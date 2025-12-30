16+
Более 4 миллионов километров проехали сургутяне вместе с Drivee

С 1 января пользователи Drivee в Сургуте проехали более 4,6 миллионов километров в разрезе городских поездок, а всего по стране это число составляет 710 миллионов километров

Фото: gettyimages

Erid: 2SDnjdvLSMv

Сервис для заказа городских поездок Drivee подвёл итоги уходящего года, проанализировав длительность и время поездок в Сургуте, популярные направления у пользователей, а также динамику стоимости поездок.

С 1 января пользователи Drivee в Сургуте проехали более 4,6 миллионов километров в разрезе городских поездок, а всего по стране это число составляет 710 миллионов километров. В среднем в регионе одна поездка по городу составляла 7,8 километров, а проводили время в автомобиле примерно 14 минут. Самый продолжительный городской маршрут занял почти 37 минут, а дистанция составила 21 километр.

В целом по стране, в том числе в Сургуте, самым загруженным временем были утренние часы – 8.00-9.00 и вечерние – 17.00-18.00, когда люди едут на работу и обратно. В разрезе дней самыми популярными днями у пользователей для заказа такси стали пятница и суббота. В топ популярных направлений в регионе вошли торгово-развлекательные центры, аэропорт, а также поликлиника.

«2025 год был очень насыщенным для Drivee, мы запускали новые города, разрабатывали новые продукты для наших пользователей и улучшали наше приложение, стараясь сохранить человеческий подход во всем, что мы делаем. Мы рады видеть, что это ценят наши клиенты, и приложение пользуется популярностью в стране.

Так, например, в уходящем году количество водителей зарегистрированных в сервисе по стране увеличилось на 21,7%. Для нас водители — это не просто исполнители заказов, а люди, от которых напрямую зависит сервис и его будущее. Со своей стороны мы продолжим работу над полезными и нужными продуктами для наших пользователей, все так же опираясь на принципы человеческих договоренностей и открытости», – комментирует Егор Сметанин, генеральный директор Drivee.

Еще одной важной темой уходящего года стала цена поездок. За год многие регионы страны заметили значительное увеличение стоимости услуг такси, Росстат говорит об увеличении до 35%, аналитический центр при правительстве до 25,2%. Drivee также проанализировали динамику цен, о которых договаривались пассажиры и водители в сервисе и зафиксировали по стране усреднённый рост среднего чека поездки на 6%.

Фото: пресс-служба Drivee

Сохранить такой относительно низкий процент позволяет модель сервиса, построенная на прямом взаимодействии между пассажирами, которые определяют стоимость поездки самостоятельно, без участия алгоритмов, а сервис только рекомендует стоимость поездки. В Drivee пользователь указывает в приложении маршрут и цену, которую готов заплатить, а водитель решает — принять заказ или предложить свою стоимость.

Приложение доступно для скачиванияApp Store,Google Play иAppGallery.

Drivee — сервис для заказа услуг перевозки пассажиров и багажа. Не является перевозчиком. Услуги оказываются партнерами. 0+

Drivee — российский сервис для заказа такси, работающий более чем в 100 городах страны. Платформа построена на прямом взаимодействии между пассажирами и водителями: пользователь указывает маршрут и цену, которую готов заплатить, а водитель решает — принять заказ или предложить свою стоимость. Сервис объединяет возможность заказать городские и междугородние поездки, а также курьерскую доставку, помогая людям самим определять все условия заказов, без навязанных условий и скрытых комиссий.

Erid: 2SDnjdvLSMv
Реклама. ИНН 1435308804
ООО "ИН 14"


