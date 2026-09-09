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Главный вопрос к цифровому рублю не в сегодняшних правилах, а в том, кто и как их сможет изменить завтра

​Цифровой рубль вышел в люди: зачем он нужен и какие риски несет

Главный вопрос к цифровому рублю не в сегодняшних правилах, а в том, кто и как их сможет изменить завтра
Фото Magnific

С 1 сентября стартовало массовое внедрение цифрового рубля — 22 системно значимых банка и ретейлеры с выручкой от 120 млн руб. обязаны дать клиентам доступ к третьей форме нацвалюты. Дальше — по нарастающей: с 1 сентября 2027-го обязательный прием подключает бизнес от 30 млн выручки и банки с универсальной лицензией, а еще через год — все, кроме совсем малых игроков с выручкой до 5 миллионов.

Первый день прошел не без сбоев, в банках фиксировались технические ошибки, верификация через Госуслуги занимала по полчаса вместо пяти минут, ну и попробовать оплату смогли преимущественно владельцы Android. В ЦБ проблемы признали и пообещали «оперативно устранять».

Зачем вообще нужен цифровой рубль и какая от него реальная польза?

Задумка такая: бизнесу будет ощутимая экономия на эквайринге, особенно крупному ритейлу с высокой долей безнала, государству — прозрачность бюджетных потоков и меньше пространства для нецелевых трат, а гражданам — бесплатные переводы через единый QR-код без привязки к конкретному банку.

«Например, даете деньги ребенку, который идет в школу, оговариваете при этом, что деньги можно потратить только на завтрак, покупку книг или учебников, но никак иначе», — описывал еще такое идеальное действие цифрового рубля глава думской фракции по финансам Анатолий Аксаков в далеком, как кажется сейчас, 2023 году.

Насколько это технологически безопасно?

Вопрос не праздный. В июле 2026-го на киберучениях белые хакеры нашли дыры в прототипе этой инфраструктуры: стандартные пароли, отключенную проверку цифровой подписи и неконтролируемые права доступа на входных точках системы. У смарт-контрактов тоже есть свои специфические риски. Впрочем, о них знает ЦБ, и уже выстраивает контроль.

Как итог: ничего непреодолимого в этих рисках нет — так же живут обычные банки и биржи, и уязвимости находят и там.

Какие риски для населения и бизнеса?

Бизнесу цифровой рубль в теории экономит, ЦБ оценивает суммарную выгоду бизнеса больше чем в 80 млрд руб. в год. Но за оборудование, обучение персонала и интеграцию касс платить нужно уже сейчас, а отдача растянута во времени. Есть и системный риск — отток денег с депозитов в цифровые кошельки удорожит фондирование для самих банков.

У населения есть два страха. Первый, слежка: раз эмитент ЦБ, видна ли ему каждая покупка? Регулятор отвечает «нет» — банковская тайна распространяется на цифровой рубль в полном объеме, это не публичный блокчейн-реестр. Второй, — технически ничто не помешает ограничивать траты кого угодно и на что угодно.

Но реальный уже реализованный страх — в мошенниках. Уже действует целый ряд схем, людей заманивают на фиктивные инвестиции и депозиты с цифровым рублем.

Что в итоге?

Технологически шаг разумный: третья форма денег с прямой эмиссией ЦБ реально может снизить издержки расчетов и сделать бюджетные потоки прозрачнее. Экономика для бизнеса посчитана — 80 млрд руб. экономии в год — не выдумка.

Смущают две вещи.

Первая — скорость: систему тестируют на ходу, сбои у банков в день запуска и дефолтные пароли, которые хакеры нашли за пару месяцев до старта, это подтверждают, а времени на нормальную обкатку у бизнеса и банков не хватает.

Вторая, и главная: дело не в сегодняшних правилах, а в том, кто сможет менять их завтра. Технология программируемых денег нейтральна — она одинаково годится и для завтраков ребенку, и для более широкого контроля трат, а судя по темпам реальных пилотов, у государства есть еще пара лет, чтобы решить, как ее использовать. Гарантии ЦБ по тайне и добровольности — официальная позиция регулятора, но держится она не на конституции, а на подзаконных актах, которые тот же регулятор может изменить.

Как эти правила и уровень защиты изменятся к 2027-2028 году, когда цифровой рубль станет обязательным для всех, а платформу смарт-контрактов откроют сторонним разработчикам, — вопрос важнее сегодняшних стартовых сбоев.

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09 сентября в 09:33, просмотров: 760, комментариев: 0
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