом − можешь припарковаться, или, приехав в поликлинику − пожалуйста.

219 парковочных мест − я считаю, это немалое пространство, которое, по крайней мере, закроет этот вопрос. Он давно стоял на повестке и был достаточно насущным.

И кроме парковки мы еще делаем проезд к существующему садику − это тоже улучшит логистику в микрорайоне. Также он будет связан с парковкой, которую мы делали в позапрошлом году за территорией 4-й поликлиники. Она там небольшая, на 12 мест, но, по крайней мере, появится круговой объезд вокруг поликлиники − это тоже улучшит логистику этой территории.

− А есть какие-то текущие еще проекты по парковкам, или планируются ли?

− По парковкам есть объект, но он сейчас находится на стадии проектирования − это возле спортивного комплекса «Энергетик», 8-й микрорайон. Сейчас мы заключили муниципальный контракт, выполняем проектирование. В этом году планируем завершить, а в следующем, при наличии финансирования, уже будем приступать к реализации.

Кроме парковок, мы начали проектировать и объекты благоустройства, такие как Сквер энергетиков. Это сквер на ГРЭСовском пятачке, где несколько лет назад был снесен объект − железобетонные конструкции. Там планируется сквер. Уже видел эскизный проект, он приходил к нам на согласование. Мы пока на ранней стадии, но уже есть потенциал. Думаю, в ближайшее время узнаем о нем побольше, и, когда реализуем, он тоже, наверное, станет одним из моих фаворитов.

Кроме того, поселок Лунный. Мы приступили к проектированию небольшого сквера, но, в принципе, он охватит потребности жителей этой территории. Пока из основных объектов − вот это. Есть и другие наработки, но о них чуть позже.

− Хорошо. Расскажите про инициативное бюджетирование. Что сейчас происходит, что создают? Какие проекты наиболее интересны, уникальны?

− Отличный механизм, на самом деле − инициативное бюджетирование, который позволяет жителям нашего города, собравшись в инициативные группы, буквально от трех человек, выдвигать идеи. Если есть какая-то идея (ну, в моей части − это строительство, благоустройство, поэтому я больше в этом направлении скажу), например, идея по благоустройству какой-то территории, какого-то пространства − почему бы ее не предложить? Ее могут поддержать, и можно приступить к реализации.

На сегодняшний день уже есть немало объектов, порядка семи должны реализоваться в этом году. Некоторые из них: это территория в 39 микрорайоне − там планируется создание спортивной площадки, скейт-парка и обустройство безопасного подхода к школе. Также сейчас в проектировании находится безопасный подход к школе в 40 микрорайоне.

Еще один инициативный проект, который приступает к стадии проектирования, − это сухой фонтан в парке «Кедровый лог». Тоже интересный объект, который, как мне кажется, Сургуту прямо необходим. У нас не так много фонтанов, а сухих − в принципе, нет. Сухой фонтан − это когда есть твердое покрытие, например, тротуарная плитка, из которой установлены сопла: струи воды поднимаются вверх, создавая эффект фонтана. Это и эстетично, и детям можно поиграть.

Вот такие объекты появляются. Напомню, инициативная группа граждан может предложить проект в двух категориях: это локальные объекты и объекты городского масштаба. У них есть ограничение по финансированию: 7 миллионов рублей для локальных объектов и 10 миллионов − для городских.

Собираются подписи тех, кто поддерживает идею, и далее проект рассматривается на комиссии при администрации. Объект либо утверждают, либо возвращают на доработку − с рекомендациями, что и как можно улучшить, в каком направлении поработать.

Ну и после этого мы видим: вот, пожалуйста, объекты реализуются. От идеи до реализации путь не такой уж и длинный. Поэтому я бы призвал всех, у кого есть какие-то идеи: почему бы не заняться этим? Почему бы не предложить городу что-то реализовать?

− Где сургутяне могут увидеть список текущих и планируемых объектов? Может быть, есть какая-то карта по всем объектам?

− Всех объектов − такой карты, насколько я знаю, пока нет. Но я знаю, что в этом направлении ведется работа, есть наработки. Сейчас готовится интерактивная карта, где можно будет посмотреть, на какой стадии находится тот или иной проект и что вообще где происходит.

По инициативным проектам − да, там все открыто, есть список. Каждый объект можно посмотреть. На сайте администрации есть отдельная вкладка «Инициативные проекты» − можно зайти и ознакомиться: кто что предложил, что реализуется. Может быть, даже подсмотреть какие-то идеи − и у вас появится желание предложить свой проект.

А вот по всем остальным объектам − скорее нет, чем да. Но, повторюсь, работа в этом направлении идет. Думаю, в ближайшее время карта появится. Все-таки процесс у нас открытый, никто ничего не скрывает. Просто объекты находятся на разной стадии проработки.

Какие-то − еще на предпроектной стадии, то есть даже не заключены муниципальные контракты. Этим занимаются специалисты Управления капитального строительства, Департамента строительства или Департамента городского хозяйства. Сейчас они проводят технические совещания, расчеты, оценивают, можно ли реализовать тот или иной проект.

Есть объекты на стадии проектирования − их много. Некоторые из них не видны горожанам или кажутся непонятными, потому что часто это инженерные коммуникации, без которых невозможно развитие любого населенного пункта.

