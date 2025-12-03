За год ГК «Сибпромстрой» высадила в ЖК «Георгиевский» восемь тысяч деревьев и кустарников

Erid:2SDnjeBHo2P

На территории жилого комплекса «Георгиевский» в Сургуте завершили сезонные работы по озеленению. В 2025 году группа компаний «Сибпромстрой» направила на благоустройство комплекса 17 миллионов рублей. На эти средства специалисты закупили и высадили восемь тысяч деревьев и кустарников.

«В микрорайоне дополнили «Аллею героев» трехметровыми елями, высадили рябину и акацию. Вдоль Поймы-5 появились 100 двухметровых рябин. Еще 30 берез и 100 акаций высадили в районе школы и Югорского тракта ‒ здесь сформировали так называемую «зеленую стену», которая должна защитить территорию от пыли и шума с дороги», ‒ рассказал корреспонденту siapress.ru заместитель директора по благоустройству и озеленению «Сибпромстрой-1» Рустам Хайруллин.

Кроме того, специалисты укрепили откос Поймы-5 с помощью ивовых черенков. В конце октября и начале ноября завершили посев газонной травы ‒ зеленая зона заняла около 20 тысяч квадратных метров, включая территории достраивающейся школы и детского сада.

По словам Рустама Хайруллина, отдельное внимание уделили подготовке растений к зиме: «Все деревья прошли влагозарядный полив перед морозами, приствольные круги замульчировали сухим торфом, а недавно высаженные деревья дополнительно закрепили ‒ установили деревянные колья и обмотали стволы мешковиной. Также к зиме подготовили 50 кустов гортензии».

Как отмечают специалисты, посадка крупномерных деревьев в середине ноября считается оптимальной: растения находятся в состоянии покоя, испытывают минимальный стресс и лучше приживаются. По данным представителей «Сибпромстроя», все деревья, высаженные в жилом комплексе этой весной, прижились и дали годовой прирост.

ЖК «Георгиевский» ‒ один из крупнейших проектов ГК «Сибпромстрой» в Сургуте. В микрорайоне уже работают детские площадки, в завершающей стадии строительства находится школа на 900 учеников и детский сад на 300 мест. Комплекс имеет международный класс «комфорт» и номинирован на отраслевую премию «ТОП ЖК 2025».

