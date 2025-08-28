Интервью с детским кардиологом о том, как сохранить здоровье школьника в новом учебном году

В сентябре школьники возвращаются к учебе, и именно этот период врачи называют самым напряженным для здоровья детей. Почему важно следить за сердцем ребенка? Как помочь школьнику легче войти в учебный ритм? Об этом и не только корреспонденту siapress.ru рассказала ‒ кардиолог детского кардиохирургического отделения Окружного кардиоцентра Марина Кляпышева.

‒ Почему начало учебного года считается стрессовым для здоровья детей?

‒ В сентябре у учеников меняется распорядок дня: увеличивается умственная нагрузка, снижается количество сна, повышается утомляемость. Эти факторы способны вызвать стресс, который неблагоприятно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы.

– Как правильно возвращаться к школьному режиму после каникул?

– Возвращаться к образовательному процессу после летних каникул следует постепенно. Следите за качеством отдыха ребенка. Сон должен составлять не менее восьми-десяти часов в сутки. Если школьник занимается спортом или планирует увеличить физические нагрузки, обязательно проконсультируйтесь с педиатром или детским кардиологом ‒ это поможет выявить возможные противопоказания и подобрать безопасный режим тренировок.

– Нужно ли измерять артериальное давление детям?

– Да, я рекомендую контролировать этот показатель здоровья всем учащимся, особенно если имеется предрасположенность: отягощенная наследственность или лишний вес.

– Какие обследования важно проходить в разные периоды детства?

– В возрасте 7-12 лет необходима профилактическая электрокардиография, а также эхокардиография при наличии жалоб или факторов риска. Старше 12 лет ‒ обязательное ЭКГ. Юным спортсменам стоит пройти велоэргометрию и холтеровское мониторирование для оценки работы сердца при нагрузке.

– Как домашняя среда влияет на здоровье сердца?

– Очень сильно. Для домашней работы школьнику необходимо организовать комфортное рабочее место. Эргономичная мебель, подобранная по росту ребенка ‒ залог здоровой осанки. Это значительно снижает нагрузку на грудную клетку и сердце.

Но не менее важно ‒ гармоничный психологический климат в семье. Поддержка, доброжелательное отношение близких тоже играют важную роль для быстрой адаптации ученика к школьной жизни и всестороннего развития. Позитивная атмосфера дома снижает уровень стресса, укрепляет сердечно-сосудистую систему и создает основу для здоровья на всю жизнь.

Информацию предоставило БУ ХМАО-Югры «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии»