Экономист Константин Селянин – про новые «банковские» полномочия президента и отрицательные ставки по валюте

Две громкие новости из сферы экономики прогремели в последние дни. Согласно новому закону, президент получил новые полномочия в отношении банковской системы, и, в принципе, при желании он сможет даже изъять вклады россиян. А еще некоторые банки начали вводить отрицательную ставку по валютным депозитам либо высокую комиссию за обслуживание счетов. В чем подоплека и перспективы – СИА-ПРЕСС попросил объяснить уральского экономиста Константина Селянина.

– По поводу новых полномочий президента по отношению к банковской системе я слышал два подхода. Первый: «Российская власть и без этого закона могла делать с банками все, что угодно». Второй: «Ужас, паника, президент теперь сможет изъять даже рублевые вклады россиян». Какой из них более близок к истине?

– И то, и другое – правда. Живя в России, мы должны понимать, что власть может сделать все, что угодно. После начавшихся не так давно событий я уже ничему не удивляюсь. С другой стороны, власть стремится придать своим будущим действиям легитимность. Все-таки не очень хорошо, когда отъем денег государством происходит в виде произвола, поэтому для подобных решений подводится законодательная база. То, что этот закон был принят сейчас, косвенно указывает, что подобный вариант развития событий вполне возможен, и это может произойти скоро.

– Но ведь это такая крайняя и непопулярная мера, которая покажет, что страна находится в глубочайшем кризисе, и может вызвать непонимание и возмущение со стороны электората.

– Это так. Но многое из того, что в России происходит сейчас, казалось бы, произойти просто не могло.

Если говорить о вкладах – около 80 процентов россиян, согласно опросам, никаких сбережений в принципе не имеют и живут от зарплаты до зарплаты. Эти 80 процентов скорее порадуются тому, что «богатеньких» как-то обескровили.

С теми 20 процентами, которые что-то сберегают, тоже все непросто. Вообще 93 процента всех депозитов в России держит 7 процентов людей. У остальных сбережения имеются, но едва ли больше миллиона рублей. Конечно, есть очень крупные вклады, но они принадлежат нескольким сотням тысяч россиян из 146 миллионов. Так что, если изъятие и случится, то в основном оно ударит по узкой прослойке населения, и вряд ли приведет к народному возмущению и бунтам. А уж если это будет соответствующим образом подано через госпропаганду – то народ воспримет ситуацию как восстановление социальной справедливости.

– Еще одна громкая новость последних дней – решение нескольких банков ввести отрицательную ставку по валютным вкладам либо серьезную комиссию за обслуживание валютных депозитов и счетов. Что это такое? Самодеятельность или какая-то новая политика?

– Это не самодеятельность и даже не политика. Вообще недавно ЦБ рекомендовал банкам дедолларизировать свои балансы и в целом сокращать валютные позиции и операции с валютой. И причины тут не политические, а чисто экономические.

Вообще отрицательные ставки в мире существуют. Например, в Японии они действуют уже последние 20 лет, в Швейцарии тоже есть. Но там подобное решение говорит о здоровье экономики – в этих странах так много денег, что у банков нет смысла занимать у населения и бизнеса. У нас же ситуация в корне отличается. Объясню.

Если говорить максимально просто, то банк – это учреждение по торговле деньгами. Условно – он взял в долг под 2 процента, выдал кому-то кредит под 5 процентов, и живет за счет разницы. Как банкир в недавнем прошлом, я могу сказать – сейчас я бы тоже не брал никакие валютные вклады, причем без всяких подсказок «сверху».

Предположим, что я как банк взял валюту хоть под 0,5-1 процент. Тогда мне нужно пойти по одному из путей – либо кредитовать кого-то в этой валюте, либо переводить ее в рубли и кредитовать в рублях. Во втором случае на меня ляжет риск изменения курса – если я перевел условные доллары в рубли, то отдавать клиенту мне все равно нужно будет доллары. Но кто знает, какой курс будет через полгода-год? Я бы поостерегся так делать.

Другой вариант – кредитовать кого-то в валюте. Вопрос – кого? Кто сейчас может взять такой кредит? У нас с января по май импорт в Россию упал на 89 процентов. Конечно, может, это низшая точка, и дальше все будет расти, но очевидно, что прежнего уровня в обозримой перспективе он не достигнет. То есть импортерам сейчас валютные кредиты не нужны.

Кто еще может взять эти деньги? Предприятия – для закупки оборудования? Но они тоже не возьмут, потому что на многие закупки наложены санкции. Кто еще – население, в виде валютной ипотеки? Но люди уже так сильно обожглись на этом, что вряд ли вновь решатся на подобное.

И плюс – у большинства крупных банков клиенты в лице экспортеров сами от валюты пухнут, тем более что ограничения по продаже выручки для них сначала ослабляли, а потом вообще отменили.

В итоге банкам просто некуда пристроить валюту. И они чисто из экономических причин вводят комиссии и отрицательные ставки, и, я думаю, через несколько месяцев будет сложно найти банк, который примет валюту – разве что под символические 0,1 процента. А для людей лучшим местом хранения валютных запасов станут другие банки – стеклянные. Там гарантия сохранности будет выше.