Erid: 2SDnjdh5bWF

Smart-планировка — это способ организации пространства для увеличения его пользы и удобства в использовании. Она рождается из наблюдения за повседневной жизнью: как человек передвигается по дому, где отдыхает, работает, хранит вещи. На основе этих привычек формируется логичная структура помещений, где всё находится на своём месте и служит конкретной задаче. Такой подход повышает функциональность жилья.

Рациональное использование площади делает жильё гибким и просторным. Там, где раньше были узкие коридоры или пустые углы, теперь — встроенные системы хранения, ниши и функциональные зоны. Пространство раскрывается, наполняясь светом и воздухом. Даже небольшая квартира с продуманной планировкой воспринимается просторнее благодаря логике зонирования и естественному освещению.

Пространство в проектах «Крылов», «За ручьём» и «Прибрежный парк» создано по принципам функциональности, что позволяет легко адаптировать к вашему образу жизни. Гостиная днём служит рабочим кабинетом, а вечером становится зоной отдыха. Спальня может быть соединена с гардеробной и отдельной ванной, образуя мастер-зону, где всё необходимое под рукой и ничто не нарушает уединения.

Современные smart-планировки объединяют функции и создают цельное, гармоничное пространство. Кухня-гостиная наполняет дом светом и атмосферой уюта. Это место для приготовления ужина всей семьей или для романтических вечеров вдвоем. Дополнительный санузел для гостей повышает комфорт и удобство. Он помогает избежать утренней спешки, сохраняет личное пространство семьи и делает дом гостеприимным. Зона постирочной упорядочивает быт: бытовая техника и системы хранения могут быть аккуратно интегрированы в интерьер, что поддерживает чистоту и порядок. Отказ от лоджии увеличивает количество света и создаёт цельное, визуально лёгкое пространство без лишних конструкций.

В жилых комплексах «За ручьём», «Крылов» и «Прибрежный парк» применены именно такие принципы. Здесь продумано всё — от функциональных кухонь-гостиных до удобных мастер-спален, от дополнительных санузлов до самостоятельных постирочных. Планировки создают ощущение простора и равновесия, независимо от площади квартиры.

Застройщик: АО Специализированный застройщик «ДСК-1». Продажи ведутся в рамках 214-ФЗ. Разрешение на строительство и проектная декларация размещены на сайтенаш.дом.рф.

Erid: 2SDnjdh5bWF

Реклама. ИНН 8602058789

АО СЗ "ДСК-1"