Ну и дороги. С дорогами сейчас очень много работы. Уже выполняются крупные проекты, и еще много запланировано. Я бы хотел отдельно поблагодарить и Руслана Николаевича, и Максима Николаевича за то, что они поддержали и нашли возможности для реализации таких масштабных строек.

Это действительно большое количество новых дорог в городе Сургуте, которые снова поднимают наш город на новую ступень развития − и экономического, и логистического. Город Сургут − это, без преувеличения, логистический центр. Вот так бы я сказал.

Кратко могу озвучить: улица Усольцева − участок от улицы Шидловского до улицы Билецкого. Мы в этом году его завершаем. Сейчас он на финальной стадии: укладывают тротуарную плитку, уложены нижние слои асфальтобетона, остался финишный слой, устанавливаются опоры освещения.

Также на Усольцева − участок от Есенина до Шидловского. Сейчас мы на финальной стадии проектирования, в этом году хотим получить заключение государственной экспертизы, чтобы в следующем году приступить к реализации.

Улица 33 «З» − это Шидловского на участке от Крылова до Усольцева. Здесь мы заключаем муниципальный контракт на проектирование и строительство. Также в этом году будем проектировать, а в строительный сезон следующего года выйдем на стройку.

Улица 3 «З» − это от Киртбая до Тюменского тракта. Улица Киртбая − от Ленина до Югорского тракта.

То есть дорог очень много, и это не просто разговоры о планах − это уже конкретные объекты, которые находятся либо в заключенных контрактах, либо проходят конкурсные процедуры на заключение муниципальных контрактов для старта строительных работ. Так что в ближайшие несколько лет мы увидим огромное количество новых объектов.

− Если говорить в общем, с какими трудностями чаще всего сталкиваетесь при реализации проектов? Это погодные условия, финансирование, подрядчики? Или еще что-то?

− На самом деле, это комплекс всех возможных ситуаций. Иногда погодные условия сильно влияют. Например, в прошлом году была довольно высокая вода — и на некоторых объектах это мешало проводить работы: они были просто затоплены, говоря по-простому.

Стоимость − тоже немаловажный фактор. Мы все видим, что происходит с ценами, как быстро они растут. Не всегда за этим можно угнаться. Есть проблема: объекты дорожают.

То есть изначально, после проектирования и получения экспертизы, мы получаем сметную стоимость объекта, рассчитанную в ценах определенного года и квартала. А до момента реализации проходит время, случаются скачки цен.

Наша задача − нивелировать эти риски, найти компромисс: не уходить в глобальное удорожание и при этом не потерять в качестве и не сорвать сроки реализации объекта.

− Ну и подрядчики чаще всего говорят, что они закупаются пораньше, чтобы не было таких проблем.

− Один из возможных механизмов решения этой проблемы — это авансирование, которое мы стараемся предусматривать в большинстве объектов. Это делается для того, чтобы после заключения контракта, еще до выхода подрядчика на объект, он в первую очередь приступил к закупке материалов. Особенно это важно для долгих объектов − двухгодовых, трехгодовых. Такой подход как раз и позволяет нивелировать возможный рост цен: материалы уже закуплены, находятся на объекте, и подрядчику остается только работать.

Немаловажный фактор, особенно в благоустройстве − это, к сожалению, вандализм. С этим мы довольно часто сталкиваемся.

Бывает, что объект уже построен или передается в эксплуатацию − или даже еще не передан, а находится в процессе передачи − но мы стараемся, особенно если речь об общественном пространстве, открывать его сразу, чтобы у людей была возможность им пользоваться. Тем более летний период недолгий.

Поэтому здесь хочется обратиться к каждому: не только за собой следить, но и обращать внимание на ближайшее окружение − друзей, родственников, прохожих. Если вы видите, что кто-то портит имущество − не оставайтесь в стороне.

Мы, со своей стороны, стараемся использовать антивандальные материалы при реализации объектов — более прочные, такие, которые сложно повредить. Хотя, увы, дури у всех хватает — с этим мы сталкиваемся регулярно.

Также повсеместно устанавливаем видеонаблюдение. Стараемся реализовывать его на всех объектах, чтобы в случае чего можно было отследить нарушителей и наказать их по закону.

− И в завершение: как учитываются пожелания сургутян при выборе зон благоустройства?

− На самом деле, пожелания − это основа всего. Не бывает объектов, которые я бы просто сам придумал − вот, мол, будет там что-то. Любая территория «рождается» − из запросов, обращений, обсуждений.

Существует такой формат, как Общественный совет. В него входят представители общественности − по факту лидеры мнений в своих сферах, а также депутаты города Сургута и представители администрации. На совете обсуждаются городские территории, новые и уже запланированные проекты. На основании этих обсуждений принимаются решения, в каком направлении двигаться.

Кроме того, есть генеральный план, который определяет, какие зоны города предназначены для того или иного вида застройки: социальной, жилой, общественной. И если, например, есть какой-то пустырь, который по генплану определен под благоустройство, мы говорим: давайте подумаем вместе, что здесь может появиться.

Связь с горожанами − прямая. Все обращения, поступающие через соцсети, платформы обратной связи, фиксируются и прорабатываются. И уже на основании всей этой работы и обращений принимаются решения.