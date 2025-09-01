16+
​Соглашение подписано: МФК «Факел» и ГК «Сибпромстрой» вместе за развитие спорта в Сургуте

ГК «Сибпромстрой» станет опорой и спонсором для сургутского МФК «Факел»

​Соглашение подписано: МФК «Факел» и ГК «Сибпромстрой» вместе за развитие спорта в Сургуте
Фото: siapress.ru

Erid: 2SDnjesBNnJ

Накануне, 30 августа, в спорткомплексе «Энергетик» состоялась торжественная церемония подписания соглашений о сотрудничестве между мини-футбольным клубом «Факел», Федерацией футбола Югры, московским клубом «Торпедо» и группой компаний «Сибпромстрой».

В тот же день «Факел» провел первый домашний матч в Суперлиге против действующего чемпиона – МФК «Ухта». Сургутяне начали встречу с быстрого гола на третьей минуте и одержали уверенную победу со счетом 5:3, порадовав болельщиков яркой игрой.

На церемонии подписания соглашений о сотрудничестве присутствовали глава Сургута Максим Слепов, соучредитель ГК «Сибпромстрой» Николай Сторожук, генеральный директор «Газпромтрансгаз Сургут» и почетный президент «Факела» Олег Ваховский, президент Федерации футбола Югры Сергей Власов и генеральный директор ФК «Торпедо» Москва Игорь Резвухин.

Документы о партнерстве подписал президент «Факела» Денис Синенко. Соглашение направлено на популяризацию детско-юношеского и профессионального футбола, создание комплексной системы подготовки спортивного резерва и развитие массового спорта в регионе.

Отдельное соглашение заключили «Сибпромстрой» и «Факел».

«Мы стараемся вкладывать средства в духовное развитие сограждан, спортивные мероприятия и здоровье нации», – отметил Сторожук.

Олег Ваховский подчеркнул, что помощь компании станет фундаментом для долгосрочного развития: «Фактически сегодня можно сказать, что это день рождения команды как настоящего профессионального клуба. Эти средства позволят планомерно заниматься селекцией, формировать систему футзала в Югре и готовить игроков для Суперлиги».

Руководители подчеркнули: теперь у «Факела» есть прочная база для будущих побед. Поддержка партнеров обеспечит команде возможность развиваться на всех уровнях – от юношеских составов до основной команды, выступающей в Суперлиге.

Erid: 2SDnjesBNnJ

Реклама. ИНН 8602219323

ООО "Сибпромстрой-Югория"


Сегодня в 15:06
