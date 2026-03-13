16+
​Медицина для правильных

Если не за ЗОЖ – плати больше. Справедлива ли такая идея для системы ОМС?

​Медицина для правильных
Фото: freepik.com

Россияне, которые не поддерживают здоровый образ жизни, курят, толстеют, должны будут платить повышенные взносы по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Такую идею предложил глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев.

Но спикер, видимо, позабыв, по какому принципу изначально строилась эта система. ОМС – это солидарность: медицинская помощь должна оказываться всем, независимо от возраста, уровня дохода и уж тем более образа жизни. Курит человек или нет, ест любимый фастфуд или бегает уже не первый свой марафон – лечить должны одинаково. Или медицина у нас станет системой оценки «правильности» граждан?

Допустим, с курильщиками все понятно: человек сам выбирает курить или нет, и это привычка, с которой, хоть и трудно, но можно справиться. А что делать людям с лишним весом? Ведь он появляется не только из-за вредной еды, но еще из-за сидячего образа жизни, хронического недосыпа, стресса.

Что делать тем, кто работает на вредном производстве? Или водителям такси и общественного транспорта, которые проводят за рулем по 12 и более часов и чаще всего вынуждены перекусывать тем, что можно быстро купить на заправке или в ближайшем магазине?

Получается, почти каждый человек рано или поздно окажется в категории «неидеальных» пациентов.

Непонятно и другое: кто и как будет определять, ведет ли человек здоровый образ жизни или нет? Будут проверять уровень никотина в крови? Взвешивать людей перед приемом у врача и разворачивать, если у него лишний вес? Или кто-то будет считать калории в чеке с продуктами, с которыми ты только что вышел из магазина?

Тогда, может быть, проще не наказывать людей за вредные привычки, а помогать им вести здоровый образ жизни?

Потому что разговоры о ЗОЖ чаще всего звучат так, будто это исключительно вопрос силы воли. Но в реальности ЗОЖ – это еще и вопрос возможностей. Например, далеко не у всех есть деньги на абонемент в спортзал.

Да, можно заниматься дома. Но кому-то важно заниматься именно с тренером, чтобы выполнять упражнения правильно и получать результат. А такие занятия стоят немало…

У кого-то может не быть времени регулярно ходить в фитнес-центр, значит, логично заниматься дома. Но и для домашних тренировок нужен хотя бы минимальный инвентарь: коврики, гантели, резинки, турники.

Можно пойти еще дальше: почему бы тогда не поддерживать людей, которые действительно хотят менять образ жизни? Например, компенсировать часть стоимости спортивных занятий, давать налоговые вычеты за фитнес, развивать бесплатные спортивные площадки, доступные тренировки во дворах или в школах.

Но вместо того чтобы создавать условия для здоровой жизни, предлагается гораздо более простой механизм – финансовое наказание.

И здесь возникает еще одна деталь: государство получает огромные доходы от вредных привычек граждан. Акцизы на табак и алкоголь ежегодно приносят в бюджет миллиарды рублей. То есть сначала система зарабатывает на продаже сигарет и спиртного, а потом предлагает еще раз наказать тех же людей – уже через медицинские взносы.

Но и это не главное. Основная проблема и абсурдность идеи в том, что она просто-напросто меняет философию здравоохранения. Если сегодня начинают говорить о повышенных взносах для «неправильно живущих», завтра могут появиться идеи о приоритетах в лечении. Послезавтра – о том, кому медицинская помощь положена в первую очередь.

Такими темпами мы придем к тому, что разговор будет уже не о здоровом образе жизни, а о том, кто заслуживает лечиться, а кто – нет.


нравится (2) не нравится (0)
Сегодня в 16:59, просмотров: 186, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

