Почему Сургуту нужно срочно менять подход к безопасности пешеходов

И вновь мы вынуждены обсуждать безопасность пешеходов в Сургуте. Особенно в районах, где находятся школы, детсады, кружки и другие места, куда ежедневно ходят дети, ‒ по сути, везде.

Поддержу своего коллегу Дмитрия Щеглова, по поводу мысли о том, что после таких трагедий важно не только искать виноватого, но и разбирать саму городскую среду.

Я часто езжу по району возле ЖК «Крылов» и «Александрия». Участок там правда непростой. Не редко водители превышают скорость, чтобы успеть пролететь на зеленый свет на перекрестке у ЖК «Новые ключи». Неслучайно перед пешеходным переходом уже давно установили лежачий полицейский ‒ водители действительно едут там слишком быстро.

Ранее сообщалось, что на этом участке планируют сделать регулируемый пешеходный переход. И это правильное решение. Но возникает логичный вопрос: почему такие переходы не делают регулируемыми сразу?

Рядом находятся детский сад, школа №9 с большим количеством учеников, различные кружки, секции, школы репетиторства. То есть это место, где дети переходят дорогу буквально каждый день и в большом количестве. И здесь уже недостаточно просто нарисовать «зебру» и поставить знак.

Когда человек садится за руль автомобиля, особенно в городе, он обязан понимать: в любой момент на дороге может появиться пешеход. Тем более ‒ ребенок. Именно поэтому существуют ограничения скорости.

Но самое страшное, что подобные истории в Сургуте происходят регулярно. Достаточно вспомнить ДТП у ТЦ «Жасмин», где водитель проехал регулируемый пешеходный переход на «красный» и сбил девушку. К счастью, пострадавшая выжила. И этот случай как раз показывает: даже регулируемый переход не гарантирует безопасность, если водитель невнимателен или игнорирует правила.

При этом часть водителей недовольна тем, что в городе становится больше регулируемых переходов. Можно услышать: «Светофоры на каждом шагу», «Это создает пробки», «Иногда дорогу переходит всего один человек».

Но, возможно, стоит посмотреть на ситуацию иначе. Регулируемый переход возле школы или детского сада ‒ это не неудобство для автомобилиста, а базовая мера безопасности, в том числе и для них. Да, машина постоит лишние 30 секунд. Зато у пешехода будет гораздо больше шансов спокойно перейти дорогу.

Похожая опасная ситуация происходит и в ПСОК №8, где жители просят сделать нормальный тротуар, потому что детям приходится идти в школу прямо по проезжей части без освещения. И таких мест в городе, к сожалению, хватает.

На мой взгляд, пора оперативно пересмотреть ситуацию с расположением действующих и установкой новых пешеходных переходов, тротуаров, светофоров и прочих вещей, нацеленных на безопасность жителей. Ведь то, что происходит сейчас во многих районах ‒ не идеально.