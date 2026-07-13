Сургут не может позволить себе новый срыв сроков строительства НТЦ

Раз профильный опыт подрядчика равен нулю (речь о компании «Универсалспецстрой», получившей контракт на строительство электросетей для НТЦ), администрации Сургута нужно компенсировать это тройным контролем.

Администрации стоит внедрить обязательное казначейское сопровождение контракта с разбивкой оплаты строго по актам освидетельствования скрытых работ. Кроме того, необходимо привлечь независимый технадзор от профильного регионального вуза или сетевой компании («Россети Тюмень»), который будет находиться на площадке ежедневно.

Также следует обязать «Универсалспецстрой» в течение месяца предоставить заверенные копии дипломов и аттестаций инженеров по электробезопасности до IV группы – без них людей просто не должны допускать к объекту. Любая экономия на материалах должна блокироваться стройконтролем еще на этапе закупки.

Строить энергетику силами водоканальщиков рискованно, но расторгать контракт сейчас – значит потерять еще год.

Чтобы обезопасить проект, мэрии целесообразно инициировать допсоглашение о принудительном привлечении квалифицированного субподрядчика из реестра системообразующих предприятий ХМАО, например, одной из местных компаний, специализирующихся на ЛЭП.

При этом функции «Универсалспецстроя» логично свести к функциям генерального подрядчика: подготовке площадки, земляным работам, логистике и общестрою. А монтаж силового кабеля, пусконаладку трансформаторов и сборку РУ передать тем, кто умеет это делать. Это позволит использовать ресурс подрядчика для тяжелой работы, но саму электрическую часть сделают профессионалы.

Дедлайн конца 2026 года диктуется федеральным бюджетом, а объем работ после двух сорванных контрактов огромен. Гнать бригаду без опыта ради галочки опасно.

Правительству Югры и администрации города стоит пересмотреть график технологического присоединения. Вместо ожидания полной готовности всей сети НТЦ – выделить энергоснабжение геномного центра в первый приоритетный этап.

Протянуть временную кабельную линию или мобильный газотурбинный модуль от ближайшей действующей подстанции именно для нужд лаборатории. Это позволит ввести ключевой научный объект в эксплуатацию вовремя, гарантировать получение федерального финансирования на кампус, а основную внутриквартальную сеть строить уже во вторую очередь, снизив нагрузку на текущего подрядчика.

Падение выручки подрядчика на 31% и демпинг почти на 36 миллионов рублей – прямой путь к остановке стройки из-за нехватки оборотных средств, как это случилось со вторым подрядчиком.

Чтобы избежать кассового разрыва, департаменту архитектуры совместно с банком-гарантом целесообразно сформировать целевой резервный фонд в размере 15% от суммы контракта. Эти средства должны выделяться только целевым образом на закупку конкретных материалов: кабеля, опор, трансформаторов – при предъявлении счетов-фактур.

Кроме того, стоит предусмотреть механизм банковской гарантии исполнения обязательств специализированным инжиниринговым центром, чтобы в случае повторной остановки работ город мог мгновенно передать объект другой компании без проведения нового многомесячного конкурса.

Проблема предыдущих попыток была в отсутствии быстрой реакции: проблемы копились месяцами, пока контракты не разрывали. Сейчас права на ошибку нет.

Мэру Сургута стоит создать межведомственный оперативный штаб, который должен заседать еженедельно. В него включить представителей заказчика, подрядчика, прокуратуры, налоговой – для мониторинга финансового здоровья фирмы в реальном времени – и независимых экспертов-энергетиков.

Повестка штаба – устранение барьеров «здесь и сейчас»: согласование разрешений на земляные работы за 24 часа, решение вопросов с собственниками участков, поставка щебня и песка.

Если «Универсалспецстрой» начнет систематически срывать промежуточные этапы, у штаба должны быть заранее подготовленные юридические основания для немедленной замены исполнителя прямо в ходе работ.