Коммунальщики Радужного (ХМАО) сообщили о планах ремонтных работ на городских системах холодного водоснабжения и водоотведения в 2023 году

Напомним, имущество Водоканала с 2016 года находится в концессионном управлении у предприятия «Радужнинские городские энергетические сети» (филиал АО «Горэлектросеть», Нижневартовск). Качество воды в жилом секторе города в тот период было неудовлетворительным, а система водоснабжения нуждалась в кардинальном обновлении.

«Наше предприятие в течении шести лет последовательно модернизирует систему водоснабжения города. В этом году мы планируем замену ветхих сетей холодного водоснабжения во 2, 3, 6, 9 и 22 микрорайонах города, также в мкр. Южный. Общая протяженность планируемых к замене сетей составляет 1045 погонных метров. Также в плане – замена оборудования водоподготовки, проведение капитального ремонта водоснабжения на распределительных сетях и системах водоподготовки города Радужный. Уже разработан и согласован с управляющими компаниями города летний график по промывке внутриквартальных и магистральных сетей города и микрорайона Южный.

В рамках инвестиционной программы по развитию централизованной системы водоотведения, утвержденной приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры,на объекте КОС-15 000 м³/сут. продолжается реконструкция канализационных очистных сооружений, а также планируется монтаж КНС блочно-модульного типа, подземного исполнения в микрорайоне Южный. По всему имущественному комплексу Водоканала на текущий год заложено 27,157 млн рублей собственных инвестиций», - рассказала главный инженер «РГЭС» Алсу Миннахметова.

В «РГЭС» функционирует собственная аккредитованная лаборатория, ведущая производственный контроль качества воды для населения. На основании данных проведенных лабораторных исследований (испытаний) в динамике за 2021-2022 годы качество подаваемой питьевой воды населению Радужного в целом улучшилось. Отмечено снижение удельного веса неудовлетворительных результатов исследований по санитарно-химическим показателям с 1,7 % (показатель 2021 г.) до 1,5 % (показатель 2022 г.). Также в 2022 году отсутствовали неудовлетворительные результаты лабораторных исследований (испытаний) по микробиологическим показателям питьевой воды. За 2022 год в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Радужный не поступали обращения от граждан на качество питьевой воды. В течении минувшего года в городе отсутствовали случаи инфекционной заболеваемости с водным фактором передачи, отмечают в ведомстве.