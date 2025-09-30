16+
​ГК «Сибпромстрой» и МФК «Факел» провели первый турнир по дворовому футболу в Сургуте

В Сургуте прошел детский турнир по дворовому футболу при поддержке ГК «Сибпромстрой»

​ГК «Сибпромстрой» и МФК «Факел» провели первый турнир по дворовому футболу в Сургуте
Фото: ООО «Сибпромстрой-Югория»

Erid: 2SDnjdk114i

Накануне, 27 сентября, площадка жилого комплекса «Георгиевский» в Сургуте превратилась в маленький стадион: здесь прошел первый турнир по дворовому футболу среди ребят 2013-2015 годов рождения. Группа компаний «Сибпромстрой» вместе с мини-футбольным клубом «Факел» подарили детям и их родителям настоящий спортивный праздник.

В этот день на поле вышли шесть команд: пять дружин спортивных школ Сургута и сборная ЖК «Георгиевский». Матчи длились по 20 минут, команды играли по круговой системе, и каждый ребенок почувствовал себя настоящим спортсменом. Атмосферу праздника создавали мастер-классы и тренировка от игроков МФК «Факел», веселые эстафеты, автограф-сессия, фото с легендарным Кубком Высшей лиги по футзалу, горячий чай и угощения.

Игры выдались яркими и азартными. В итоге победителем стала команда «Факел», второе место занял «Юниор Спорт», третье ‒ Академия футбола Сургутского района.

Сборная ЖК «Георгиевский» заняла четвертое место и получила заслуженные подарки ‒ мячи, а тренер и два лучших игрока ‒ футболки от МФК «Факел». Награды юным спортсменам вручал главный тренер «Факела» Александр Антипов.

«В моем детстве будущие чемпионы все вышли из таких дворовых турниров. Огромная благодарность ГК «Сибпромстрой» за то, что помогают организовывать такие турниры для того, чтобы в них воспитывались новые чемпионы», ‒ поделился президент МФК «Факел» Денис Синенко.

Группа компаний «Сибпромстрой» известна не только строительством современных жилых комплексов, но и поддержкой спортивных и социальных инициатив.

Напомним, 30 августа в спорткомплексе «Энергетик» состоялась церемония подписания соглашений о сотрудничестве между МФК «Факел», Федерацией футбола Югры, московским клубом «Торпедо» и ГК «Сибпромстрой». Документ направлен на популяризацию детско-юношеского и профессионального футбола, создание системы подготовки спортивного резерва и развитие массового спорта в регионе.

Турнир во дворе ЖК «Георгиевский» стал первым ярким примером этого партнерства: благодаря объединению бизнеса и спорта жизнь в новых районах Сургута становится насыщеннее, а у детей появляется возможность проявить себя и мечтать о больших победах.

Erid: 2SDnjdk114i

Реклама. ИНН 8602219323

ООО "Сибпромстрой-Югория"


